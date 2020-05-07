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Автор Вадим Горшенин

И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции

Россия » Центр » Москва

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правда. ру" по скайпу председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, член СФ от Мосгордумы, ответила на вопросы Вадима Горшенина о ситуации и мерах российской и московской власти в связи с эпидемией коронавируса.

Главные новости коронавируса в Москве

— Инна Юрьевна, сейчас все самоизолируются, а вы — не дома.

— Самоизолируются и в кабинетах. Мы часто проводим заседания комитета именно в онлайн-трансляции, осваиваем технические средства и справляемся уже без помощи Аппарата.

— Вас проверяют перед входом в Совет Федерации или на выходе, какие-то тесты делают?

— Да. Конечно, все меры предосторожности у нас присутствуют. На входе обязательно меряют температуру и тестируют, это сейчас — не лишние меры предосторожности. На каждом этаже есть спрей с дезинфицирующей жидкостью. Нам запрещено приглашать гостей, поэтому, Вадим, я с большим удовольствием с вами побеседовала бы в кабинете, но пока мы можем говорить только по интернету.

— Ранее вы очень долго и эффективно работали в Мосгордуме. Наверное, поэтому вас и направили представлять Москву в Палате регионов. Можно уже сейчас оценить падение экономики и выпадение доходов бюджета Москвы в связи с карантинными мерами?

Я бы сейчас не делала прогнозов о падении экономики, потому что бюджет формируется осенью, и к этому времени мы понимаем, что мы получили в бюджет, а что недополучили, как исходить из данности, которая у нас присутствует. Поэтому этот год мы живем по бюджету, который сформировали в прошлом году.

А прошлый год был очень успешный. Мы рассчитались со всеми долгами, теперь у Москвы вообще нет долгов. Мы делали тот бюджет дефицитным, для того чтобы не было стагнации, но тем не менее, он был четко просчитан.

Да, конечно, сейчас в связи с коронавирусной инфекцией вскрывается резервный фонд, часть выплат идёт из федерального бюджета, часть из бюджетов регионов. Часть градообразующих компаний продолжает работу и платит налоги.

— Получается, что в следующем году все-таки придётся затягивать пояса.

— Я думаю, что мы поймём, насколько надо будет затянуть пояса к концу сентября — началу октября. Конечно, где-то придётся ужиматься. Москву часто обвиняли в недопустимой роскоши уличным убранством и прочими тратами. Я думаю, что мы сможем выйти на социальный и сбалансированный бюджет на следующий год. Конечно, от ряда проектов придётся отказаться.

Какую помощь получают москвичи в самоизоляции

— Сейчас в интернете активно обсуждаются вопросы прямых выплат гражданам, которых очень многие ждут. Ведь многие люди остались без средств, а в самых разных странах такие прямые выплаты делаются. Как с этим у нас?

— Здесь необходимо соблюдать некий баланс. Среди физических лиц, конечно же, есть социальные категории, которым эти выплаты необходимы прямо сейчас.

  • Это уже делается, прежде всего для тех категорий, которые признаны малоимущими, для тех людей, которые потеряли работу и им нужно на что-то жить, есть, одеваться.
  • Необходима и поддержка семей с детьми.

Сразу было выплачено всем родителям, которые имеют детей до 3 лет, по 5000 рублей, вне зависимости от того, сколько родители получают и признаны они малоимущими или нет.

В Москве также было принято решение для малоимущих категорий граждан, если они имеют детей от 3 до 7 лет, осуществить выплаты 7613 рублей.

  • Далее — пособие по безработице складывается из федеральной и региональной надбавки.

В общей сумме по Москве это — 19500 рублей. Кроме того — отсрочка по коммунальным платежам и пенни сейчас не начисляются.

  • Более того, если вам необходимо питание или медикаменты, то оказывается помощь социальными работниками. Они могут принести еду и необходимые препараты.

Соцработники получают и приносят на дом семьям инвалидов препараты, которые необходимы для их жизнедеятельности, на 6 месяцев вперёд, для того чтобы жизненно важными препаратами они были обеспечены.

  • Родители, которые имеют детей до 3 лет и пользуются молочной кухней, уже не продлевают рецепт, он автоматически передается из поликлиники на молочную кухню, и родители могут просто прийти и получить.

На территории города Москвы очень многие кухни не дробят питание, а выдают его сразу на месяц, если это не скоропортящиеся продукты.

  • Кроме того, еще в самом начале самоизоляции для граждан старше 65 лет была определена из городского бюджета сумма в 4000 рублей, чтобы они обеспечивали режим самоизоляции. 2000 было выплачено сразу.

Мэр объявил, что как только закончится карантин, оставшиеся 2000 будут выплачены всем, кто не был замечен в нарушении режима самоизоляции. И большинство москвичей старше 65 лет выполняют этот режим и даже не гуляют со своими собаками, а звонят и просят волонтеров прийти и погулять с собачкой.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

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Темы россия власть бюджет москва выплаты поддержка коронавирус соцработники самоизоляция инна святенко
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