Делягин: о дефиците бюджета, мигрантах, прогнозах у будущем США

Известный экономист Михаил Делягин подробно остановился на том, как будет разворачиваться мировой сценарий после снятия ограничительных мер. Как обычно, его выводы весьма пессимистичны.

Началось уничтожение экономики РФ?

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Дефицит бюджета и мигранты

— Экономисты говорят о том, что дефицит бюджета по итогам 2020 года будет составлять порядка 5-6 триллионов.

— Если мы начнем спасать людей, то может быть. Но пока что людей никто не то что спасать не пытается, а никто не пытается откорректировать институты и механизмы, которые не позволяют людей спасать. АСИ говорит: давайте мы покормим мигрантов.

Мы признаем незаконных, нелегальных мигрантов людьми, обладающими большими правами, чем граждане Российской Федерации.

Сейчас эта норма действует только в рамках уголовного кодекса, потому что если русский подрался с гастарбайтером, то он всегда виноват по определению. Это уже вшито в мозги и полицейским, и судьям, и всем остальным. Если это будет применено, то будет означать, что во всех отношениях гражданин России будет никто перед мигрантом. Потому что система выдачи пособий по безработице ориентирована на то, чтобы никому ничего никогда не выдавать.

— Так что делать? Мигранты — действительно очень взрывоопасная смесь. В основном, у нас мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Они все с опытом ведения боев на улицах.

— У них опыт резни русских в Душанбе во время гражданской войны в 1990 году. Они отлично организованы. Если вы не вступили в общество охотников и рыболовов и не имеете оружия, то у вас большие проблемы. Из страны нахрен и военный кордон.

— Я проверял недавно центр временного содержания иностранных граждан, который находится на Сахарова. Начальник центра сказал мне, что они пытаются их отправить самолетами на родину, но там не принимают. У России нет границ с Киргизией, откуда их очень много. Для того чтобы их в Киргизию отправить, нужно провезти через Казахстан. Разрешит ли Казахстан?

— При определенных условиях Казахстан разрешит. Просто нужно говорить на правильном языке, который доступен не цивилизованным людям вроде Назарбаева, а который доступен тем баям, которые сейчас приходят на смену цивилизованным людям, в том числе в Казахстане. Если вы будете говорить на понятном людям языке, они вас будут понимать правильно.

Не надо с азербайджанцем говорить по-армянски. Это неправильно.

Можно сформировать иностранный легион, как французы сделали. Хороший способ отправить их в Европу через все еще братскую для многих из наших олигархов Украину. В Европе строится европейский халифат. Кто будет управлять европейским халифатом? Люди, которые получили образование в Египте, Иордании или, не дай бог, в Саудовской Аравии. Или люди, которые хоть какой-то опыт взаимодействия с нами имеют. Человек, у которого в Москве потолок — рулить джихад-такси, сможет управлять цветущими регионами Германии. Реально через десять лет.

— Какой ваш прогноз на будущее?

— В России будут завинчивать гайки. Потом резьбу начнет срывать. Думаю, в конце мая все это кончится так или иначе. Коронавирус не может кончиться, потому что он не начинался. Но до бюрократии дойдет, что пора объявлять завершение коронабесия. По крайней мере, режим домашнего ареста закончится. Дальше будет лето, картошка, овощи, фрукты. Осенью, думаю, будет третий эпизод. Скорее всего, атомная катастрофа на Украине или что-нибудь, что окончательно завалит мировые рынки. И те финансовые рынки, которые получат вдох этим летом, они завалятся окончательно. Торговые отношения между Китаем и США не восстановятся. Американская оккупация Европы показывает, что китайские товары в Европу пускать не будут. Или будут выжимать оттуда. Если европейцы без китайских дешевых товаров начнут умирать с голоду, никого это не будет интересовать. В тишайшей Швейцарии в середине 1930-х годов демонстрацию рабочих разгоняли танками, а демонстрацию хипстеров, как нам показывает опыт "желтых жилетов", можно разогнать даже без стрельбы.

Сценарий для Штатов

Сохранится ли Америка под контролем патриотов, то есть Трампа, или вернется под контроль либералов, то есть Байдена? Либералы будут воевать понятными методами. Перед выборами, в конце лета, может быть, в сентябре они завалят мировые рынки окончательно. Еще сильнее, чем сейчас. Они так в 2008 году Обаму к власти подсаживали, потому что Lehman Brothers можно было еще два года поддерживать на плаву и в целом финансовую систему. Если Трамп все-таки победит, то будет попытка цветной революции, попытка массовых беспорядков, штурм Белого дома, выстрелы из ПЗРК по вертолету, на котором летает президент США.

