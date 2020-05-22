Хазин: ключевая задача бизнеса – быть готовым к изменениям

Российский экономист Алексей Хазин рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о депрессивной ситуации в российской и мировой экономике.

Обвал экономики России 2020-2021: Что будет с ВВП?

Экономика падает уже давно

— Внутренне-валовый продукт в 2020–2021 годах. Что с ним есть сейчас и что ожидается в будущем?

— Тут все зависит от процессов. Экономика падает на протяжении семи лет, еще с 2012 года. Иногда падение ускорялось, иногда замедлялось, но спад все равно был. Как минимум шесть лет падает уровень жизни населения. И процессы, которые стимулируются пандемией, и так и так начались бы. Пандемия только ускорила спад, идущий по всему миру.

Так, падение фондового рынка в США началось еще до всех ее проявлений. И масштаб падения будет в полтора раза сильнее, чем "великая депрессия" 1929-32 годов. Диспропорции в американской экономике примерно в полтора, а то и в два раза больше.

Говоря о России, основной удар нанесен по малому и среднему бизнесу. Нынешняя структура управления и касательно противостояния эпидемии, и малого, среднего бизнеса, да и поддержки граждан ни в какие ворота не лезет. Так что нас ожидают радикальные в этом плане перемены. Анонс уже дан президентом России Владимиром Путиным, заявившим: будем разбираться в результатах.

Как и 90 лет назад, Россия — единственный регион, где на фоне спада может начаться экономический рост. Ключевая задача бизнеса — оказаться готовыми к изменениям. Модель индустриализации 20-30-х годов у нас и сейчас хорошо сработает. А вот американская управленческая модель к этому абсолютно не приспособлена. И Западная Европа, и в Китае не лучше картина.

Россию ждет профицит?

— Почему только в России может быть экономический рост?

— Проиллюстрирую на примере Китая, там это хорошо видно. По итогам 2019 года профицит внешней торговли — полтриллиона долларов. А платежный баланс — дефицитный, хотя и около нуля. Как такое может быть? Потому что Китай стерилизует избыточную юаневую денежную массу, выводя ее в доллары. Если предположить, что кредитный мультипликатор в Китае такой же, как в США, что, скорее всего, правда около восьми, то 0,5 умножить на 8 получается четыре триллиона долларов. То есть Китай вбрасывает "в себя" четыре триллиона ничем не обеспеченных долларов.

ВВП Китая — 16 триллионов. Получается, что у них эмиссионная поддержка экономики — где-то примерно 25% от ВВП. Отметим, что это примерно совпадает с масштабом той поддержки, которую оказывают США. Только нужно понимать, что у них та поддержка, которую они оказывают — это 25% от реального ВВП, а не номинального, потому что номинальный у них 21-22, а реальный — 14-15.

ВВП США сейчас меньше, чем ВВП Китая. Только за последние два месяца они анонсировали где-то примерно шесть триллионов. В реальности они вбросили за два месяца два.

Нужно учесть, что в США вброс до начала кризиса был еще обеспечен и тем, что там были очень снижены сбережения. А сейчас сбережения в США очень резко подскочили. И эти деньги, которые, естественно, не идут на рынок, их надо компенсировать. В общем, они анонсировали в этом году вброс примерно 40% от реального ВВП. Соответственно, от номинального — где-то примерно 25%.

— А откуда у нас сейчас может возникнуть модель индустриализации? У нас уже не строится никаких заводов-пароходов, а только придумывается, как новые налоги, штрафы изъять.

— А это либеральная политика. Она определяется МВФ, именно они требуют выжимать из экономики все только возможное. Если Китай и США 25% ВВП переводят в экономику, то мы из экономики деньги выводим. Такая финансовая анорексия, недоедание, и из нас еще кровь тянут.

Более того, пока у нас есть команда Силуанова и Набиуллиной, у нас ничего хорошего и не будет. Вот Силуанов неделю назад говорит:

"Поскольку мы в отличие от развитых стран не печатаем резервной валюты, то по этой причине мы не можем людей поддерживать".

Ведь знаменитое постановление, по которому врачам не дают денег, именно Минфином подготовлено.

А ранее выступает Глазьев и говорит, что именно нужно сделать, чтобы рубль был резервной валютой. В ответ Набиуллина требует, чтобы заткнули Глазьева. Видите — есть четкое распределение. МВФовская команда, которая включает:

Чубайса,

Кудрина,

Силуанова

и Набуллину.

Потенциальные инвестиции в нашу экономику идут за рубеж. У предприятия растет прибыль — надо поднять ему налоги. Вот что они делают. И если изменить ситуацию — возможно, будет быстрый экономический рост.

— А кто против этой команды?

— Говоря о публичном поле, то только Глазьев. И не потому, что дефицит людей, а потому что вся пропаганда в руках у либеральной команды. И все люди, которые могут что-то осмысленное сказать, навести порядок — их поувольняли в девяностые, в начале нулевых. Любая попытка про них что-то сказать в официальных источниках очень жестко пресекается.

Наезд на Глазьева вызван именно тем, что он свои слова опубликовал в официальном евразийском документе. Впервые в официальном документообороте за двадцать лет появился документ, в котором написано, что нынешнее правительство Центробанка и Минфина — вредительское. И "они" это хорошо поняли.

К сожалению, либеральная пропагандистская машина обладает в нашей стране монополией в том смысле, что ни один документ, который не проходит верификацию либеральной пропагандистской машины, попасть в официальный документ экономико-финансовой направленности пока не может. Вот первая была попытка Глазьева.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев