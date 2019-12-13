ФАС настрочил в пакет

Новые законодательные инициативы ФАС экономически не обоснованы, повышают личный аппаратный вес главы ведомства Игоря Артемьева и создают дополнительные коррупционные возможности и соблазны для его подчиненных.

Как росла ФАС

За последние несколько лет полномочия ФАС были сильно расширены. Более чем за 20 лет число законов, за которые отвечает ФАС, увеличилось с 3 до 16, отмечал в конце прошлого года Артемьев. С тех пор влияние службы распространилось далеко за пределы защиты конкуренции. "Мы и швецы, и жнецы, игрецы ", — иронизировал замруководителя ФАС Андрей Цыганов. Тот самый Цыганов, который лично участвовал в коррупционных схемах, использовавшихся при рейдерском захвате "Павловскгранита", о чем писали СМИ. Цыганов тогда, в частности, обеспечил незаконное разрешение ФАС на передачу акций стратегического предприятия кипрским компаниям с неустановленными собственниками.

2006 г. Контроль за добросовестным поведением в сфере рекламы и за госзакупками

2008 г. за соблюдением антимонопольного закона в сфере электроэнергетики, использования земли, недр, водных и других природных ресурсов

2009 г. за иностранными инвестициями в компании, имеющей стратегическое значение

2010 г. за конкуренцией в розничной торговле 2015 г. за госзаказом в оборонно-промышленном комплексе (после упразднения Рособоронзаказа) 21 июля 2015 г. в сфере тарифного регулирования

2012 г. вступил в силу "третий антимонопольный пакет"; впервые в российском законодательстве появилось определение картеля, под которым понимается незаконное соглашение между конкурентами на рынке

2015 г. вступил в силу "четвертый антимонопольный пакет"; за ФАС России закреплены функции по пересмотру решений территориальных антимонопольных органов.

Сейчас мы стоим на пороге принятия пятого антимонопольного пакета, при помощи которого ФАС намерен установить контроль над так называемой "цифровой" экономикой".

Новые полномочия и новые законы нужны Игорю Артемьеву не только для того, чтобы применять их, но и наоборот, иногда придерживать. В интересах отдельных субъектов ФАС действует скорее как сервисная организация, а не регулятор. Например, в интересах "Роснефти" Артемьев последовательно легализует незаконные с точки зрения избыточного антимонопольного законодательства решения и сделки. Так, Артемьев заявил, что "Сделка по покупке 100% акций ТНК-BP ограничит возможности "Роснефти" по дальнейшим крупным приобретениям", и что решения ФАС будут зависеть от конкретных приобретений. "Если они ("Роснефть") будут покупать два туалета и бензоколонку, то это один вопрос, а если речь пойдет о каких-то крупных приобретениях, то, я думаю, нет". И в 2017 году Артемьев легализовал полностью противоречащую российскому законодательству сделку по поглощению "Роснефтью" "Башнефти".

Да что там говорить ФАС не только позволяет "Роснефти" жить по собственным правилам вне конкуренции и законодательства о конкуренции, а еще и имидж компании обеляет. Однажды ФАС выдала "Роснефти" предупреждение из-за снижения продаж нефтепродуктов (это могло вызвать рост цен на бензин). Пресс-служба опубликовала пресс-релиз на сайте ведомства. В тот же день, однако, ФАС удалила с сайта пресс-релиз о выдаче предупреждения "Роснефти". Под давлением журналистов сослались на техническую неточность, обещали на следующий день опубликовать исправленную редакцию пресс-релиза, но так этого и не сделали.

Таким образом свои полномочия ФАС использует весьма выборочно. Если в предыдущие годы ведомство Артемьева уничтожило зачатки малого и среднего бизнеса в России, а также напалмом прошлось по целым отраслям экономики, то теперь ФАС своими инициативами грозит тяжелыми увечьями естественным монополиям. Если вкратце, то суть новшеств — а пакет состоит из 7 законопроектов — сводится к нескольким основным моментам, один из которых весьма неожиданный — наделение ФАС функциями правоохранительных органов. Слежка, прослушка, вышибание дверей, — мы вас заставим конкуренцию любить! Пытки, правда, не легализовали, наверное, оставили для шестого антимонопольного пакета.

Впрочем, это все страшилки для частного бизнеса, который, по большому счету и сейчас не защищен от произвола ФАС или силовиков. Естественным монополиям, преимущественно государственным компаниям ФАС собирается навредить иным способом, без применения насилия.

О демонополизации коррупции

В ФАС посчитали, что естественные монополии способны прокормить значительно большее количество чиновников и посредников, по сравнению с теми топами, которые они вынуждены кормить сейчас. Больше согласований, больше коррупции, больше ада! Под таким слоганом можно было бы продвигать проект федерального закона "О защите конкуренции" и иные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу Федерального закона "О естественных монополиях", если бы он нуждался в рекламе.

Когда-то газета "Коммерсант" в партнерстве с журналом "Секрет фирмы" (деловой еженедельник ИД "Коммерсант", ныне не издается) провели исследование о коррупции и опубликовали его результаты. ФАС Игоря Артемьева в антирейтенге "Ъ" занял первое место как самое коррупционное ведомство. Много воды с той поры утекло, но ФАС лишь приобрел новые полномочия, а его чиновники — новые коррупционные возможности. И вот теперь они готовы эти возможности приумножить и разделить с региональными чиновниками.

Первое, что бросается в глаза корпоративным юристам, читающим проект ФЗ "О защите конкуренции" и иные законодательные акты Российской Федерации, — это крайне низкий уровень юридической техники разработанного проекта поправок. Проект содержит противоречия, отдельные его положения допускают различное токование, не позволяющее определить действительный смысл проектируемого регулирования. В тех же положениях, формулировки которых все же поддаются пониманию и однозначной трактовке, содержатся крайне тревожные и неприятные для субъектов естественных монополий положения.

В частности, ФАС фактически ставит под вопрос возможность реализации долгосрочных программ развития. Существующий порядок согласований (программа согласуется с отраслевым министерством, Минэкономразвития, Росимуществом и другими министерствами, какими-нибудь Советом потребителей и Экспертным советом при правительстве при правительстве, а затем собственно самим правительством РФ) и без того почти неподъемный.

Еще ни одна долгосрочная программа развития у крупнейших монополий ни разу не была согласована в установленные сроки!

Но законопроект ФАС направлен лишь на введение новых, еще более сложных и длительных процедур, существенное расширение перечня чиновников, в том числе региональных. Только подумайте — региональная бюрократия получает возможность запрещать реализацию проектов, не включенных в инвестиционную программу и учет соответствующих расходов в тарифах Газпрому, Транснефти, РЖД и др. Это же как в том анекдоте, когда мужик устроился в ментуру, ему выдали табельное оружие, и он с изумлением узнает, что здесь еще и зарплату платят. И действительно, зачем чиновнику зарплата, если от его подписи зависит судьба программы каких-нибудь Газпромов, РЖД, Русгидро…

Дальше — больше. Текущий ремонт и техническое перевооружение в законопроекте предлагают приравнять к инвестпрограмме, которую чиновники профильных министерств и ведомств могут не одобрить. Просто для понимания: чиновник может не одобрить замену железнодорожных рельсов, например, или трубы газопровода, нефтепровода. При этом в случае аварии или катастрофа отвечать придется "стрелочнику" — субъекту естественной монополии, а не чиновнику, который решил, что старая труба или железнодорожное полотно еще не так плохи.

Далее под каток законопроекта попадают проекты монополистов не только в регулируемых сферах деятельности, но и в конкурентных, где компания выступает не как монополист, а как обыкновенный участник рынка. Ну, скажем, на гипотетическом примере с РЖД, когда речь идет о предоставлении, например, гостиничных услуг, а не транспортных. Модернизация гостиницы РЖД должна быть предварительна одобрена множеством инстанций — РЖД ведь монополия!. Но гостиницы-конкуренты не обременены такой обязанностью, — ходить по чиновникам, давать взятки им не придется, — поэтому оказываются в более выгодном положении. А ведь монополию еще и информацию о себе раскрыть заставят, в отличие от других. Такой вот рецепт честной конкуренции.

Кстати, о раскрытии информации. ФАС хочет, чтобы монополии, как солдат на медосмотре, показали всему миру всю свою подноготную. Нет, ну серьезно. Если раньше санкционные списки и цели в помощь Госдепу США составляли российские оппозиционеры, причем некоторые из рекомендаций оказались востребованными, то сейчас ФАС хочет обязать субъекты естественных монополии самим открыться с тем, чтобы облегчить зарубежным регуляторам таргетирование и донастройку существующих и вновь вводимых санкций. Молодцы, убрали посредников в лице оппозиции.

