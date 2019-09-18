"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета

В Сети появилась информация о том, что «чистый государственный долг России» опустился ниже нуля. То, есть, мы не просто никому не должны, но еще и полноценно выступаем кредиторами для ряда стран. И здесь бы порадоваться, что мы никому не должны и наша экономика крепнет. Однако, в этой картине есть свои нюансы, а точнее, недоговоренности.

Например, данная категория «чистого госдолга» не учитывает долги государственных корпораций, которые не просто имеются, но и постоянно растут. Как пишет нам телеграм-канал «Кремлёвский мамковед», «Десять ключевых госкомпаний России по итогам первого полугодия задолжали 9,2 триллиона рублей». И проблема в том, что это больше на триллион, чем нынешний Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ.

Госкорпорации - это такие структуры, которые, конечно, приносят прибыль государству. Тот же ФНБ на 35% состоит как раз из нефтегазовых доходов. Но в случае кризисов именно государство будет такие компании «спасать», а точнее, субсидировать и вливать в них деньги. Которых, как видно, уже сейчас на все из них попросту не хватит.

Самые крупные должники в этом списке «большой государственной десятки»: «Роснефть» - там долг в 3,5 триллиона рублей; и «Газпром» с долгом в 2,6 триллионов. Как отмечают аналитики, «их долги создают угрозу как минимум своим объемом: падение цен на нефть на 6% на фоне новостей о сроках восстановления Саудовской Аравией прежних объемов добычи нефти, потеря «Газпромом» транзитных мощностей в Европе, смутные перспективы сотрудничества с Китаем приводят к перспективе резкого снижения выручки и прибыли этих компаний в IV кв. 2019 года и 2020 году».

А это означает и уменьшение поступлений в ФНБ, и то, что корпорации будут переживать «нелегкие времена». То есть, могут затребовать от государства финансовой помощи для покрытия долгов. А это 66% всего долга госкорпораций России.

Не меньшую угрозу представляют и долги иных структур, хотя в абсолютном выражении они не столь огромны. РЖД, к примеру, должна 1,3 триллиона рублей. ОАК - «всего» 344 миллиарда.

Но здесь проблема в том, что РЖД вообще живет за счет государственных субсидий. Ну и этот долго для данной корпорации куда существеннее, чем пресловутые 3,5 триллиона для «Роснефти». То есть, в случае чего, денег на «спасение» РЖД придется тратить больше и в первую очередь.

ОАК, кстати, тоже существует и держится на плаву исключительно благодаря государственным заказам. Не будет заказов - не будет и ОАК. И потому, здесь тоже замкнутая система. И естественно, что ни ОАК, ни РЖД государству терять нельзя. В случае потери начнутся уже не экономические, а сугубо политические процессы.

К слову, есть ощущение, что в самих корпорациях совершенно не волнуются по поводу долгов и продолжают работать в контексте «эффективного менеджмента». Ну, как минимум, на уровне зарплат.

Так, в 2017 году Олег Белозеров, глава РЖД получал примерно 700 000 рублей в день. Нет, не в месяц. В день. И, думается, с тех пор эта сумма не уменьшилась. Есть подозрения, что наоборот, несколько подросла.

Топ-менеджеры «Газпрома», которых 16 человек за 2018 год без учета премий совокупно получили 2,551 млрд рублей. Или в среднем по 32 миллиона рублей в месяц. Ну, то есть побольше миллиона в день. И здесь тоже есть смутные сомнения по поводу того, что зарплаты эти совсем не уменьшились.

Что касается «Роснефти», то «в 2017 году 11 членов правления разделили между собой 3,9 млрд рублей».

И здесь возникает вопрос даже не о том, что может быть лучше хотя бы частью этих денег покрыть долги. Ну, что такое четыре миллиарда на фоне трех с половиной триллионов? Вопрос в том, а за что эти люди получают такие деньги? За какой-такой профессионализм и какие колоссальные успехи в ведении бизнеса?

Потому, что у нас же высокие зарплаты государственным сотрудникам и сотрудникам государственных корпораций выплачиваются за профессионализм? За умение грамотно работать и всеми силами двигать страну вперёд? У нас же страна требует «большого рывка» и компетентные кадры в этом деле решают всё, не так ли? Судя по приведенным выше цифрам - как минимум, не совсем так.

Кстати, что касается «чистой» части госдолга, которая обнулилась, а то и вообще, вошла в отрицательные величины. Здесь, как говорят эксперты все тоже не так гладко. По словам доктора экономических наук, профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, то, что Россия - «чистый кредитор» тоже не повод для радости. Об этом он заявил Pravda.ru.

Эксперт, в частности, утверждает: «Что такое международные резервы? Это, прежде всего, размещение в казначейских бумагах других государств. А это, по сути, беспроцентное практически кредитование и бессрочное. Там, конечно, бумаги имеют сроки, но это очень длинные бумаги. Центральный банк занимается тем, что он переоформляет одни бумаги, заменяя их другими бумагами. Мы просто не погружаемся в эти технические детали.

Предположим, истекают сроки десятилетних казначейских бумаг США или Германии, мы меняем их на другие казначейские бумаги. Казначейские бумаги Германии вообще с отрицательным процентом. Это гуманитарная помощь. Вроде как выглядит со стороны прилично, мы кредиторы, мы такая богатая страна.

Но еще раз повторяю, что в связи с тем, что мы неправильно пользуемся словами, используем их, мы сами себя обманываем, других обманываем, что мы такие крутые, такие мощные. Нет, это такая форма мелкой эксплуатации России со стороны Запада. Так что это повод для разговора о том, как нам прекращать все это безобразие».

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал Pravda.ru, что долг этих компаний не угрожает финансовой стабильности российского государства так, как это может показаться на первый взгляд.

"Я бы не видел здесь угрозы. Что касается вклада этих компаний, то этот вклад двоякий. С одной стороны, эти компании действительно являются зачастую экономикообразующие, особенно сырьевого сектора. И они обеспечивают и рабочие места, и налоговые поступления. И в какой-то мере экономическое влияние России в мире тоже во многом держится на госкомпаниях. Они оказались по-настоящему серьезными и достаточно защищенными игроками на мировом рынке",- считает эксперт.

"Но при этом чудовищность ситуации с оплатой труда. Вот эта вот акционерная форма управления, когда эти компании, в одном случае государственные, когда им нужна помощь государства, а когда им нужно помогать государству, они говорят: «Мы частная акционерная компания». И это создает настоящую проблему, потому что эта двоякая роль, конечно, удобна топ-менеджерам, которые получают сверхприбыль, сверхдоходы",- уверен он.

"Получается избалованная, сверхобеспеченная и далеко не всегда эффективная группа топ-менеджеров, которые могут черпать очень много делать из им не принадлежащего. Менять нужно ситуацию во всей экономике. Необходимо ограничить разницу между заработной платой обычного работника и топ-менеджера, то есть она должна уменьшаться, разрыв должен уменьшаться. Законодательно должны быть введены ограничения, позволяющие топ-менеджерам платить больше зарплату и бонусы вместе до определенного уровня, хотя бы не более чем в десять раз превышающие зарплату самого низкооплачиваемого сотрудника компании",- констатирует Колташов.

"Прогрессивный налог - и просто умерят свои аппетиты некоторые собственники и топ-менеджеры. Я думаю, что постепенно это будет все-таки проходить, поскольку так не может оставаться. Это, в конечном итоге, не выгодно и с точки зрения задач бюджета, потому что получается, что очень много денег просто выводится и присваивается. Они неэффективно расходуются",- заключает эксперт.

"Доуправлялись",- коротко комментируют происходящее экономисты.

Ну, то есть, против нас все эти милые люди вводят санкции, планомерно устраивают политическое и экономическое давление по всем фронтам, да еще нас и «доят». И это уже вопрос не к государственным корпорациям, а совсем к другим экономистам нашей государственной системы. Но вопрос примерно такой же, про «эффективный менеджмент» и про то, как при таких условиях всё же, осуществлять «большой рывок» и делать экономику России передовой, прорывной, и, главное, прибыльной?