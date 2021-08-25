EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Эксперт: пенсионная система РФ прозрачна
ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула

Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией

Общество

В Пенсионном фонде рассказали о порядке получения единовременной выплаты пенсионерам. По словам специалистов, никаких заявлений и обращений не потребуется. Единовременное пособие придёт на банковскую карту вместе с регулярной пенсией.

Как отметили в ПФР, с этих денег не будут удерживать какие-либо налоги, списывать штрафы и кредитные задолженности. Начисления также не зависят от статуса — 10 тысяч рублей получат как работающие пенсионеры, так и не работающие. 

Ранее указ о выплатах пенсионерам подписал Владимир Путин. Президент объяснил своё решение повышением уровня инфляции. Единовременные пособия получат почти 43 миллиона россиян. 

Кроме того, дополнительные единовременные выплаты получат военные пенсионеры, служившие в Госнаркоконтроле, МВД, Росгвардии, ФСИН и пожарные.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пенсия — источник тревоги?
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией
Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину
Невролог Игорь Орлов: "Пожилые люди больше реагируют не на повышение, а на снижение дозировки"
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
В России снова усовершенствовали наградную систему
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Василий Амирджанов В России снова усовершенствовали наградную систему Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Мир. Новости мира
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников