Москва не готова переходить в обычный режим

У граждан заканчиваются последние запасы и продуктов и денег за время самоизоляции. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса находятся на грани закрытия. Какие меры поддержки уже действуют? Предусматриваются ли другие меры, если карантинный режим будет продлен? Можно ли в ближайшее время ждать его отмены или ослабления в Москве? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Вадима Горшенина ответила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Главные новости коронавируса в Москве

Читайте начало интервью:

И﻿нна Святенко: как Москва помогает людям в условиях самоизоляции

— Инна Юрьевна, вы сказали, что обязательно нужно поддержать самые незащищенные слои населения. Это, безусловно, так. Но очень много работоспособных и вроде бы трудоустроенных людей сейчас не имеют возможности работать, и понятно, что многие из них лишаются заработка, а следовательно и всяких средств.

Президент России в первом же своем выступлении сказал, что это — режим выходных, когда люди находятся дома на самоизоляции, но зарплату им предприятия должны платить. Но это — неподъемно для многих компаний, прежде всего среднего и малого бизнеса, который очень часто сам живёт от поступления оплаты до другой оплаты.

Если же все производство простаивает, то — одни убытки, многие уже закрылись, другие — разоряются, третьи готовятся к банкротству. Сейчас на него — мораторий. Но рано или поздно это все равно случится. И кроме того, какие-то предприниматели с наиболее прибыльным бизнесом, возможно, и были бы готовы взять беспроцентные кредиты для выплаты зарплат, и оплатить работникам вынужденный простой.

Но ведь на эти зарплаты будут начисляться налоги. Получается, что в любом случае кредит — не обойдётся без накруток. Не рассматривается ли вопрос освобождения заработных плат на время коронавируса от налогов?

— Вне сомнений, все это так и есть. И действительно, на время коронавируса бизнес, который находится, в таких тяжелых условиях, надо бы освободить от уплаты налогов, по крайней мере, с заработных плат.

Сложность нынешнего времени прежде всего в том, что такая ситуация возникла у нас и везде в мире впервые, поэтому нет готовых схем и решений, какого-то опыта действий в таких условиях. Мы впервые столкнулись с такой угрозой, необходимостью принятия многих вынужденных мер и учета последствий всех этих решений.

Мы прекрасно понимаем, что отсутствие возможности деятельности предприятий для многих предпринимателей, очень тяжелое бремя. Поэтому, конечно, постепенно, но постоянно меры поддержки добавляются.

На сегодняшний день, прежде всего, отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу уже получают кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций, то есть — все те, кто вообще не может никоим образом сейчас приступить к работе. Таких организаций в Москве порядка 300.

Также появились льготы для арендаторов недвижимости у города. Арендаторов городской недвижимости, освобождают от арендной платы.

Частные собственники помещений, которые снизили для своих арендаторов арендную плату, тоже получают господдержку. Государство подготовило целый ряд мер для поддержки таких арендодателей.

И что немаловажно, у нас же сейчас продолжается непрерывный процесс выкупа помещений в собственность теми, у кого была долгосрочная аренда. Для них тоже уже предусмотрены льготы. В Москве — около 3,5 тысяч таких предпринимателей, которые получают отсрочку по оплате выкупа недвижимости у города.

Если говорить о гостиничном бизнесе, то арендодателям, которые снизили плату за аренду от 50% и больше, компенсируется налог на имущество и земельные платежи. Пока такая мера распространяется по времени только на второй квартал, потому что городские власти искренне надеются, что из этой ситуации в ближайшее время мы все-таки выйдем и продолжим нормально работать.

Более того, застройщики, которые арендуют землю под строительство крупных инвестиционных проектов, также получают отсрочку по арендным платежам.

Частные медицинские компании, конечно, тоже получают льготные займы, которые обеспечивают им покупку необходимого оборудования, лекарств, костюмов и всего остального.

Сейчас мы находимся на этапе введения новых субсидий для малых и средних предприятий, чтобы их серьезно поддержать. Получить субсидии смогут, не только те компании, которые имеют уже большой стаж, но также и, назовём их, совсем юные организации, которые функционируют совсем не длительный период.

Ведь последствия введения карантина официально считаются обстоятельствами непреодолимой силы, и таким образом, формально и снижается юридическое давление на бизнес.

Я уверена, что в случае, если придётся такой режим пролонгировать дальше, то будут и новые меры поддержки. Если после 11-го числа у нас вся эта короновирусная история не закончится и не будет забыта, как страшный сон (а мы видим, что пока нет таких предпосылок, поэтому к ситуации надо относиться с осторожностью), то дополнительные меры поддержки, конечно, будут рассматриваться.

— В Москве не сильно снижается рост заболеваний. Вы считаете, режим самоизоляции и карантина будет продлен?

— Мы с вами видим, что рост заболевания коронавирусом действительно не снижается. Хорошо, что он, тьфу-тьфу, хотя бы стабилизировался. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что Москва, которая на себя приняла в России самый большой удар, сейчас не готова переходить в обычный режим жизни и деятельности. Возможно, какие-то меры будут сниматься или ослабляться, но постепенно.

— Окончания в ближайшее время не будет?

— В Москве, на мой взгляд, эти меры будут продолжены.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев