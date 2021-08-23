Ничего страшного: почему в России не боятся отключения от SWIFT

В МИД России по-прежнему уповают на то, что нашу страну не будут отключать от международной межбанковской системы передачи информации и платежей SWIFT. И нет даже ориентировочных сроков создания альтернативной системы.

С альтернативой не спешат

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, цели создать альтернативу SWIFT как можно скорее нет.

"Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дмитрий Биричевский отрицательно ответил на вопрос, есть ли приблизительная дата завершения работы: "Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или два она закончится".

Он также подчеркнул, что угрозы отключения России от системы пока нет. "Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", — заключил сотрудник МИД.

В последнее время действительно разговоры об отключении России от SWIFT несколько поутихли. Но очевидно, что ничто не мешает вновь вернуться к этой теме.

И хотя российские политики и чиновники говорят о том, что в случае отключения нашей страны от этой системы "все только проиграют", как показывает практика, это вовсе не гарантия того, что подобный сценарий исключен.

Спешить и в самом деле не стоит?

Впрочем, экономист Никита Масленников тоже не видит поводов для беспокойства. По его мнению, "угроза отключения от SWIFT избыточно преувеличена".

"Это очень крупная даже в юридическом смысле ассоциация, где одних только ключевых членов, имеющих право решения на основе консенсуса несколько сотен. Всего в SWIFT — банки плюс финансовые организации — как минимум порядка 12-13 тысяч участников, то есть все ведущие финансовые институты мировой экономики", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Да и сигналы, которые давал Евросоюз, в котором находится штаб-квартира SWIFT, точно дали разъяснения, что чисто формальных юридических оснований рекомендовать SWIFT отключать Россию от этой системы у них нет. Здесь возникают у европейцев большие правовые коллизии. А без поддержки Европы Штаты даже с формальной точки зрения могут только рекомендовать, могут только принимать какие-то решения, но они не носят обязательный характер. Поэтому здесь вот эти процедурные моменты, которые ограничивают желающих отключить Россию от SWIFT", — отметил Никита Масленников.

По его словам, возникает большой вопрос и относительно целесообразности такого решения в плане влияния на мировые рынки.

"Потому что SWIFT — это не движение денег. SWIFT — это движение банковских уведомлений о том, что платежи прошли. Отключать ту или иную страну от SWIFT — торговля внешняя продолжается, платежи продолжаются. Просто это длится очень долго и с большими издержками для всех участников этих операций. Если отключить Россию от SWIFT, возникают вопросы сразу, а что произойдет с рынком газа в Европе в первую очередь и с рынком нефти, в целом, в мире", — отметил экономист.

"На самом деле ответственные министры финансов и руководители центральных банков в Соединенных Штатах и Евросоюзе своим политическим руководителям четко рекомендуют, по меньшей мере, сдержать пыл, умерить пафос и не делать скоропалительных выводов, потому что это сопряжено с очень существенной дестабилизацией платежно-расчетных отношений", — подчеркнул он.

"Сигнал со стороны МИДа правильный, на мой взгляд, и справедливый. Потому что мы тем самым несколько смягчаем предыдущие наши заявления и одновременно высказываем готовность о продолжении сотрудничества, работы с этой системой. Это тем более важно для нас с точки зрения даже понимания тех технологических решений, которые сегодня будут происходить в ближайшее время, потому что SWIFT тоже находится на пороге нового цифрового взлета. И говорить, что нам это все не нужно, было бы непредусмотрительно", — сказал Никита Масленников.