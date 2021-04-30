Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому"

Экономика

Украинская компания "Нафтогаз" собирается использовать все возможности для давления на "Газпром" — в том числе и в суде. Об этом 30 апреля заявил новый глава компании Юрий Витренко.

Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому"

Что пообещал Витренко

На этот пост он был назначен 28 апреля — предыдущего главу компании Андрея Коболева отправили в отставку в связи с неудовлетворительной работой. Витренко ранее занимался исками против "Газпрома".

И сразу же после вступления в должность Витренко пообещал прибегнуть ко всем возможным мерам воздействия на "Газпром". Например, он собирается добиваться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией.

"Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать", — добавил Витренко.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток-2" и надеется на помощь США и Германии в этом вопросе.

Стоит напомнить, что в декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" заключили договор, предусматривающий отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по уже подписанным контрактам.

Но вполне вероятно, что украинская компания и в самом деле будет всячески пытаться осложнить жизнь "Газпрому". И если "Северный поток-2" будет достроен, то эти попытки будут еще активнее.

Никаких оснований для исков

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что никаких оснований для того, чтобы предъявлять какие-то иски, у "Нафтогаза" нет.

По словам эксперта, "Нафтогаз" сейчас выступает в качестве буферной компании, которую, в принципе, можно убрать из схемы приобретения транзита, что было сделано на время, когда на Украине еще не функционировал оператор газотранспортной системы и не было понятной системы бронирования транзитных мощностей".

"Сейчас "Нафтогаз" выглядит неким анахронизмом в схеме приобретения транзита. В целом, его присутствие в этой истории несколько противоречит и европейской практике транзита. Фактически он выступает неким посредником", — сказал Гривач "Правде.Ру".

"Может быть, это какой-то сигнал на внутреннем рынке. Там есть борьба между различными фракциями за доступ к ресурсам. Может быть, такая инерция, что любой функционер на Украине должен сначала присягнуть на верность борьбе против России, а затем уже заниматься конкретными делами. Юридических оснований нет. Контракт российской стороной выполняется в полном объеме. А других взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет. По соглашению сторон тот спор был полностью урегулирован, прекратились все разбирательства, связанные с действовавшими с 2009 по 2019 годы контрактами на поставку и транзита", — подчеркнул эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы газпром нафтогаз алексей гривач северный поток-2
Новости
Любовь Успенская подала в суд на своего бывшего мужа
Врачи борются за жизни детей, попавших в ДТП под Ставрополем
Мясников упрекнул россиян в несознательности в вопросе вакцинации
Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией
Саратовская пенсионерка отчитала Володина за враньё и воровство
Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта
Биограф считает, что принц Гарри жалеет об интервью Опре Уинфри
Власти США проверяют первоапрельскую шутку Volkswagen
Цены на газ для украинцев выросли в 14 раз
В Совфеде считают санкции против России выгодными лишь одной стране
Последние материалы
Врачи борются за жизни детей, попавших в ДТП под Ставрополем
Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов
Мясников упрекнул россиян в несознательности в вопросе вакцинации
Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией
Саратовская пенсионерка отчитала Володина за враньё и воровство
Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта
Козырь в рукаве: "Нафтогаз" пообещал большие проблемы "Газпрому"
Биограф считает, что принц Гарри жалеет об интервью Опре Уинфри
США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях
Власти США проверяют первоапрельскую шутку Volkswagen
Популярное
Мир. Новости мира
"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания... 

"Запретить почти всё": создан список недружественных стран
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Евросоюз
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми
Мир. Новости мира
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Любовь Степушова США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Мир. Новости мира
Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"
Мир. Новости мира
Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками
Что натворила Чехия: контакты стран ЕС с Россией под угрозой
Мир. Новости мира
Что натворила Чехия: контакты стран ЕС с Россией под угрозой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников