Как нам стать отличниками производительности труда

В вопросе производительности труда Россия в сравнении со многими странами мира находится в группе "заядлых двоечников". Можно по этому поводу посыпать голову пеплом, но лучше действовать в конструктивном духе. Низкая производительность труда означает огромный резерв, включив который, можно в короткие сроки и без значительных инвестиций обеспечить впечатляющий положительный эффект для экономики страны.

Согласно данным ОЭСР, производительность труда в России медленно, но растёт:

$24,7 в час (то есть объём ВВП, приходящийся на один час работы) в 2015 и 2016 годах,

$26,5 в час в 2017 году

и $28,3 — в 2018-ом.

Этот же показатель в США — $74,7; в Германии — $76,4; в Норвегии — $90,2; а в Ирландии — $102,3 в час. То есть от лидера мы отстаём в 3,6 раза. Хуже по данному показателю только Мексика. И не сказать, что у нас люди не работают. В 2018 году средний россиянин отработал 1972 часа, тогда как в Германии это в среднем 1363 часа. Выходит, рабочее время расходуется не рационально и эффективность труда хромает.

Россия по показателю производительности труда находится на уровне, который был достигнут странами G7 в 80-х годах прошлого века, посетовал однажды глава Счётной палаты Алексей Кудрин. И здесь не обойтись без ответа на извечные русские вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?".

По мнению одних экспертов, проблема заключается в слабой автоматизации производства, недостатке современного оборудования и низкой квалификации рабочей силы. К тому же, в условиях санкций технологическое обновление сталкивается с немалыми трудностями. Другие называют среди негативных факторов отсутствие стимулов к развитию из-за недостаточной конкуренции, отсутствие управленческих компетенций у руководителей компаний, несовершенство законодательства и недостаток инвестиций.

Тема повышения производительности труда всерьёз зазвучала с 2012 года, когда в майских указах президент Владимир Путин поручил повысить её к 2018 году в полтора раза. Но та попытка оказалась неудачной, и президент был вынужден признать в 2014 году, что такой "ключевой резерв развития экономики" как рост производительности труда, задействовать не получается.

В настоящее время, с реализацией национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на период с 2019 по 2024 годы предпринимается новая попытка простимулировать экономику с использованием мер господдержки. К ним относятся:

льготное финансирование,

налоговые преференции предприятиям,

помощь в обмене опытом с зарубежными патнерами,

переподготовка работников

и применение бережливых технологий производства.

Главный ориентир — добиться 5-процентных темпов роста производительности труда к 2024 году.

Что ещё важно знать о национальном проекте? Участвовать в нём могут предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ, чья выручка составлят от 400 млн до 30 млрд рублей в год. В роли оператора нацпроекта, оказывающего адресную поддержку бизнесу, выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Предприятия, успешно прошедшие отбор, могут рассчитывать не только на консультации и тренинги от специалистов ФЦК, но и льготные займы по линии Фонда развития промышленности на сумму от 50 млн до 300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет на приобретение промышленного оборудования, инжиниринг, разработку и трансфер технологий.

Первым делом — бережливое производство, ну а денежки — потом

Специалисты, которые собаку съели в деле бережливого производства, не советуют руководителям предприятий торопиться с финансовыми затратами на новое оборудование, пока не довели до ума производственный процес. Там, где работают по старинке, сильно теряют в производительности труда из-за:

нерациональной логистики,

простоев оборудования,

избыточных неиспользуемых запасов

и затрат времени на ожидание.

К счастью, наведение элементарного порядка на рабочих местах и в головах сотрудников не связано с привлечением дополнительного финансирования.

Можно привести в пример питерское предприятие АО "Завод Электропульт", где с мая прошлого года начали вводить систему "Бережливое производство". Несложный анализ выявил тот факт, что на заводе тратили много времени впустую из-за усложненной логистики между операциями. Следствием беспорядка на рабочих местах и подходах к ним были большое количество излишних перемещений по цеху, долгая транспортировка деталей и заготовок, продолжительный поиск нужного инструмента. После того, как рабочие места устроили по системе 5С (системе организации и рационализации рабочего пространства), навели порядок при активном участии самих рабочих, наладили обратную связь управленцев с коллективом, — время протекания производственного процесса удалось сократить на треть. При этом работников не сокращали, а задействовали на других участках за счёт расширения зоны обслуживания и освоения дополнительных компетенций. Все эти благотворные изменения произвели практически без привлечения дополнительных денежных средств, зато средняя зарплата за год здесь увеличилась на 14%.

Одним из первых участников нацпроекта стало АО "Средне-Волжский механический завод" в Самарской области. После оптимизации пилотного производственного потока там почти в полтора раза повысилась производительность труда, что позволило поднять зарплаты на треть. Подобный эксперимент на "АвтоВАЗтрансе" в Тольятти позволил ускорить процесс техобслуживания тягачей почти в 20 раз! На предприятиях, освоивших на практике науку бережливого производства, приходят к выводу, что производительность можно повышать не только за счёт интенсификации труда, но и за счет уменьшения непроизводительных затрат в первую очередь. Чем меньше человек делает ненужной работы, чем выше отдача от имеющихся ресурсов, тем лучше результаты труда. В идеале национальный проект нацелен на решение амбициозной задачи — запустить на предприятиях механизмы самостоятельного развития культуры бережливости и непрерывных улучшений.

Нужны системные меры

Сколько бы предприятий ни было вовлечено в проект, число их ограничено. Адресная помощь предприятиям — это хорошо, но проблему повышения производительности труда в целом нельзя решить без системных мер в экономике.

Как заметил Алексей Кудрин, системные меры лучше, так как они, во-первых, обходятся дешевле, а во-вторых, применимы "к большинству участников рынка, а не только отобранным и отфильтрованным предприятиям".

Мы постоянно слышим призывы сверху об улучшении делового климата, снижении административных барьеров, финансировании научно-технологической сферы, кредитовании реального сектора экономики, деофшоризации, цифровизации и т. д. Только продвигаются они, как теперь принято говорить, "на земле" ни шатко, ни валко.

На серьезные размышления наводит недавний скандал, связанный с деятельностью "Башкирской содовой компании". Конфликт руководства компании с местными активистами правозащитного и экологического движений выявил проблемы, заставившие вмешаться в ситуацию президента страны. Как отмечал Владимир Путин, после того, как государство "абсолютно чудесным образом" утратило контроль над БСК, "приоритеты компании резко изменились". Её собственники перестали заниматься инвестированием средств в предприятия, в покупку нового оборудования, в создание новых рабочих мест, а стали выводить всю прибыль в офшоры в виде дивидендов.

Конечно, после поручения президента о проведении прокурорской проверки, по всей вероятности, нарушения будут устранены и деятельность БСК скорректирована. Вопрос в том, сколько еще на широких просторах нашей страны подобного рода компаний и собственников, озабоченных не интересами производства и работников, а "выкачиванием денег любой ценой, и как можно в большем объёме". Пока такие горе-предприниматели задают у нас тон, о серьёзном повышении производительности труда и других успехах в экономике можно и не мечтать.