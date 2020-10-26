У России две беды: коронавирус и выборы в США

Говоря о внутренних проблемах страны, мы часто называем две самые закоренелые: дураки и дороги. Но сегодня даже их затмевают две другие — COVID-19 и выборы президента США-2020. Такое утверждение продиктовано не чувством мести за то, что Барак Обама однажды поставил Россию — совершенно абсурдно и оскорбительно — в один ряд с лихорадкой Эбола. Известные экономисты предостерегают нас от финансовых бед, которыми грозит беспощадная борьба за место в Белом доме. И будет не лишним, если к ним прислушаются наши денежные власти.

Финансовый конец света не за горами, заявляет учёный-экономист Валентин Катасонов. Вызванный пандемией кризис сделает невозможным возврат к былой парадигме развития капиталистического мира.

Старая модель, в основе которой лежит американский доллар с эмиссионным центром в виде ФРС США, по мнению эксперта, полностью себя исчерпала. Мировые элиты — приверженцы веры в золотого тельца — пожертвуют американским долларом ради обретения тотального господства с помощью перехода на цифровые деньги и активы, превращая в нищих должников не только население, но и "компании, индустрии и даже целые страны".

Коллапс на фондовом рынке в ближайшем будущем обещает известный экономист Михаил Хазин. На всех континентах планеты накопилось огромное количество противоречий "между реальным состоянием вещей и картиной, нарисованной спекулянтами всех мастей". Стоимость крупнейших коммерческих компаний мира очень сильно завышена и этот пузырь неминуемо лопнет.

По мнению Хазина, триггером для срыва мира в новую глобальную депрессию станут президентские выборы в США, где с мая этого года не прекращаются беспорядки на улицах городов. Взрыв в мировой экономике очень больно ударит по России из-за санкционной войны Запада против нашей страны.

О серьёзных потрясениях, которыми сопровождаются выборы президента США в 2020 году, говорит и академик РАН, экономист Сергей Глазьев. Слишком открытым и яростным стало противостояние политических сил, чтобы смириться с поражением после подсчёта голосов.

Такие катаклизмы не могут не отразиться на американской валюте, считает Глазьев, тем более что дефицит бюджета США уже составляет более 30%, чего не было даже в период Второй мировой войны. Американская финансовая система идёт в разнос и вопрос стоит лишь о сроках, когда скрытая инфляция перейдёт в открытую форму и долларовая система прекратит своё существование.

Трагедия американского доллара

Состояние финансов первой экономики мира не может не вызывать тревогу — не потому, что беды наших злейших недоброжелателей, желающих нашей погибели, вызывают у нас хоть какое-то сочувствие. Просто, водоворот, созданный тонущим государством-"Титаником", рискует затянуть ко дну "скованных одной цепью" глобальных партнёров.

Госдолг США растёт устрашающими темпами и достиг головокружительных высот. Как сообщил недавно телеканал Си-би-эс, на 1 октября, то есть на начало нынешнего финансового года в США, госдолг страны превысил $27 трлн. Когда при президенте Бараке Обаме его планка поднялась до отметки $20 трлн, это казалось экстраординарным явлением. Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании в 2016 году обещал решить проблему огромного национального долга страны благодаря экономическому росту, который обеспечат реформы и пересмотр торговых договоров. Но пока что мы видим лишь обратный процесс. О правительственном shutdown, который в прошлые времена периодически возникал из-за споров в Конгрессе на почве дефицита бюджета, теперь и не слышно. Имея возможность печатать доллары в неограниченных количествах, американцы привыкли ни в чём себе не отказывать.

