Власти отменяют потребительскую корзину ради показателей?

В России упраздняют такой показатель, как потребительская корзина. Теперь ключевые социальные показатели будут зависеть от медианной заработной платы.

После разгула инфляции минтруд подготовил проект приказа об упразднении потребительской корзины.

Она якобы потеряла актуальность после перехода на новую методику расчёта прожиточного минимума и МРОТ.

По сути, это очередная афера чиновников, считает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько.

Бедность и нищета из-за резкого роста цен на продукты и одежду захлестнули Россию. Но вместо решения вопроса минтруд вознамерился упразднить в России потребительскую корзину. На фоне того, что чиновники готовы отказаться от величины прожиточного минимума, который устанавливают каждый квартал, и от минимального размера оплаты труда (МРОТ), у эксперта напрашивается вывод, что это наглая манипуляция цифрами.

Властям и правда проще поменять порядок расчётов прожиточного минимума и МРОТа. Очередная реформа в социальной сфере как всегда декларирует счастье всем, и никто не уйдёт обиженным. Только на практике это связано с девальвацией рубля.

Экономист Михаил Хазин заявил, что у Росстата в работе фиктивные цифры среднего дохода, которые не имеют отношения к реальности.

А аргумент о том, что потребкорзина унижает граждан, разделяют многие эксперты. Экономист Алексей Лапушкин отмечает, что для такой страны, как Россия, исчисление подобного прожиточного минимума от потребительской корзины — позор.

Нужны новые рабочие места, а не отмена неудобной статистики.

Экономист Константин Добромыслов напомнил, что прежняя методика основана на фактических данных потребления. А новая уже нехороша тем, что стоимость рабочей силы в России недооценена, поэтому медианная средняя заработная плата тоже занижена.

Считать потребности людей по таким исходникам — глупо.

Но новые показатели позволяют минтруда и соцзащите рапортовать о хорошем положении в стране. Официальное их количество упало и ещё упадёт, заключает Пронько.

Стоит добавить, что российский президент Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ. Он теперь привязан к медианной зарплате.

С 2021 года МРОТ составит 42% медианной зарплаты и вырастет до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей). В документе также отмечается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Переход на новую методику расчёта МРОТ и прожиточного минимума позволит расти этим показателям быстрее темпов инфляции, резюмировали в минтруда РФ.

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