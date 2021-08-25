Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией

В Пенсионном фонде рассказали о порядке получения единовременной выплаты пенсионерам. По словам специалистов, никаких заявлений и обращений не потребуется. Единовременное пособие придёт на банковскую карту вместе с регулярной пенсией.

Как отметили в ПФР, с этих денег не будут удерживать какие-либо налоги, списывать штрафы и кредитные задолженности. Начисления также не зависят от статуса — 10 тысяч рублей получат как работающие пенсионеры, так и не работающие.

Ранее указ о выплатах пенсионерам подписал Владимир Путин. Президент объяснил своё решение повышением уровня инфляции. Единовременные пособия получат почти 43 миллиона россиян.

Кроме того, дополнительные единовременные выплаты получат военные пенсионеры, служившие в Госнаркоконтроле, МВД, Росгвардии, ФСИН и пожарные.

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