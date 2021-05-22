Дальнейшее падение рублю не грозит

Нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, несмотря на масштабность, для России оказался самым мягким за последние двадцать лет. Наша страна — и это подтверждают цифры статистики — оказалась крепче, чем многие государства мира.

Однако инфляцию и последовавший за ней скачок цен россияне ощутили.

А что будет с курсом рубля дальше? И какие есть плюсы и минусы у слабого рубля?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

— Слабый рубль выгоден, прежде всего, Министерству финансов.

Дорогая нефть и слабый рубль сейчас — бюджет России автоматически наполняется. Бюджет России сейчас в профиците, с очень высокой вероятностью он будет таким по итогам года.

Конечно, слабый рубль выгоден экспортерам. Это не только "Газпром" или "Роснефть".

У нас за прошлый год $161 млрд — несырьевой экспорт. Например, экспорт оружия уже много лет — $15 млрд.

Кому слабый рубль невыгоден?

Слабый рубль невыгоден рядовым гражданам.

Импортные товары дорогие. Поездки за рубеж — границы же в конце концов откроют — тоже дорого.

Невыгоден компаниям, работающим с импортными технологиями. А ведь ещё и санкции есть.

К тому же мировые инвесторы любят сильные валюты.

При прочих равных наши акции покупаются хуже, когда рубль слабый, хотя там очень большая дивидендная доходность. Она по итогам года вырастет в среднем по российскому рынку акций с 6,5% до 8%, может быть, 9%. Соответственно, российские акции очень хорошо смотрятся.

Обычно летом отсечка, выплаты годовых дивидендов. И сейчас мы ожидаем хорошего спроса на российские бумаги, прежде всего, на те, которые выплачивают дивиденды за год, например, "Газпром" или "Сургутнефтегаз".

Совет: акции каких компаний стоит покупать

— О каких компаниях идет еще речь, помимо "Газпрома" и "Сургутнефтегаза"? Кто выплачивает дивиденды? Акции каких компаний стоит покупать?

— У нас практически все фишки выплачивают дивиденды. Опять-таки они промышленные. Это и "Норильский никель", и астрономические дивиденды будут в текущем году по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза".

Тут особая история. У "Сургута" на счетах порядка 50 миллиардов долларов наличными в валюте. Это больше, чем резервы, например, Нацбанка Белоруссии. Соответственно, "Сургут" держит эту кубышку. Все гадают, что будет в итоге с этими деньгами. Но "Сургут" (и в 90-е годы так было) — это абсолютно честная компания. То есть рубль падает, валюту на счетах "Сургут" переоценивает, и бумажная прибыль на бумаге растет. Прибыль выросла — вот вам, уважаемые акционеры, дивиденды. Все, как положено. 7,1% чистой прибыли идет на дивиденды. Соответственно, акционеры получают очень хорошие деньги. То есть страховаться в принципе от падения рубля лучше "Сургутом", а не долларом.

Так привилегированные акции все выплачивают и других компаний: "Ростелеком", "Татнефть" — очень хорошие дивиденды.

Россияне активно осваивают рынок инвестиций

Из-за снижения ключевой ставки, из-за того, что хорошие дивиденды, многие россияне стали забирать деньги из банков и покупать акции.

Сейчас в России 11 миллионов частных брокерских счетов, на которых около 7 триллионов рублей.

Если курс рубля был бы повыше, то инфляция была бы меньше, люди могли бы купить себе на ту же зарплату больше товаров.

— В том числе, наверное, больше акций.

— Акции — да. В принципе есть люди, которые говорят, что дивиденды растут, все неплохо у России.

Есть точка зрения, ее называют "новый сырьевой цикл", что нефть пробьет и 100 в ближайшие 2 года. Мы помним $100 за баррель. То есть все будет хорошо.

Но главное другое: ничего не бывает вечным. Соответственно, свара с Западом закончится как-нибудь.

И когда она закончится, российские бумаги автоматом подорожают.

— А есть какая-то статистика, сколько россиян — не предпринимателей, а простых семей — являются держателями акций российских компаний?

— Как я сказал, 11 миллионов брокерских счетом на Мосбирже. Но акционеров, конечно, намного больше. Кто как получил при приватизации какие-то акции — у него они остались, он может быть либо в реестре акционеров, либо у брокерской компании просто депозитарий. Это такие спящие истории. Так что намного больше.

Российская экономика становится развитой

Очень хорошо, что наша экономика становится развитой. То есть у нас фондовые рынки растут, соответственно, у нас люди — пусть на бумаге — становятся богаче:

в акциях, условно говоря, у вас было 100 рублей, а стало 200 рублей — они идут и больше покупают.

И соответственно, за счет этого внутреннего спроса у нас есть экономический рост, за счет этого мы просели меньше, чем многие экономики. Кстати, за счет этого есть и инфляция.

— Все-таки что будет с курсом в ближайшие полгода-год, на ваш взгляд?

— Если не будет никаких шоков, то, я думаю, летом 2022 года мы увидим курс 60-65, потому что нефть будет расти, экономика будет восстанавливаться.

И опять-таки мы с точки зрения мировых финансов немного токсичная страна, но у нас очень хороший коэффициент отношения суверенного долга к ВВП, к международным резервам.

То есть Россия очень-очень хорошо смотрится. И это будет, конечно, привлекать иностранцев, они будут покупать наши ценные бумаги.