Трамп неожиданно перетянул на свою сторону негритянскую общину, которая ненавидела его люто. Афроамериканцы поддерживали Трампа меньше, чем гомосексуалисты. Что сделал Трамп? Он сделал две вещи:

раздал щедрые пособия — 1 200 долларов в месяц, если вы не работаете,

плюс 300 долларов в неделю на еду по карточке,

в месяц получается $ 2 400.

Ребята, чтоб я так жил! В Штатах за 1 800 в месяц реально горбатятся, причем на относительно неплохих работах, где карьеру можно сделать.

Вторая вещь — он их пожалел:

"Нужно разобраться, почему смертность среди афроамериканской общины драматически выше, чем в целом по стране".

Потому что ниже уровень культуры, выше уровень потребления наркотиков и все остальное. Трамп выразил свою солидарность, дал им деньги и четко дал понять, что все эти болезни, которых вы так боитесь, это от демократов. Если я пролечу, то они вернутся, и U. S. вообще вымрет нахрен. И товарищи негры, которые совсем неглупые, по крайней мере, в бытовых вопросах, это очень хорошо поняли.

Сейчас негритянская община разворачивается на поддержку Трампа так же, как развернулась еврейская община, которая вся была абсолютно демократичная, кроме наших эмигрантов, которые работали в оборонке. Это понятно, это нормальные патриотические люди.

Все евреи были за демократов в Америке, пока демократы не стали сдавать Израиль.

Тут еврейская община задумалась и стала поддерживать Трампа. Это было одной из неожиданностей 2016 года. Сейчас может быть еще одна неожиданность. Причем серьезная, системная. В этой драке они завалят все и всех.

Прогноз на осень

Следующий этап будет, когда китайцы неожиданно поймут, что Европа в политическом отношении американская, но американцы начнут опускать занавес над китайским экспортом. Это будет убийство. Китайцы, судя по всему, пока этого не понимают. Или понимают, но сделать ничего не могут. Неожиданностей будет много и неприятных.

Неожиданность, которая лежит на поверхности — атомные электростанции Украины, которые чудом работают на протяжении пяти лет. Никакое чудо не может длиться слишком долго.

— То, что вы сказали, это совсем долгосрочные прогнозы.

— Это прогноз на эту осень. Горит чернобыльский лес. У них нет денег, чтобы его тушить. У людей, которые умудрялись водой тушить нефтехранилище, явно нет мозга. Наше большое человеческое счастье, что ветер дует на Киев. А в Киеве уже цезий нашли. А если бы, как в истории с Чернобылем, дул бы на север, у нас половина осадков пролилась над Калининградом?

— Ваш краткосрочный прогноз по окончанию режима самоизоляции в конце мая. У меня ощущение, что он все-таки еще и июнь захватит. Мало того, что достаточно большое количество людей лишилось зарплат, они не смогут выехать на дачу и посадить там то, чем могли бы пропитаться.

— Совершенно верно. Это операция, направленная, грубо говоря, на организацию голода. В каких-то регионах, где начальство поумнее, там сеют и пашут. Понятно, что это пойдет на экспорт. Зерно пойдет на экспорт, как обычно. А стране достанется то, что останется по остаточному принципу. Самое главное, что не будет личных подсобных и фермерских хозяйств. На Кубани фермеры плачут, потому что им выдают пропуска на двух работников на одном поле.

— Карантин длится во время посевной, когда идет основная страда.

— Губернаторы у нас назначенцы, которые чихать хотели на этот регион. Они с ним никак не связаны. Никакой ответственности перед регионом они не несут.

Ситуация очень и очень угрожающая.

При этом ломается инфраструктура. Мы видим, как работает хваленая доставка. Она работает с очень большими перебоями даже в Москве.

— Мы всегда слышали о том, что нужно валить из страны от либералов. Вы никогда к этому направлению не принадлежали. Теперь вы говорите о том же.

— Я говорю, что бежать из страны нужно, если будет поголовная вакцинация. Если вас начинают убивать, а вы не можете сопротивляться, тогда надо бежать. Я не могу в эфире призывать валить кого-то. Я могу призывать только валить откуда. Другое дело, что бежать особо некуда. В Европе будет фашизм или нечто вроде фашизма. Если вы мусульманин, вам есть куда ехать. Если не мусульманин, тема открыта, но первая станция — Белоруссия, а дальше надо смотреть.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер