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Америка поставила себя против всех
Автор Олег Артюков

"Северный поток-2": развязка близка?

Экономика

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в настоящее время огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским морем. Об этом можно судить по данным порталов отслеживания. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал это судно возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2".

Туманное будущее газопровода

Газопровод был построен на 93 процента, когда США ввели санкции против этого проекта. В декабре прошлого года строительство остановилось, швейцарская компания Allseas увела свои суда-трубоукладчики.

"Академик Черский" в тот момент находился в порту Находка на Дальнем Востоке. Судно покинуло порт в феврале и несколько раз меняло конечные точки маршрута. В минувшее воскресенье "Академик Черский" вновь поменял конечную точку, указав… Находку, куда должен прибыть до 1 июля.

В общем, эти маневры никоим образом не внушают уверенности в том, что газопровод будет построен. Хотя российские власти уверены, что это будет сделано.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что не располагает информацией об окончаниях сроков строительства "Северного потока-2".

"…я могу только повторить то, что слышал от компании Nord Stream 2 AG. Они планируют и они прикладывают все усилия для того, чтобы завершить строительство до конца этого года или до конца первого квартала следующего года", — заявил он в ходе телефонной конференции 29 апреля.

Противники "Северного потока-2" напоминают о себе

Противники строительства газопровода тоже не сидят сложа руки. Пожалуй, наибольшие проблемы — в дополнение к существующим — может создать Польша. Власти этой страны намерены добиваться арестов активов "Газпрома" из-за спора вокруг выплат российской компании энергетическому концерну PGNiG.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", — заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost.

По словам чиновника, речь в первую очередь об акциях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", — считает Ковальский.

Не остается в стороне и Киев. По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, он не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года — в том случае, если будет достроен газопровод.

И пообещал приложить все усилия, чтобы сорвать проект. При этом Макогон в интервью РБК заявил, что Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку "Северный поток-2" идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Но в общем, некоторая ясность в вопросе с "Северным потоком-2" наступит уже в ближайшие дни. И зависит это от того, куда направится "Академик Черский". Если к месту строительства газопровода, то сроки с окончанием его строительства в этом году станут реальнее.

Темы санкции сша северный поток-2
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