Миллиарды из бюджета и экокатастрофа в Норильске

В Норильске на днях произошла экологическая катастрофа. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось после разгерметизации нефтехранилища на ТЭЦ-3. Авария произошла еще 29 мая, однако широкая общественность узнала о ней лишь сегодня, после обращения экологических активистов к Владимиру Путину по поводу случившегося. Более того, по некоторым сведениям, представители "Норникеля", а именно этой компании принадлежит и нефтехранилище, и ТЭЦ, препятствовали оценке ущерба, которую проводили сотрудники Росприроднадзора.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, "сотрудники Енисейского управления осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК": дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки предприятия. Пока речь идет о 20 тысячах тонн разлитых нефтепродуктов. Топливо попало в ручей, а затем и в р. Далдыкан. Масштаб нанесенного вреда почве и водоему будет известен в ближайшее время. Сейчас идет ликвидация разлива. Наши инспекторы продолжают обследование, хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает. Будет проведено административное расследование".

О катастрофе в регионе заговорили

Заявляет о том, что в регионе произошла катастрофа федерального уровня, и председатель общественной организации «"Мой дом" город Норильск» Руслан Абдуллаев. При этом активист также подчеркивает: "информация о принимаемых мерах до населения не доводится. Сотрудников Росприроднадзора не допускают на объект для проведения контрольных мероприятий, что свидетельствует о сокрытии масштабов и причин происшествия".

Впрочем, представители компании заявляют, что очистные работы уже проводят. Правда, пока говорится о сборе только около ста тонн разлитого топлива.

"Норникель" на особом счету в РФ

"Норникель", стоит напомнить, является одним из системообразующих предприятий в РФ, то есть в принципе на особом счету. И, кстати, доходы владельца компании Владимира Потанина неуклонно растут. К примеру, по данным Forbes за 2019 год, Потанин увеличил свое состояние на 7,8 миллиардов долларов. К слову, тогда у Потанина, по подсчетам Forbes, насчитывалось 18,1 млрд долларов.

В 2020 году тот же Forbes привёл цифры состояния российского предпринимателя. По подсчетам издания, эти активы составляют 19 миллиардов и 700 миллионов долларов США. Казалось бы, при таких доходах, наверное, можно было заняться собственной инфраструктурой во избежание подобного рода катастроф. Сами представители компании указывают, что "из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива". И вот это упоминание тридцатилетнего возраста опор как-то, честно говоря, настораживает и наводит на определенные мысли.

Широкий жест Потанина: на чем экономит компания

К слову, все, конечно, помнят широкий жест Владимира Потанина с закупкой аппаратов ИВЛ на 200 миллионов рублей для помощи в лечении коронавирусной инфекции. Но учитывая те суммы, которыми оперирует и Потанин, и "Норникель" в принципе — больше это всё похоже на банальную пиар-акцию.

Однако что касается инфраструктурных проектов, то здесь собственники "Норникеля" ведут себя куда экономнее. К примеру, в феврале 2020 года компания не согласилась брать на себя траты по реновации Норильска. Города, который завязан на компанию практически полностью. Собственники корпорации заявили, что готовы профинансировать этот проект с государством совместно и только на 50%. Речь шла о 85 миллиардах рублей.

А помимо прочего, на новую инвестиционную программу до 2030 года Потанин попросил у Путина порядка 2,5 трлн рублей. В том числе и на комплекс ремонтных мероприятий. Но, кажется, с ремонтом что-то пошло не так, и сейчас выброс топлива грозит и внутренним водоемам, и Карскому морю, и почвам региона.

К слову, относительно недавно, несмотря на рост состояния и включение в список системообразующих предприятий "Норникеля", Потанин оговорился, что по причине неоднозначной ситуации инвестиционные проекты "Норникеля" могут сдвинуться по времени.

Понятно, что "Норникель" — это системообразующее предприятие, и в рамках внесения в соответствующий список, и по факту. Но вот как-то не очень заметна социальная ответственность собственников компании хотя бы на уровне охраны природы в регионе, не говоря уже про масштаб всей страны. К слову, материалы для возбуждения уголовного дела уже переданы в МВД и краевую прокуратуру. Но будет ли дело возбуждено и чем оно в итоге закончится - остается пока неясным. Как и то, насколько пострадала и сможет ли быть восстановлена экология в районе выброса топлива.