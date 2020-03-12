Ничего не падает: правительство не тревожат курс рубля и цены на нефть

Правительство России всеми силами демонстрирует олимпийское спокойствие на фоне обвалов фондовых рынков и резкого падения цен на нефть. Подчеркивается, что ситуация под контролем, оснований для паники нет ровным счетом никаких.

Конечно, если посмотреть на курс доллара и евро к рублю, то хочется позаимствовать оптимизма у российского правительства. Хотя, с другой стороны, а каких комментариев от чиновников ждать? Что всё пропало?

Спокойствие правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг заявил, что ситуация в российской экономике под контролем. Причем не только правительства, но и президента.

"У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", — подчеркнул он.

А первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что у правительства есть специальный план на случай "если вдруг что-то произойдет". Но задействовать его он не видит смысла, поскольку пока ничего фатального не происходит. Сообщать какие-либо подробности Белоусов не стал.

Цены на нефть и планы государств Персидского залива нарастить добычу также не производят на первого вице-премьера особого впечатления.

"Куда она (цена на нефть) падает? Ничего она не падает. Она дернулась — ну и что, в чем караул-то? Тоже мне… Послушайте, не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело — сейчас пошел отскок", — ответил он.

Никаких особых действий

"Правда.Ру" обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать действия российского правительства в нынешней ситуации.

По мнению директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александра Бузгалина, правительство никаких серьезных решений не принимает.

"Правительство занимается поддержанием существующей ситуации, пытаясь не допустить каких-то радикальных негативных последствий, не предпринимая никаких серьезных шагов, никаких активных решений в области экономической политики, институциональной системы и так далее", — сказал он.

По мнению Александра Бузгалина, "правительство должно было озвучить какую-то жесткую серьезную стратегию, чтобы решать проблемы, стоящие перед Россией на протяжении последних десятилетий".

"Поведение всех ветвей власти, включая правительство, попытки сохранять статус-кво любой ценой, естественно, привели к тому, что в конечном итоге ситуация обернулась глубокими потрясениями, которые опять парируются при помощи текущих срочных мер. Но это не самый лучший вариант решения глубоких проблем, которые постоянно стоят перед Россией и которые не решаются", — считает Бузгалин.

Экс-министр экономики Андрей Нечаев отметил, что пока никаких особенных действий правительство не продемонстрировало.

"За исключением одного решения, которое носило автоматический характер, поскольку определялось бюджетным правилом — начало перевода денег из Фонда национального благосостояния в бюджет. В качестве первого транша — миллиард долларов, его рублевый эквивалент. Это единственное практическое действие, исключая некоторые вербальные интервенции о том, что у российской экономики достаточный запас прочности при низких ценах на нефть", — сказал он.

При этом Андрей Нечаев скептически относится к заявлениям, что этот "запас прочности" составляет 5-10 лет.