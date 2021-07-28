Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву

В политике не обходится без пиара, важно только не переусердствовать, стирая грани между игрой разума и реальностью. История взлёта и падения рейтинга партии "Зелёных" и её сопредседателя Анналены Бербок в Германии — яркое тому подтверждение.

Анналена Бербок

В апреле-мае этого года популярность "Зелёных" у граждан ФРГ достигла небывалых высот: они, можно сказать, уже дышали в затылок правящему блоку ХДС/ХСС. Волна популярности вынесла наверх бывшую спортсменку по прыжкам на батуте Анналену Бербок, которую было решено выдвинуть кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг. Другой сопредседатель объединения "Союз-90/Зелёные" Роберт Хабек охарактеризовал претендентку "как обладающую бойцовскими качествами волевую женщину", которая точно знает, чего хочет.

Надо отметить, что сегодняшний облик партия с экологическим уклоном обрела после объединения "Зелёных" из Западной Германии с восточногерманским правозащитным движением "Союз-90". Бербок и Хабек считаются представителями умеренного крыла "реалос", то есть реалистов, в отличие от "фундис", которые проповедуют экологический фундаментализм и выступают против участия в правительстве.

Однако хвалёный реализм современных "Зелёных" в пылу политических баталий часто теряет в том, что немцы называют гештальт (Gestalt — "целостный образ"). Бербок является депутатом бундестага, членом комитетов по делам Евросоюза, по экономике и энергетике и курирует политику, связанную с изменениями климата. Благодаря частым и эмоциональным выступлениям на телевидении малоизвестная ранее Бербок стала лицом "зелёных", а некоторые СМИ стали называть её "королевой ток-шоу".

Анналена Бербок ратует за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, который намечен в Германии на 2038 год, и за ограничение скорости на всех автобанах до 130 км/ч. Однако лавры борца с изменением климата фрау Бербок не удовлетворяют, хочется чего-то большего. Во внешней политике у неё репутация жесткого критика действий России на Украине и непримиримого противника газового проекта "Северный поток-2".

Лидер "Зелёных" обвиняла действующего главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России и призывала власти ФРГ выработать "ясную позицию" по отношению к Москве. В "Северном потоке-2" она увидела "серьёзную атаку на интересы в области безопасности" ЕС и даже попыталась провести в бундестаге резолюцию против строительства газопровода, хоть и безуспешно.

"Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, — заявила Анналена Бербок, — он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно фатальный проект".

Немцы голосуют за российский газ

Как показал опрос, проведённый в мае этого года социологическим институтом Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики и компании Wintershall Dea, 75% граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "СП-2", за его остановку высказались только 17%. Примечательно, что в поддержку "СП-2" выступили в том числе члены партии "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%), руководство которых призывает к обратному.

Строительство "СП-2" поддерживает большинство немецких компаний в России. Согласно исследованию Российско-Германской внешнеторговой палаты, 60% респондентов полагают, что газопровод "вносит большой вклад в обеспечение энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Почти все участники опроса (97%) предлагают Берлину довести проект до конца, несмотря на противодействие США и их восточноевропейских вассалов. Таким образом, реалистичность позиции партийной верхушки "Зелёных" очень сомнительна.

Заочно в дискуссию с экологической партией Германии вынужден был вступить в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин. Он выразил недоумение по поводу позиции "Зелёных", которые отдают предпочтение американскому сжиженному газу в ущерб российскому. Ведь настоящие "зелёные" должны знать, что в США 70 с лишним процентов газа добывается губительным для окружающей среды способом гидроразрыва пласта, тогда как у нас газ добывается прямо из-под земли, без вреда для экологии.

"Если мы говорим о таком источнике, как газ, для мировой экономики, то это самый оптимальный и востребованный продукт для достаточно длительного перехода к зелёной энергетике, — отметил президент Путин. — Эти проекты осуществляются в интересах не только России, но и наших партнёров в Европе, и должны быть реализованы".

"Зелёные" гнут свою линию

С недавнего времени слава "королевы ток-шоу" Бербок стала угасать. Причиной тому стала череда громких скандалов. Еще не успела Анналена толком объяснить свои прегрешения перед немецкими налоговиками в связи с утаённым от фискальных служб доходом, как всплыла история с сильно приукрашенным резюме. В опубликованной биографии Бербок значились ложные сведения о членстве в Фонде помощи беженцам ООН, "Германском фонде Маршалла Соединённых Штатов" (внесён в список нежелательных организаций, чья деятельность запрещена в России) и работе в качестве научного сотрудника в одном из британских институтов.

Несмотря на покаянные заявления об усвоенном уроке, лидер "Зелёных" вскоре влипла в новую скандальную историю — теперь уже в связи с плагиатом. Известный австрийский "охотник за плагиаторами" Штефан Вебер детально изучил предвыборную книгу-манифест Бербок "Сейчас. Как мы обновляем нашу страну" и нашёл в ней множество прямых цитат, выданных за собственные мысли. Общественность в Германии была крайне возмущена.

После таких сомнительных историй неудивительно, что рейтинг "Зелёных" обрушился более чем на треть (с 28 до 17 процентов). На первом месте, как и раньше, блок ХДС/ХСС с 28%, у СДПГ также 17%, за ними идут Свободная демократическая партия (12%) и "Альтернатива для Германии" (11%). Соответственно, шансы первого в истории претендента в канцлеры от "Зелёных" Анналены Бербок занять кресло главы правительства после ухода Ангелы Меркель приближаются к нулю.

Правда, "Зелёные" не сдаются и продолжают гнуть свою линию. Недавно в издании Die Zeit вышла программная статья депутата Европарламента от партии "Союз-90/Зелёные" Сергея Лагодинского, в которой он обещает остановить "Северный поток-2" в случае их прихода к власти. Автор также призвал будущее правительство страны расторгнуть соглашение, достигнутое Германией и США, назвав его "сделкой за счёт Украины".

Читатели статьи Лагодинского явно не оценили альтруистические устремления евродепутата. Они вопрошают: почему Украина должна получать выгоду за счет российской экономики? Разве в Киеве не твердят постоянно о своей "независимости"? Почему с помощью газового транзита должны набиваться карманы украинских олигархов, в то время как население пребывает в нищете? "Зелёные" перестарались по части защиты ценностей трансатлантизма. Они не только требуют оружия для Украины, но также отправки туда подразделений бундесвера без мандата ООН.

Читатели пришли к выводу, что партия "Союз-90/Зелёные" претерпела опасную трансформацию. Когда-то это была пацифистская, экологическая и близкая людям партия, выступающая за дружбу народов и международное сотрудничество, а сегодня она ориентируется на НАТО и беспрекословно подчиняется интересам США. Такое падение в глазах избирателей произошло из-за того, что партийные деятели, подвизавшиеся на ниве экологии, подменили заботу о благе народа своими политическими интересами, а служение государству принесли в жертву элементарному карьеризму.

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