Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу

Происшествие с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале вновь актуализировала тему альтернативных морских путей. Собственно, таковых немного — либо вокруг Африки (гораздо дольше и дороже), либо Северным морским путем (куда быстрее, чем вокруг Африки, но существенно дороже, чем через Суэцкий канал).

Альтернатива есть, но есть и проблемы

В ряде западных публикаций насчет того, что предлагает Севморпуть в качестве альтернативы Суэцкому каналу звучали едва ли не алармистские нотки. Мол, русские пытаются воспользоваться ситуацией и извлечь выгоду. Хотя что в этом плохого внятных объяснений нет.

Впрочем, не идет речи о том, что Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу в ближайшее время. Конечно, никакой Ever Given там не застрянет. Но есть другие проблемы.

Об одной из них рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, Севморпуть является единственной альтернативой Суэцкому каналу. Но сейчас перевозка по СМП дороже на 30 процентов.

"Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была дешевле. Если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, то это надо сделать", — сказал Трутнев.

Что уже сделано и что еще надо сделать

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Руслан Танкаев отметил, что если брать маршрут от Шанхая до Лондона, то Северный морской путь окажется на 40 процентов короче маршрута через Суэцкий канал. Явный выигрыш во времени и в затратах топлива. Почему же СМП остается менее востребованным?

"Во-первых, короткий период навигации. Во-вторых, страховка, которую требуют страховые компании для судов, перемещающихся по Севморпути, съедает все выгоды. То есть там страховка настолько высокая, что выигрыш в топливе и времени в результате исчезает", — сказал эксперт "Правде.Ру".

При этом, отметил Танкаев, период навигации по Севморпути постоянно увеличивается. Если 20 лет назад он составлял полтора месяца, то сейчас он уже вырос до четырех. По прогнозам синоптиков, к 2050 году навигация по Северному морскому пути будет круглогодичной.

"Ситуация постоянно меняется в пользу Севморпути, но при этом надо еще и понимать такие более "мелкие" факторы. Например, что Суэцкий канал безумно перегружен. Там существует проблема очередей, очень сложно перевести нужное количество товаров. Поэтому Северный морской путь набирает приоритет", — считает Руслан Танкаев.

По его мнению, после недавней аварии страховые компании повысят сборы и по южной маршруту.

"Это приведет к тому, что привлекательность Северного морского пути также вырастет очень сильно. И, в принципе, объем товаров, который будет двигаться по Северному морскому пути, значительно возрастет. Сейчас нашим президентом поставлена задача довести грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн в год. На самом деле, конечно, следует ожидать, что товаропоток вырастет значительно больше, но для этого нужно время, надо выждать, когда период навигации станет больше и когда страховые платежи значительно сократятся", — считает эксперт.

Он отметил, что после того, как против России начали вводить санкции, наша страна получила "огромный подарок". Дело в том, что мониторинг ледовой обстановки, наблюдение на климатом по трассе Севморпути вели норвежские компании. Им было запрещено это делать.

"Мы фактически восстановили свой суверенитет в Арктике. Были восстановлены плавучие станции "Северный полюс". Были восстановлены и наблюдательные метеорологические посты. То есть мы в значительной мере выиграли от санкций и очень сильно смогли продвинуть программу Северного морского пути. В настоящий момент товарооборот по Севморпути рекордный, он намного превышает то, что было в истории и в советские времена, и в досоветские периоды, то есть сейчас мы идем очень высокими темпами по развитию Севморпути", — считает Руслан Танкаев.