Хазин: в США зарплата после кризиса упадет до уровня 1920-х

Экономист, аналитик Михаил Хазин в разговоре с главным редактором "Правды.ру" Инной Новиковой объясняет, до чего может дойти средний класс в ходе текущего кризиса.

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Средний класс

— Поговорим о среднем классе. Было выступление одного из руководителей Высшей школы экономики. Он сказал, что после истории с коронавирусом богатые люди станут беднее, но не сильно, бедным и так, и так плохо, а хуже всего будет среднему классу — он скатится в бедность.

— Тут бы задать вопрос Высшей школе экономики: вы же писали экономические программы этому правительству двадцать лет. Почему из-за них у нас нет среднего класса, в то время как в СССР он был?

— Расскажите, что у нас со средним классом.

— Тот, к которому мы привыкли, — это общество с потребительским поведением в товарах и услугах, в том числе и в политических. Возникло оно в начале 1980-х за счет стимулирования спроса, рейганомики так называемой. Раньше средним классом был тот, у кого есть дом, потом дом с джипом, компьютеры, телевизоры…

Так вот сейчас эта прослойка существует за счет стимулирования частного спроса. После кризиса зарплата в США упадет, наверное, до 1920-х годов. А тогда никакого среднего класса не было.

Исчезновение среднего класса приведет к специфике стран Латинской Америки 1950-80-х годов, где 0,5% — это олигархи, 10-15% их обслуга, а оставшиеся 85% нищенствуют. Но обслуга олигархов была ощутимо богаче, чем в Европе. Профессор университета в Буэнос-Айресе мог съездить в Париж на лето, а для профессора Сорбонны съездить в Буэнос-Айрес было слишком дорого.

И мы в это свалимся. Другое дело, что если мы начнем индустриализацию, то мы как раз сможем создать нормальный средний класс.

— Люди в комментариях пишут: зачем из-за среднего класса подвергать всю страну опасности? Правильно объявили карантин, пусть сидят и не зарабатывают. Вот как вы относитесь к тому, что у нас со всех каналов говорят: главное здоровье, а все остальное…

— Я ничего не понимаю в эпидемиологических моделях, но занимался профессионально статистикой. Могу сказать, что подавляющее большинство данных о коронавирусе неверны.

Колоссальная смертность в Италии связана с тем что умершим от COVID-19 считался любой умерший с положительным тестом. Даже если он с пятого этажа сиганул от несчастной любви.

Причем в одних случаях уменьшают, в других случаях увеличивают. Сейчас, вот, скандал в Дагестане, когда официально умерло от коронавируса 27 человек, при этом врачей — 40. Люди резонно стали спрашивать, как такое может быть. Оказалось, что там смертность с воспалением легких где-то там сотня человек.

Это на самом деле не вредительство. Это может означать, что по разным схемам разная статистика. И с этим ничего нельзя сделать.

Статистика путает сама себя?

— Есть же показатели смертности, по которым можно сравнивать…

— Если смотреть по показателям прошлого, позапрошлого годов, то даже в Москве смертность не сильно больше стала. Вот средняя смертность по итогам апреля выше, а пиковая — нет. И на основании статистики мне кажется, что болезнь менее опасна, чем грипп, с точки зрения попадания. Но если уж заразился человек, то будет тяжелее переноситься, чем грипп.

— С одной стороны, идет снижение числа заболевших каждый день. Сначала было 12000, в Москве 6000, сейчас 3000. Но при этом отдаются под госпитали уже Экспоцентр, большой торговый центр "Москва". "Крокус-Сити"! Там заплатили Агаларову кучу денег, чтобы тоже…

— Не путайте, раз деньги выделены — надо их тратить.

Освоение денег — все, чем занимаются чиновники. Поэтому начинаются от них байки. И у меня ощущение, что в Москве ситуацию больше преувеличивают, а в регионах приуменьшают.

Мы же не знаем, о чем реально за кулисами общаются губернаторы с президентом.

— И никаких подсчетов по поводу того, насколько выросла смертность от других болезней, других причин, поскольку людям не смогли оказать помощь. Я знаю, что все районные больницы закрыты, специалисты не принимают.

— Однозначно безобразна идея про то, что людей заставляют контролировать самих себя в части карантина, например, заболевших. В частности, знаменитые слухи про то, что в три часа ночи звонок: немедленно сфотографируйтесь и направьте нам вашу фотографию.

— Да ладно, это анекдот, наверное.

— А вот это я не знаю. У нас же не поймешь, у нас же нет критериев, правда это или неправда.

Я уже несколько раз слышал, что людей, которые заболели, но которые лечатся дома, заставляют скачивать некую программу, которая иногда не скачивается, иногда не работает, и эта программа регулярно им злобным голосом говорит: вы должны доказать, что вы сейчас находитесь дома.

Для этого вы должны сделать то-то и то-то. Может, это легенда, я не знаю. Вы же поймите, я сижу на даче.

— Все-таки по поводу бизнеса, по поводу того, что, получается, работодатели платят зарплаты работникам и с этих зарплат они должны платить налоги, перечисления во все социальные фонды. Хотя на самом деле, если работа не работается, то работодатели оказывают некую социальную помощь. Они должны, наоборот, иметь некие налоговые послабления от государства. Как вы считаете? Может быть все-таки пересмотрена такая ситуация?

— Нынешние чиновники, нынешний Минфин на это не пойдет никогда. Путин от них может потребовать. Они этого не будут делать. Единственный способ — их заменить.

Но, вообще, с точки зрения здравого смысла нам нужно давно сделать то, что сделал Трамп, как только пришел к власти — резко снизить налоги.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев