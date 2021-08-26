Константин Добромыслов: "Пенсионная система в России — самая прозрачная в мире"

Влияет ли пенсионная система на экономику, насколько стабильно положение пенсионной системы в России и как помочь пенсионерам, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Самая прозрачная система в мире

— Константин, что бы вы могли сказать о пенсионной реформе? Как она отозвалась на экономике?

— Во-первых, пенсионная система вторична по отношению к экономике. Хотя многие пытались пенсионной системой поправить экономику, но такого не бывает. На заре становления пенсионной системы (я беру 2002 год, когда были кардинальные изменения в пенсионной системе, закон был принят 173-й, новая формула, накопительный компонент вводился) предполагалось, что сейчас мы сделаем пенсионную систему, и всем будет счастье, и экономика поправится. Но такого не произошло. Потому что пенсия зависит от заработной платы. Если предприятия работают, зарплата выплачивается, тогда и пенсионная система будет работать устойчиво и хорошо.

Если в экономике всё хорошо, то любой тип пенсионной системы пригоден для использования. Но такого не бывает во всех странах.

Всегда ресурсы ограничены, поэтому приходится в стеснённых экономических условиях создавать такие социальные системы как пенсионная, которые бы обеспечивали людям какой-то поплавок, когда они уже не будут трудоспособными, и которые могли бы на этот поплавок жить. Никто никогда не говорил, что система социального страхования строится для богатых. Как правило, эта система строится для бедных, поэтому и ограниченность ресурсов в ней большая.

Не каждая страна может себе позволить иметь развитую систему социального страхования. Россия может себе это позволить. И она себе это позволяла с советских времен. Советская система социального страхования была одна из лучших в мире, хотя многие её ругали.

Каждый имел медицинское обеспечение, образование, каждый знал, что он выйдет на пенсию и будет получать достойную пенсию. В советское время коэффициент замещения, то есть выплата пенсий по сравнению с заработной платой доходила до 55-75%. Сегодня мы имеем коэффициент замещения 34-35%. По нормам международных стандартов, коэффициент обеспечения по старости должен быть не ниже 40% средней заработной платы. Но там сказано, что человек должен иметь трудовой стаж не менее 30 лет и на пенсию он выходит в 65 лет.

Финансовое положение пенсионной системы сегодня стабильное.

В Пенсионном фонде хватает денежных средств. Существуют законодательные опоры, которые гарантируют, что пенсия будет выплачена независимо от экономических потрясений.

Тридцать лет подряд, с момента распада Советского Союза, пенсионная система у нас регулярно реформировалась. Недавно был повышен пенсионный возраст, который не менялся с 1930-х годов, когда выходили на пенсию:

мужчины в 60 лет;

женщины в 55.

Мы перешли на рыночную экономику, то есть пенсионная система должна быть самодостаточной, а она у нас солидарно-распределительная. Много зависит от того, какая зарплата и какой тариф страхового взноса. Потому что работодатель выплачивает страховой взнос с начисленной заработной платы, сегодня это 22%.

Если мы хотим поднять пенсию, то надо поднимать тариф с 22% до 28-30%, как на заре становления пенсионной системы, когда после 1990-х годов мы пришли к тарифу 29%. И у нас действительно хватало денег на пенсию с хорошим коэффициентом замещения, 55%. А дальше мы тариф снизили до 22%. При такой ситуации денег в Пенсионном фонде будет меньше.

Но сегодня произошли большие изменения в формировании пенсионных прав. Во-первых, появился персонифицированный учёт, когда права каждого можно учесть в пенсионной системе досконально. То есть посмотреть, сколько за человека было уплачено страховых взносов и пропорционально уплате рассчитать пенсию. У многих пенсия получается ниже прожиточного минимума. А в законодательстве установлено, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. Поэтому им доплачивают до прожиточного минимума.

Но вообще пенсионная система у нас гораздо понятней, чем в других странах. Это самый прозрачный сегодня механизм в мире, где можно чётко посмотреть, как функционирует пенсионная система и какие страховые пенсии.

Другое дело, что бюджет Пенсионного фонда сегодня формируется исключительно по правилам Бюджетного кодекса. А он написан для обычного хозяйственного субъекта. То есть у него финансовый год начинается в начале года и заканчивается в конце года. Дебет с кредитом сошелся — всё. А это страховая система, когда формируются долгосрочные обязательства. То есть должны формироваться и пенсионные резервы, потому что мы не знаем, какова будет демография, ведь сегодня наша пенсионная система действует на солидарно-распределительном принципе. Это означает, что все работающие, за которых уплачивают страховые взносы, содержат нынешних пенсионеров.

У нас официально платят страховые взносы 58 миллионов, а пенсионеров страховых 39 миллионов. Посмотрите, какое количество работников содержит одного пенсионера. Посмотрите среднюю зарплату — она не такая высокая, 50 тысяч.

Если с неё выплачивать 22%, то какую можно выплачивать реально пенсию, чтобы бюджет Пенсионного фонда сходился с нуля в ноль? Пенсии получаются именно такие, 14-15 тысяч рублей. Это очень мало. Пенсия должна быть по крайней мере раза в два больше, потому что прожиточный минимум гораздо выше, чем его устанавливает законодательство. И пенсионеру больше надо. Да, у них в одних областях потребности снижаются, но люди уже нетрудоспособные, и у них большие идут затраты на медицинское обеспечение. Либо другую сферу социального страхования надо расширять, когда лекарства будут бесплатные. Коммуналка тоже — большая составляющая расходов пенсионера. Отсюда получается: хотя на еду они тратят меньше, но вынуждены тратить гораздо больше:

на медицину;

коммуналку.