Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек

Из многочисленных проектов, программ и целей, которые выдавали на гора в последние годы политики, получился какой-то неудобоваримый слоёный пирог. А народ всё ждёт, когда его перестанут кормить обещаниями.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заметил, что при решении накопившихся текущих вопросов нельзя забывать системные задачи. "Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике" в условиях пандемии удалось преодолеть кризисные явления.

Как отметил президент, уровень безработицы почти вернулся к параметрам 2019 года, экономический рост по итогам 2021 года составит порядка четырёх процентов. В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. К концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн квадратных метров жилья, что станет лучшим показателем за всю современную историю России.

Однако радость от достижений омрачается значительным числом нерешенных проблем, которые чувствительны для людей — это, прежде всего, "бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий".

Глава государства особо подчеркнул, что нельзя бросать ранее начатые дела на полпути и полностью переключаться на другие задачи, оставляя "долги" и незавершенные начинания. Российские семьи должны видеть позитивные перемены в своей жизни на деле, а не на бумаге.

"Каждый уровень власти должен четко понимать: реализуемые проекты и программы — это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный, один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как своё достижение, — строго заметил президент Путин. — Важна именно системная, постоянная, содержательная работа "на земле".

Как говорится, эти бы слова да Богу в уши.

Три драйвера для роста ВВП

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство подготовило комплекс стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития, которые "связывают в единое целое государственные программы, национальные проекты и национальные цели". Пять рабочих групп в Координационном центре правительства подготовили более 250 инициатив, из которых отобраны 42. На их финансирование в ближайшие 3,5 года выделят 4,6 трлн рублей за счет бюджетных ресурсов, средств частных инвесторов, государственных компаний, институтов развития и ФНБ.

Все инициативы, по словам премьер-министра, условно распределены по шести направлениям:

социальная сфера,

стройка,

экология,

цифровая трансформация,

технологический рывок,

сервисное государство.

Можно привести в пример проект социального казначейства с переходом на проактивную модель предоставления госуслуг без требования бумажных документов и справок, сокращение избыточных процедур и устаревших нормативов в строительстве, создание линейки промышленной продукции для производства и применения водорода, создание вокруг университетов экосистемы технологического предпринимательства и т. д.

"Будем продвигать высокотехнологичные проекты и в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов, создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов, — перечислил намеченные цели Михаил Мишустин. — Новые технологии позволят увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей. Всё это существенно улучшит транспортную логистику страны".

Чтобы реализовать пять основных национальных целей согласно указу президента, необходим рост ВВП с темпом выше среднемирового, а также устойчивый рост доходов населения и пенсий в реальном выражении, заметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он считает, что для этого необходимо задействовать три основных драйвера:

ускоренный рост инвестиций,

внедрение новых технологий,

развитие малого и среднего предпринимательства с доведением численности занятых в нём до 25 млн человек.

Инвесторов должны подбодрить соглашения о защите и поощрении капиталовложений (130 соглашений на 2 трлн рублей в этом году), создание принципиально новой системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов в регионах и так называемый реинжиниринг правил промышленного строительства. Чтобы сделать его конкурентоспособным, нужно кардинально сократить сроки и затраты. На сегодняшний день наши показатели в 1,5 раза хуже, чем в развитых странах.

"Необходимо создать условия, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, — заметил Андрей Белоусов. — Другими словами, в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно ёмкие рынки. Только при таких условиях в технологии пойдут частные инвестиции".

Холодный душ от Центробанка

Хочется повторить вслед за Владимиром Владимировичем Маяковским: "Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идём в работу и в сраженья". Всё бы хорошо (как в поэме "Хорошо!"), да всегда нашему правительству что-то мешает реализовать амбициозные планы в полном объёме и в срок. На этот раз одним из тормозящих факторов может оказаться инфляция, которая в июле составила 6,5%.

О том, как в последнее время росли цены на продукты питания, много сказано и пересказано. Только продовольственной инфляции вполне достаточно, чтобы нанести существенный урон реальным доходам населения, о которых на словах так пекутся наши власти. Добавим к этому тот печальный факт, что цены на все стройматериалы в России выросли в 1,5-3 раза. В связи с тем, что в общем объёме затрат на строительно-монтажные работы расходы на стройматериалы составляют около 60-70%, себестоимость строительства выросла в 1,5 раза.

Центробанк России решил отреагировать и на Совете директоров, собравшемся на прошлой неделе, повысил ставку рефинансирования до 6,5%. Это уже четвёртое повышение в текущем году и, видимо, не последнее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина увидела причины инфляции в "увеличении спроса и не поспевающем за ним расширении производства", инфляционных ожиданиях населения, на которое предприятия охотно перекладывают возросшие издержки, дефиците рабочей силы, удорожании туристических путёвок и многом другом.

"Чтобы снизить инфляционное давление, требуется создать условия для повышения склонности к сбережению, — заметила глава ЦБ. — А для этого нужен более высокий уровень процентных ставок. Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку".

Какими бы аргументированными ни казались доводы нашего финансового мегарегулятора, трудно отделаться от идеи дежавю. Неужто мы снова окажемся в тисках жесткой финансово-кредитной политики, где невозможно развитие реального сектора экономики (в отличие от валютных спекуляций)? Наступим на те же грабли, борясь с симптомами болезни, а не с её причинами? Так что брошка в виде тучи с дождём, украсившая лацкан пиджака Эльвиры Набиуллиной во время совещания, вполне может стать символом холодного душа для членов правительства с их головокружительными планами.

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