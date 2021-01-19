Перспектива-2021: бедность и безработица

Риски для экономики России в 2021 году разнообразны и непредсказуемы. Главным из них является политика затягивания поясов, считают эксперты.

В перспективе наших сограждан ждут сохранение высокой безработицы, волна банкротств, а также затягивание поясов на фоне "первого в истории современной России" урезания бюджетных трат в номинальном выражении. Вероятны и разрывы в цепочках поставок из-за возобновляемых ограничений.

Для российской экономики очень велика и угроза новых санкционных ударов.

Сокращение нефтегазовых доходов в 2020 году составило 40%.

По данным Федеральной таможенной службы, нефтяной экспорт снизился примерно на 41% по отношению к тому же периоду 2019 года.

Экспорт природного газа снизился почти на 42%.

Потому экономика страны будет исходить из необходимости минимизации издержек. Власти намерены затягивать пояса уже при составлении бюджета. Прогнозируемые проблемы связаны со слишком слабым потреблением нефти и спросом на топливо в мире.

Если исходить из бюджета, эксперты Центра макроэкономических исследований "Сбера" сообщили, что его расходная часть в 2021 году "должна снизиться на 5% в номинальном и на 10% в реальном выражении — это будет первым случаем номинального снижения госрасходов в современной истории РФ".

Как сообщала Счетная палата, объём расходов федерального бюджета составит в 2021-м около 21,5 трлн рублей, то есть они сократятся на 2,2 трлн рублей, или на 9% в номинальном выражении. До этого глава минфина Антон Силуанов говорил, что в 2020-м планировалось потратить из бюджета 23,8 трлн рублей.

Со своей стороны, эксперты Центра макроэкономического анализа "Альфа-банка" рассказали про грядущее ужесточение бюджетной политики. так как цена нефти с $85 за баррель снизится до $66 за баррель в 2021-м.

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что мерами по сбалансированию ситуации буду являться низкие или отрицательные ставки, скупка активов, а также наращивание госдолга и бюджетного дефицита.

Проблема в том, где взять те самые частные инвестиции, отметил глава минэкономразвития Максим Решетников. В условиях безработицы и корпоративных банкротств рынок быстро не восстановится.

Для россиян это означает одно — люди будут терять работу, найти её станет сложнее. А продолжающаяся пандемия со всеми ограничениями станет причиной того, что границы по сути будут закрытыми, а международные торговые связи затруднёнными.

В этой связи доцент кафедры Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Диана Степанова напомнила, что давление на экономику России однозначно будет иметь политический характер.

Плюс санкции, которые может ввести избранный президент США Джозеф Байден. Так что на ситуацию в России будет влиять глобальная экономическая и политическая повестка.

И к этому надо быть готовыми по крайней мере морально.