Примечательно, что об опасности обвала доллара стали говорить эксперты и в самих США. Так, американский юрист, автор книг по макроэкономике Джеймс Рикардс провёл историческую параллель с британским фунтом стерлингов, который стал играть роль основной резервной валюты после окончания наполеоновских войн и официального принятия Великобританией золотого стандарта. Бреттон-Вудская конференция 1944 года дала старт восхождению доллара на престол мировых финансов. Но как и в случае с фунтом стерлингов, роль доллара как ведущей мировой резервной валюты будет убывать — хоть и медленно, но неуклонно. Что касается объяснения причин данного процесса, Джеймс Рикардс не отличился оригинальностью мыслей, так как назвал виновниками "американской трагедии" доллара … Китай и Россию. Видимо, самокритичность — качество совершенно чуждое американскому менталитету. Видите ли, эти две соперничающие с США державы активно скупают золото и увеличивают свои валютные резервы и тем самым подрывают основы американского миропорядка. По мнению эксперта, торговая война между США и Китаем, а также растущее влияние Пекина через инициативу "Один пояс, один путь" льют воду на мельницу юаня.

"Обвал доллара уже начался, и теперь возникает необходимость в новом денежном порядке, — заявил Рикардс. — Я считаю, что он будет связан с золотом. Вопрос в том, будет ли это упорядоченный процесс или хаотический".

"Голубая волна", переходящая в девятый вал

Коли в среде экспертов существует такое единодушие по части предстоящих финансовых катаклизмов, нашим денежным властям следовало бы напрячься (в плане принятия защитных мер), а затем и впрячься в воз нерешенных проблем. На недавнем своём заседании Совет директоров Центробанка России во второй раз принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. Отношение к этому среди российских экспертов неоднозначное. Часть из них приветствовало бы радикальное снижение ключевой ставки, с тем чтобы в этот сложный экономический период поддержать население и бизнес с помощью дешевых заёмных средств. Впрочем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила снижения ставки рефинансирования "на среднесрочном горизонте", если будут преобладать дезинфляционные тенденции.

Впрочем, пришедшую на пресс-конференцию главы Центробанка публику немало занимал такой, казалось бы, второстепенный момент, как надетая Набиуллиной брошь и заложенный в ней скрытый смысл. Если в прошлый раз она была в виде знака "пауза", то теперь это была брошь в форме волны. Некоторые проницательные наблюдатели расшифровали её как "голубую волну" (blue wave) — так в американских СМИ называют победу демократов на предстоящих президентских выборах. Возможно, глава ЦБ намекает на геополитические риски, поскольку победа Джо Байдена чревата неопределенностью и волатильностью на рынках? Правда, вербально никаких опасений выражено не было.

"Мы не видим рисков для финансовой стабильности, — заявила Эльвира Набиуллина. — Ликвидности на рынках достаточно, объёмы торгов тоже абсолютно нормальны".

Давний оппонент руководства Центробанка академик Сергей Глазьев придерживается совсем другого мнения.

Из-за действий финансистов деньги обычных граждан уходят в карманы ловким манипуляторам, а реальный сектор экономики лишён инвестиций. Рубль отпущен в свободное плаванье, не защищён государством и отдан на откуп спекулянтам. Манипулируя курсом рубля, зарабатывают огромную прибыль не только американские хедж-фонды, но и наши отечественные финансисты, причём даже с самых верхних этажей монетарной власти страны, обличает Глазьев.

Из уст министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева уже не единожды (хоть и безуспешно) даются рекомендации о введении налога на неторговые валютообменные операции для нейтрализации атак валютных спекулянтов. Также министр ЕЭК советует переходить в рамках ЕАЭС на торговлю в нацвалютах, привести к единому стандарту валютное законодательство стран-членов с последующей дедолларизацией и деофшоризацией.

Все эти здравые предложения пока, к сожалению, остаются без ответа.

Как считает Глазьев, правительство витает в грезах о свободном рынке, не решаясь его регулировать, а Центральный банк живёт не своим умом, а рекомендациями МВФ.

Если самые страшные прогнозы известных экономистов реализуются в ближайшем будущем, то наша финансовая система окажется в очень плачевном состоянии. Вот уж действительно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится!