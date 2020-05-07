Главные новости коронавируса в Москве

И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правда. ру" по скайпу председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, член СФ от Мосгордумы, ответила на вопросы Вадима Горшенина о ситуации и мерах российской и московской власти в связи с эпидемией коронавируса.

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— Инна Юрьевна, сейчас все самоизолируются, а вы — не дома.

— Самоизолируются и в кабинетах. Мы часто проводим заседания комитета именно в онлайн-трансляции, осваиваем технические средства и справляемся уже без помощи Аппарата.

— Вас проверяют перед входом в Совет Федерации или на выходе, какие-то тесты делают?

— Да. Конечно, все меры предосторожности у нас присутствуют. На входе обязательно меряют температуру и тестируют, это сейчас — не лишние меры предосторожности. На каждом этаже есть спрей с дезинфицирующей жидкостью. Нам запрещено приглашать гостей, поэтому, Вадим, я с большим удовольствием с вами побеседовала бы в кабинете, но пока мы можем говорить только по интернету.

— Ранее вы очень долго и эффективно работали в Мосгордуме. Наверное, поэтому вас и направили представлять Москву в Палате регионов. Можно уже сейчас оценить падение экономики и выпадение доходов бюджета Москвы в связи с карантинными мерами?

— Я бы сейчас не делала прогнозов о падении экономики, потому что бюджет формируется осенью, и к этому времени мы понимаем, что мы получили в бюджет, а что недополучили, как исходить из данности, которая у нас присутствует. Поэтому этот год мы живем по бюджету, который сформировали в прошлом году.

А прошлый год был очень успешный. Мы рассчитались со всеми долгами, теперь у Москвы вообще нет долгов. Мы делали тот бюджет дефицитным, для того чтобы не было стагнации, но тем не менее, он был четко просчитан.

Да, конечно, сейчас в связи с коронавирусной инфекцией вскрывается резервный фонд, часть выплат идёт из федерального бюджета, часть из бюджетов регионов. Часть градообразующих компаний продолжает работу и платит налоги.

— Получается, что в следующем году все-таки придётся затягивать пояса.

— Я думаю, что мы поймём, насколько надо будет затянуть пояса к концу сентября — началу октября. Конечно, где-то придётся ужиматься. Москву часто обвиняли в недопустимой роскоши уличным убранством и прочими тратами. Я думаю, что мы сможем выйти на социальный и сбалансированный бюджет на следующий год. Конечно, от ряда проектов придётся отказаться.

Какую помощь получают москвичи в самоизоляции

— Сейчас в интернете активно обсуждаются вопросы прямых выплат гражданам, которых очень многие ждут. Ведь многие люди остались без средств, а в самых разных странах такие прямые выплаты делаются. Как с этим у нас?

— Здесь необходимо соблюдать некий баланс. Среди физических лиц, конечно же, есть социальные категории, которым эти выплаты необходимы прямо сейчас.

Это уже делается, прежде всего для тех категорий, которые признаны малоимущими, для тех людей, которые потеряли работу и им нужно на что-то жить, есть, одеваться.

Необходима и поддержка семей с детьми.

Сразу было выплачено всем родителям, которые имеют детей до 3 лет, по 5000 рублей, вне зависимости от того, сколько родители получают и признаны они малоимущими или нет.

В Москве также было принято решение для малоимущих категорий граждан, если они имеют детей от 3 до 7 лет, осуществить выплаты 7613 рублей.

Далее — пособие по безработице складывается из федеральной и региональной надбавки.

В общей сумме по Москве это — 19500 рублей. Кроме того — отсрочка по коммунальным платежам и пенни сейчас не начисляются.

Более того, если вам необходимо питание или медикаменты, то оказывается помощь социальными работниками. Они могут принести еду и необходимые препараты.

Соцработники получают и приносят на дом семьям инвалидов препараты, которые необходимы для их жизнедеятельности, на 6 месяцев вперёд, для того чтобы жизненно важными препаратами они были обеспечены.

Родители, которые имеют детей до 3 лет и пользуются молочной кухней, уже не продлевают рецепт, он автоматически передается из поликлиники на молочную кухню, и родители могут просто прийти и получить.

На территории города Москвы очень многие кухни не дробят питание, а выдают его сразу на месяц, если это не скоропортящиеся продукты.

Кроме того, еще в самом начале самоизоляции для граждан старше 65 лет была определена из городского бюджета сумма в 4000 рублей, чтобы они обеспечивали режим самоизоляции. 2000 было выплачено сразу.

Мэр объявил, что как только закончится карантин, оставшиеся 2000 будут выплачены всем, кто не был замечен в нарушении режима самоизоляции. И большинство москвичей старше 65 лет выполняют этот режим и даже не гуляют со своими собаками, а звонят и просят волонтеров прийти и погулять с собачкой.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев