Председатель правительства России Михаил Мишустин во время марафона "Новое знание" назвал отказ от свободы одной из главных проблем, вставших перед обществом в связи с ходом прогресса.
В свое время министр экологии Дании Ида Аукен написала эссе к мировому экономическому форуму.
Суть вопроса укладывается в пару слов: "мне ничего не принадлежит, и жизнь ещё никогда не была лучше". По ее словам, у людей будущего нет ни своей машины, ни дома, ни бытовых приборов, нет даже своей одежды. Всё это – общее".
Как при коммунизме?
Нет, термина как такового в тексте эссе не было. Но современные европейцы по пути отказа от самих себя, склонны идти до конца. Европа с ее уважением к личной собственности и личной свободе отказывается от главного своего завоевания.
Им приходится отказываться:
А сейчас, как известно, кто владеет информацией – тот владеет миром.
Современные транснациональные корпорации считают, что это - то самое "светлое будущее".
Мишустин же подчеркнул, что подобные сдвиги в восприятии могут очень сильно изменить систему ценностей в обществе и способствовать разрыву уже между последними поколениями.
"Мы уже пользуемся многими бесплатными сервисами, даже не задумываясь: чем мы расплачиваемся? Теми данными, которые потом перетекают к цифровым платформам, чьи услуги стали такими доступными. Собственность на личные данные – очень серьёзная проблема, которая пришла к человечеству!",- добавил он.
Однако главную опасность российский премьер видит именно в том, что данные слишком легко попадают на цифровые платформы и остаются там без всякой защиты. На сегодняшний день государство, пытается сохранить неприкосновенность персональных данных.
У всех людей есть право оставить себе ту свободу, которой она была наделена изначально.
Отметим, что распространение этих самых персональных данных и лёгкость пользования ими означает, помимо прочего, что ваша жизнь больше не является тайной для любого, кто сумел вас идентифицировать.
Какие есть варианты борьбы с этим?
Задача власти при этом - хранение всех данных населения только на отечественных серверах, внутри страны. По большому счету, россияне должны сохранить право на владение своими данными в личной собственности.
Стоит добавить, что экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе марафона «Новое знание» предупредил россиян об опасности смартфонов.
Сноуден сообщил, что производители могут проникать в гаджеты с целью похищения личных данных и файлов.
«Они начинают просматривать ваши телефоны — и искать могут все что угодно», — подчеркнул Сноуден. Что, в общем, уже давно очевидно.
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