Россияне будут жить как герои Пелевина и "Матрицы"

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время марафона "Новое знание" назвал отказ от свободы одной из главных проблем, вставших перед обществом в связи с ходом прогресса.

В свое время министр экологии Дании Ида Аукен написала эссе к мировому экономическому форуму.

Суть вопроса укладывается в пару слов: "мне ничего не принадлежит, и жизнь ещё никогда не была лучше". По ее словам, у людей будущего нет ни своей машины, ни дома, ни бытовых приборов, нет даже своей одежды. Всё это – общее".

Как при коммунизме?

Нет, термина как такового в тексте эссе не было. Но современные европейцы по пути отказа от самих себя, склонны идти до конца. Европа с ее уважением к личной собственности и личной свободе отказывается от главного своего завоевания.

Им приходится отказываться:

от свободы,

от личного пространства,

от права на мнение и собственную жизнь.

Но главное - и от права на информацию.

А сейчас, как известно, кто владеет информацией – тот владеет миром.

Современные транснациональные корпорации считают, что это - то самое "светлое будущее".

Мишустин же подчеркнул, что подобные сдвиги в восприятии могут очень сильно изменить систему ценностей в обществе и способствовать разрыву уже между последними поколениями.

"Мы уже пользуемся многими бесплатными сервисами, даже не задумываясь: чем мы расплачиваемся? Теми данными, которые потом перетекают к цифровым платформам, чьи услуги стали такими доступными. Собственность на личные данные – очень серьёзная проблема, которая пришла к человечеству!",- добавил он.

Однако главную опасность российский премьер видит именно в том, что данные слишком легко попадают на цифровые платформы и остаются там без всякой защиты. На сегодняшний день государство, пытается сохранить неприкосновенность персональных данных.

У всех людей есть право оставить себе ту свободу, которой она была наделена изначально.

Отметим, что распространение этих самых персональных данных и лёгкость пользования ими означает, помимо прочего, что ваша жизнь больше не является тайной для любого, кто сумел вас идентифицировать.

Какие есть варианты борьбы с этим?

Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов считает, что необходимо остановить "галопирующую цифровизацию" до тех пор, пока она не придёт в соответствие с нормами безопасности. Основатель Царьграда Константин Малофеев пояснил, чтобы избежать "цифрового концлагеря", необходимо реализовать "право отказа принимать любые цифровые нововведения". Условно говоря - "ходить с лучиной по избе, зато по своей".

Задача власти при этом - хранение всех данных населения только на отечественных серверах, внутри страны. По большому счету, россияне должны сохранить право на владение своими данными в личной собственности.

Стоит добавить, что экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе марафона «Новое знание» предупредил россиян об опасности смартфонов.

Сноуден сообщил, что производители могут проникать в гаджеты с целью похищения личных данных и файлов.

«Они начинают просматривать ваши телефоны — и искать могут все что угодно», — подчеркнул Сноуден. Что, в общем, уже давно очевидно.