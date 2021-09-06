"Всё-таки чипируют?": во Владивостоке начнут изучать вживление чипов в организм

В Дальневосточном федеральном университете создадут ресурсный центр инвазивных технологий. В медицинском центре планируют не только лечить и оперировать, но и создадут отдельное направление по изучению чипирования живых организмов.

Работать многопрофильный центр начнёт в течение года, передаёт МК. RU.

Финансирование проекта обойдётся в 350 миллионов рублей. Расположить его планируют на острове Русский.

Ранее учёные высказались о слухах по массовому "чипированию" россиян вместе с прививкой от коронавируса. По словам доктора биологических наук, член-корреспондента РАН Сергея Нетёсова, теория о вживлении микросхем вместе с компонентами вакцины — это "полная чушь".

"Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про "потепление", про "чипирование", — процитировало врача РИА Новости.

С начала массовой вакцинации населения на социальные сети массово обрушились посты с призывами не ставить прививку. Теории были самые разные: от чипизации населения до попыток сократить численность населения. Тогда прокуратура признала видеоролики и посты фейками и заблокировала несколько пабликов и каналов на просторах Интернета.

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