Зато добавили посредников в цепочку согласований инвестпрограмм. Причем не только вводят еще один барьер, но и обязывают монополии этот геморрой оплатить из своего кармана. Законопроект требует от субъекта естественной монополии получение у специальным образом отобранных экспертных организаций заключения на проекты инвестиционных программ, подаваемых на утверждение в компетентный орган. Такое заключение требуется и для каждого изменения и дополнения инвестиционной программы.

Забавно, что участие монополии в выборе экспертной организации и стоимости ее услуг не предусмотрено. Ей просто скажут, кому и сколько заплатить, а затем, затаив дыхание ждать вердикта экспертной организации. Понятно, что у чиновников ФАС много родственников и друзей, которым нужна непыльная высокооплачиваемая работа эксперта! Все это, правда, в корне противоречит Гражданскому кодексу. Это с одной стороны. Но с другой стороны у родственников и друзей чиновников тоже есть свои семьи, близкие, о которых надо заботиться…

Но самое фантастическое в этой инициативе то, что заключения этих экспертных организаций будут обязательными к выполнению не только самими монополиями, но и федеральным органом исполнительной власти. То есть, коммерческая структура (что, и так тоже можно было?) получает властные функции над органом госвласти! Это уже что-то из области анекдотов советских времен на тему покупки Рабиновичем одного метра государственной границы.

ФАС как бешенный принтер

Отмена Федерального закона "О естественных монополиях" без адекватной замены (а продвигаемые ФАС инициативы более чем неадекватны) ликвидируется действующая система регулирования отношений в сфере естественных монополий. На руинах системы регулирования вырастает гегемония бюрократа, коррупционера, невежды (ведь чиновники ФАС хотят участвовать в принятии решений по отраслевым проектам инвестпрограмм, требующим специальных технических знаний и навыков, а не только бюрократического стажа).

Авторы даже не потрудились обосновать в тексте законопроекта целесообразность его разработки и последующего принятия. В результате получился документ, регламентирующий администрирование (если можно говорить о регулировании там, где идет тупое и искусственное насаждение административных препон на участников рынка). Авторы законопроекта демонстрируют крайне узкое и слабое понимание проблематики, при котором регулирование деятельности естественных монополий сводится лишь к вопросам защиты конкуренции. При этом авторы пренебрегли экономической составляющей — экономическим анализом и экономическим обоснованием рассматриваемого законопроекта.

Они, похоже, даже не понимают, что предлагаемый ими порядок ведет к полному пересмотру всех реализуемых по состоянию на 1 января 2021 инвестиционных решений (в том числе проектов компаний в структурах естественных монополий-по капитальному ремонту).

ФАС является одним из лидеров по числу законодательных инициатив. Объединения предпринимателей неоднократно жаловались на часто меняющуюся нормативную базу, постоянные попытки ввести новые административные барьеры и не существующие в мировой практике антимонопольного регулирования препятствия хозяйственной деятельности. Число отрицательных отзывов экспертов на проекты нормативных актов, вносимых ФАС, в 5 раз превышает показатель всех федеральных служб, вместе взятых.

Законодательные инициативы ФАС, как правило, направлены не на решение системных проблем с конкуренцией в стране, а на усиление карательных функций регулятора, при этом не проводится анализ того, какое влияние они могут оказать на конкуренцию, систему права, смежные отрасли и т. д. Это относится и к постоянным попыткам получить "силовые" полномочия, которые в современных российских условиях также оборачиваются ростом коррупции, и в желании устранить "патентную монополию", что очевидно скажется на стимулах к инновациям, усилению оттока технологий и разработчиков за рубеж, подрыву конкурентоспособности российских компаний.

Свое неумение работать ведомство Игоря Артемьева компенсирует неуемной страстью к переписыванию законодательства. В результате некомпетентный руководитель продлевает себе жизнь во главе ведомства, растут коррупционные лазейки и соблазны, а бизнес вынужден "подмазывать" все большее число нечистых на руку чиновников и уже не только для того, чтобы получить какие-то бизнес-преимущества, а даже для того, чтобы не случилось катастрофы.