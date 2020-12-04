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Автор Усам Оздемиров

Развитие туризма стало приоритетом правительства

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Год 2020-й, с его карантинами, локдаунами, закрытием границ и другими "прелестями" свалившейся на нас пандемии, запомнится и появлением нового тренда — ростом популярности внутреннего туризма. Явление хоть и вынужденное, но давшее толчок инициативе государственной важности — подготовке национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"

Поможет ли он решить проблемы отрасли и увеличить число россиян, путешествующих внутри страны?

Туризм в России как непаханное поле. С экономической точки зрения он мог бы приносить намного больше, учитывая географическое разнообразие, природные красоты и историко-культурное наследие нашей страны.

Например, в мировом ВВП доля туризма составляет 10%, а в российском — всего около 4%.

В списке самых посещаемых стран за прошлый год, согласно данным Всемирной туристской организации при ООН, мы занимаем 16-е место с показателем 24,6 млн иностранных туристов. Францию, занявшую первое место, посетило 82,7 млн человек.

Перенос акцентов с выездного туризма на внутренний в связи с пандемией также наталкивается на застарелые проблемы:

  • неразвитость туристической инфраструктуры,
  • дефицит номерного фонда эконом-класса и компетентного обслуживающего персонала,
  • высокая стоимость внутреннего транспорта,
  • дефицит недорогих аэропортов и монополизация рынка авиаперевозок,
  • низкий уровень автоматизации бронирования в отелях

и многое другое.

Что выбрать гражданам, жаждущим увлекательных путешествий, если они привыкли отдыхать во Франции, в Италии, Турции, Греции, Таиланде или на экзотических островах? Сочи и Крым, ещё куда б ни шло, а другие направления — либо "не комильфо", либо слишком далеко, либо малодоступно с точки зрения логистики.

Понятно, что развитие туризма — дело дорогостоящее и без активного участия и инвестирования со стороны государства вперёд не продвинется. Его пример мотивирует и других: частный бизнес восприимчив к таким добрым сигналам и готов подхватывать правительственные инициативы, если они минимизируют риски и обещают неплохие прибыли в будущем.

Путешествия по стране как образ жизни

В ноябре президент Владимир Путин дал добро на запуск нового национального проекта, который предусматривает работу по трём направлениям:

  • развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов,
  • повышение их доступности и информационного сопровождения,
  • совершенствование управления в сфере туризма.

С 2021 года по 2030-й на реализацию нацпроекта собираются выделить более 600 млрд рублей. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, благодаря эффекту синергии на каждый вложенный рубль бюджетных средств будет привлечено не менее трёх-четырёх рублей частных инвестиций. Это означает, что их общая сумма может увеличиться до 2,5 трлн рублей.

Знакомство с планами Ростуризма настраивает на самый оптимистический лад: туризм хотят возвести чуть ли не в ранг национальной идеи.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, системное развитие туризма позволит сделать путешествия по стране частью образа жизни наших граждан, принести массу позитивных социальных эффектов и построить современную, несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест.

В представлении Ростуризма развитие должно идти по двум ключевым трекам.

  • Во-первых, это формирование культуры межрегиональных путешествий по всей России, что повысит мобильность населения и лучше свяжет страну.
  • Во-вторых, следует поэтапно развивать территории с наибольшим туристическим потенциалом (что-то вроде визитной карточки нашей страны), которые хотя бы один раз в жизни хотел бы посетить каждый.

В том же духе звучат высказывания премьер-министра Михаила Мишустина, который говорит о развитии внутреннего туризма как об одном из приоритетов правительства.

Эта отрасль даёт возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских территориях, создаёт новые рабочие места, в том числе в малом и среднем бизнесе, стимулирует развитие более 50 смежных отраслей, считает Михаил Мишустин.

Говоря языком цифр, за десять лет количество занятых в туротрасли должно увеличиться с 2,5 млн человек до 4,2 млн. Количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях, почти удвоится (с 6,7 млн до 11,5 млн), а количество внутренних поездок россиян утроится.

Работа в рамках нацпроекта предстоит большая, и придётся поднимать эту "туристическую целину" пласт за пластом. В Ростуризме и правительстве намерены запустить туристическое территориальное планирование, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры, выделять субсидии на формирование привлекательных для туристов центров городов, на компенсацию части процентной ставки по кредитованию строительства и реконструкции гостиничного фонда и оказывать грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма. Другой фронт работ связан с запуском инициатив для взращивания необходимых кадров, с цифровизацией отрасли, совершенствованием нормативной базы и продвижением российского турпродукта.

Не хватает отелей, дорог и платежеспособного спроса

Весть о подготовке принятия национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" вызвала горячий отклик у многих заинтересованных лиц, прежде всего бизнес-сообщества, которое стало высказывать свои предложения и некоторые опасения.

Так, президент "Опоры России" Александр Калинин надеется на широкое применение инвестиционного налогового вычета для развития туристической инфраструктуры.

Налоги для объектов туризма и спорта, в частности НДС, должны быть существенно ниже, считает он.

Кстати, это весьма распространённая практика в Турции и европейских странах, что существенно повышает конкурентоспособность их туриндустрии.

Для того чтобы частный капитал активно пошёл в туризм, нужно снизить риски для инвестора и создать более чёткие гарантии возвратности инвестиций, считает член комитета по туризму "Деловой России" Леонид Гункевич.

Он предлагает применять в рамках государственно-частного партнёрства такие инструменты, как аренда под инвестиционные обязательства, гарантированный госзаказ, создание сетей и якорной инфраструктуры на территориях и так далее.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович предлагает уйти от инерции и багажа, полученного в наследство от Советского Союза, когда 80% нашей страны было закрыто для посещения иностранцами.

Российская глубинка хоть и богата достопримечательностями, но зачастую не хватает гостиниц, отелей, дорог, а также англоговорящего персонала, чтобы работать с "въездными" туристами. Есть проблема с внутренним авиационным сообщением. Например, попасть из одного региона Сибири в другой иногда возможно только через Москву. Немногие могут себе позволить купить дорогие авиабилеты, а скидки предусмотрены лишь на детей до 12 лет. Без стимулирования платежеспособного спроса тут не обойтись.

Нацпроект ставит цель довести число турпоездок по стране к 2030 году до 140 млн, что намного больше показателей всех сегментов туристического рынка в целом за прошлый год (110 млн турпоездок).

Как показывает эксперимент с туристическим кешбэком, россияне и рады бы путешествовать по родной стране, но необходимо создать соответствующие условия. Требуется больше хороших гостиниц, удобных дорог, чистых пляжей, чтобы обеспечивать комфортный отдых и высокое качество обслуживания не только в Москве или Сочи, но в любом регионе страны.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы ростуризм туризм в россии зарина догузова михаил мишустин леонид гункевич александр калинин дмитрий чернышенко владимир канторович
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