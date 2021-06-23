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Автор Антон Куликов

Санкции против Белоруссии: истинная цель — Россия

Экономика

Постоянные представители стран-членов Евросоюза 23 июня согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии. Остались технические формальности по их утверждению. И в ЕС не делают особой тайны из того, что рассчитывают этими санкциями нанести ущерб и России.

Санкции против Белоруссии: истинная цель — Россия

Евросоюз готовит секторальные санкции

Двумя днями ранее глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД ЕС в Люксембурге объявил, что министры достигли принципиальной договоренности по экономическим санкциям против Белоруссии. Ожидается, что окончательно их утвердят на саммите лидеров государств Евросоюза 24 июня.

Какие именно ограничительные меры будут введены, официально не сообщается. Но по данным СМИ, они могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны, банковский сектор, торговлю оружием, табачными изделиями.

В настоящее время под ограничительными мерами ЕС находятся в общей сложности 166 человек и 15 белорусских организаций. Речь исключительно про санкции Евросоюза, у США своя история…

Что у евробюрократов на уме, то у литовского министра на языке?

При этом в Евросоюзе не делают секрета из того, что планируемые секторальные санкции могут косвенным образом затронуть и Россию. Хотя, впрочем, почему "косвенным" — самым что ни на есть прямым. В России на разных уровнях неоднократно заявляли, что не оставят Белоруссию один на один с проблемами из-за санкций.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис разоткровенничался в интервью агентству BNS. По его словам, тяжесть санкций Евросоюза против Белоруссии частично ложится и на Россию.

"Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь", — сказал он.

При этом, по его словам, санкции ЕС для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно.

Пострадает, впрочем, и сама Литва — ведь именно через ее порты идет основная часть экспорта удобрений из Белоруссии. Это десятки миллионов евро в год. Впрочем, литовских политиков наверняка утешает мысль о возможных расходах России.

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Темы санкции евросоюз белоруссия
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