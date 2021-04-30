Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому"

Украинская компания "Нафтогаз" собирается использовать все возможности для давления на "Газпром" — в том числе и в суде. Об этом 30 апреля заявил новый глава компании Юрий Витренко.

Что пообещал Витренко

На этот пост он был назначен 28 апреля — предыдущего главу компании Андрея Коболева отправили в отставку в связи с неудовлетворительной работой. Витренко ранее занимался исками против "Газпрома".

И сразу же после вступления в должность Витренко пообещал прибегнуть ко всем возможным мерам воздействия на "Газпром". Например, он собирается добиваться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией.

"Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать", — добавил Витренко.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток-2" и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.

Стоит напомнить, что в декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" заключили договор, предусматривающий отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по уже подписанным контрактам.

Но вполне вероятно, что украинская компания и в самом деле будет всячески пытаться осложнить жизнь "Газпрому". И если "Северный поток-2" будет достроен, то эти попытки будут еще активнее.

Никаких оснований для исков

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что никаких оснований для того, чтобы предъявлять какие-то иски, у "Нафтогаза" нет.

По словам эксперта, "Нафтогаз" сейчас выступает в качестве буферной компании, которую, в принципе, можно убрать из схемы приобретения транзита, что было сделано на время, когда на Украине еще не функционировал оператор газотранспортной системы и не было понятной системы бронирования транзитных мощностей".

"Сейчас "Нафтогаз" выглядит неким анахронизмом в схеме приобретения транзита. В целом, его присутствие в этой истории несколько противоречит и европейской практике транзита. Фактически он выступает неким посредником", — сказал Гривач "Правде.Ру".

"Может быть, это какой-то сигнал на внутреннем рынке. Там есть борьба между различными фракциями за доступ к ресурсам. Может быть, такая инерция, что любой функционер на Украине должен сначала присягнуть на верность борьбе против России, а затем уже заниматься конкретными делами. Юридических оснований нет. Контракт российской стороной выполняется в полном объеме. А других взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет. По соглашению сторон тот спор был полностью урегулирован, прекратились все разбирательства, связанные с действовавшими с 2009 по 2019 годы контрактами на поставку и транзита", — подчеркнул эксперт.