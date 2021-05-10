России нужна победа в экономической войне

Спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны ситуация в мире и с миром далека от идиллической. Почти вся Европа под "чутким руководством" Соединенных Штатов вновь ополчилась против России. Нас хотят сломать если не военными методами, то политическими и экономическими.

Начиная со времён правления Барака Обамы американские президенты пекут антироссийские санкции, как блины, прытко и беспечно. Госсекретарь США Энтони Блинкен "строит" страны Евросоюза для "крестового похода" против России, а те и рады отдать под козырёк. Как это было недавно с объявлением под надуманными предлогами новых ограничительных мер против российских компаний и должностных лиц, с высылкой дипломатов Соединенными Штатами, Чехией и другими нашими "заклятыми друзьями". Если надо сдержать развитие России санкциями, то Вашингтон и Брюссель дают волю чувствам и, вполне в духе поэта Мандельштама, "как подкову куют за указом указ: кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз…".

Что интересно, "передовая общественность" на Западе в лице политологов, экономистов и журналистов в основе своей потеряла способность критически оценивать действия политиков и сдерживать их агрессивные инстинкты. Хотя нет: эта самая общественность нередко критикует свою власть за то, что она слишком уж церемонится с Россией — их не останавливает ни сочувствие к российскому народу, страдающему от бесконечных санкций, ни страх перед эскалацией международной напряженности, грозящей вылиться в ядерный конфликт с непоправимыми последствиями.

Шведский экономист, бывший дипломат, а ныне старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд с удовлетворением отмечает, что в период с 2014 по 2019 годы экономика России имела среднегодовые темпы роста менее 1%, тогда как у Венгрии, Польши и Румынии они были 4% и более. Ослунд, побывавший в своё время советником в правительстве Егора Гайдара, критикует российскую власть за снижение прямых иностранных инвестиций, за 129-е место России в "Индексе восприятия коррупции" от Transparency International, за падение уровня жизни россиян на 11% за последние 7 лет и т. д.

Американские санкции не позволяют России держать сотни миллиардов долларов в гособлигациях. Неспособность проводить подобные операции в долларах ограничивает инвестиционные возможности и тормозит её экономический рост. Представитель Атлантического совета Ослунд задаётся вопросом: в какой степени низкие показатели России после 2014 года вызваны падением цен на нефть, а в какой — ограничительными мерами. И отвечает: потенциальные темпы роста составляли 5% в год, но примерно половина этого роста была уничтожена западными санкциями. По мнению шведского экономиста, такая нелёгкая участь нас постигла из-за того, что "заявленной целью Путина является максимальное увеличение так называемого российского суверенитета".

Во всём виноват Кремль?

Журналист Катарина Вагнер из Frakfurter Allgemeine Zeitung выражает восторг в связи с недавними санкциями из Вашингтона относительно покупки российских гособлигаций и надежду, что они будут вскоре усилены. С начала 2020 года рубль снизился по отношению к доллару почти на 20%, продукты питания в марте подорожали на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, реальные доходы россиян в конце прошлого года были на 10% ниже, чем в 2013 году — всё это доставляет немецкой журналистке если не радость, то чувство глубокого удовлетворения.

По мнению Катарины Вагнер, инфляция для российского руководства — ужасный сценарий, который может усилить и без того большое недовольство в стране "из-за длящегося уже несколько лет застоя". При более благоприятном развитии событий один доллар мог бы стоить не 75 рублей, а 65: разницу в 10 рублей журналист называет "санкционной премией". Вагнер предлагает Кремлю отнести волатильность рубля на свой счёт, потому что "состояние здоровья заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального остаётся критическим", а ещё ведь "Россия стянула к границам Украины огромное количество войск".

Более сбалансированной представляется позиция сербского издания "Печат", задавшегося вопросом: действительно ли Россия — большая бензоколонка? Журналист Александр Джокич отмечает, что при достойном уровне с точки зрения ВВП по паритету покупательной способности (шестое место в мире) Россия занимает 52-е место по индексу человеческого развития, а по коэффициенту Джинни она отстаёт от всех европейских стран, кроме Черногории и Болгарии.

Сербский журналист приходит к печальному, но справедливому выводу: "Большое богатство, которое производится в России, оказывается в руках малой группы людей и городов-миллионников, что негативно сказывается на экономическом и демографическом развитии России".

По сравнению с США, Францией или Великобританией, чей госдолг превышает весь объём их ВВП, у России ситуация в этом отношении более чем благополучная. Золотовалютные резервы страны оцениваются в $590 млрд. Однако, по мнению Джокича, вложить имеющийся капитал в развитие экономики не позволяет разросшаяся коррупция внутри государственных структур. Уж лучше действовать по лекалам Центробанка — держать низкую инфляцию и ликвидный финансовый сектор, "чем тратить капитал на бесперспективные проекты, которые сожрёт коррупция".

Ошибка хуже преступления

К советам западных консультантов прислушиваться нет никакого желания, поскольку в благожелательность с их стороны не верится совсем. Даже если иногда звучат справедливые оценки, они сводятся на нет стремлением "благожелателей" поучать нас свысока, навязывать чуждые нам ценности и преследовать собственные выгоды в ущерб интересам России.

Несмотря на заявления Вашингтона о желательности "более стабильных и предсказуемых отношений" с Россией, понятно, что США и Евросоюз не намерены уступить ни на йоту в вопросах санкционного давления и агрессивного продвижения миропорядка, основанного на американских правилах. А это значит, что идёт борьба не на жизнь, а на смерть, и России в качестве союзников очень пригодятся не только армия и флот, но и крепкая экономика.

С этой точки зрения топтание на месте — как по темпам экономического роста, так и доходам населения — смерти подобно. Рекомендации властям о том, как оживить экономику и подстегнуть темпы её роста, звучат как с правого политичекого фланга, так и левого. Не мешало бы и вправду привнести в экономическую политику больше элементов плановости, социальной справедливости и выбить почву из-под ног компрадорской буржуазии.

Эксперты Фонда "Либеральная миссия" недавно подготовили доклад, в котором сравнили экономический курс российских властей последних лет с "эпохой застоя" времён лидера СССР Леонида Брежнева. В их представлении "стабильность" прикрывает собой модель перераспределения ресурсной ренты и доходов экономической деятельности в интересах политической элиты и ограниченных групп населения и бизнеса.

Если в приоритете у власти будут оставаться ложно понятая стабильность, уход от любых экономических рисков во избежание негативных социальных последствий, то роста нам не видать. В долгосрочной перспективе в ситуации падения нефтегазовых доходов, сокращения рабочей силы и негативного влияния санкций есть риск скатиться в полноценный кризис. Подвести страну к пропасти можно и без происков врагов, достаточно совершить ряд роковых ошибок в управлении, которые хуже преступления.

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