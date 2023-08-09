Беглов воспользовался влиянием на суды Петербурга для продажи Конюшенного ведомства Году Нисанову в обход решения ФАС

8:01 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

В судьбе реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства в центре Санкт-Петербурга произошел крутой поворот. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения двух нижестоящих инстанций об аннулировании итогов торгов за право аренды здания, проходивших в мае 2022 года. Как было установлено Федеральной антимонопольной службой, комиссия Смольного незаконно отстранила от торгов сразу трех потенциальных инвесторов, что позволило отдать в аренду Конюшенное ведомство всего за 3,4 миллиона рублей в год азербайджанскому миллиардеру Году Нисанову.

Фото: pixabay.com

Причиной резко изменившегося судебного мнения может являться тесная связь уроженца Азербайджана губернатора Александра Беглова и крупнейшего владельца торговых площадей в России уроженца Азербайджана Года Нисанова. Помочь суду принять нужное решение могла ответственная за работу арбитражных судов помощница полпреда по СЗФО Елена Малинина, родственница любовницы Александра Беглова Ксении Малининой.

Культурное наследие России за 1 рубль

Торги за аренду Конюшенного ведомства "Фонд имущества Санкт-Петербурга", подведомственный Комитету имущественных отношений, проводил в мае 2022 года. Потенциальному арендатору предлагали получить на 50 лет здание Конюшенного ведомства по льготной программе "Рубль за метр". Программа подразумевает передачу здания по цене всего 1 рубль за квадратный метр в год, но при этом инвестор обязуется за семь лет провести полную реконструкцию объекта. Стоит отметить, что именно Год Нисанов еще в апреле 2021 года предложил Александру Беглову включить Конюшенное ведомство в эту льготную программу.

Смольный одобрил предложение миллиардера и спустя год провел торги, закончившиеся резонансным скандалом. Трое из пяти потенциальных инвесторов были отстранены от участия по бюрократическим причинам. К торгам допустили только компании "СПб Развитие" и "Бахчасарай". Победу одержала последняя фирма.

Закупочная комиссия Смольного отдала один из крупнейших исторических объектов компании, просуществовавшей на тот момент менее 10 месяцев и не имеющей ни малейшего опыта работы с объектами культурного и исторического наследия. Формальная владелица компании Елена Ершова также никогда ранее не работала в этой сфере, зато она оказалась совладелицей бизнеса азербайджанского миллиардера Илюши Юсупова, главного бизнес-партнера Года Нисанова. Второй участник торгов компания "СПб Развитие" оспаривать решение смольнинских чиновников не стала, что легко объяснимо — она принадлежит Давиду Нисанову, совладельцу компании "Киевская площадь", которая является главным активом Года Нисанова.

Азербайджанский миллиардер, владеющий крупнейшими рынками и торговыми центрами Москвы, и ранее пытался зайти в Петербург, но безуспешно. Свои попытки он возобновил после того, как губернатором стал Александр Беглов. Будучи уроженцем Баку, он особо благоволит азербайджанской диаспоре, из-за чего Петербург прозвали "Баку на Неве". По собственному признанию главы азербайджанской диаспоры Петербурга миллиардера Вагифа Мамишева, он является близким другом Беглова. В не менее тесных отношения губернатор состоит и с азербайджанским миллиардером Годом Нисановым, которому Беглов решил отдать Конюшенное ведомство по минимально возможной цене.

Недовольны торгами остались отстраненные компании — "Альфа", "БИМС" и "Футуро". Они подали жалобы в Федеральную антимонопольную службу, где пришли к выводам, что участников отстраняли по формальным причинам, находя несущественные недочеты в документации. На основании выводов ФАС все три компании подали в суд.

Наиболее позитивные перспективы имелись у иска "Футуро", в их заявке Смольный нашел устаревшие данные о конечном владельце компании. Суды первой и второй инстанций сочли решение чиновников неправомочным, так как в заявке был представлен не только документ с ошибочными данными, но и полный список действующих акционеров. По схожим причинам была отстранена компания "БИМС", но в ее пользу решение пока вынесла пока лишь апелляционная инстанция, рассмотрение дела в кассации назначено на октябрь.

Сложнее всего приходится компании "Альфа", в документах которой Смольный якобы не смог найти одобренной суммы сделки. Пока в их пользу решений не выносилось, заседание в кассационной инстанции назначено на середину августа. Компанию "Альфа" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который жестко критикует Александра Беглова за усугубляющиеся проблемы Петербурга. Губернатор, в свою очередь, через подконтрольные Смольному СМИ распространяет негатив о бизнесмене.

Последний раз волна явно заказных материалов против Пригожина прокатилась по городским СМИ в середине июля. Тогда телеканал "Санкт-Петербург", полностью финансирующийся из городского бюджета, за четыре дня выпустил шесть негативных сюжетов о Евгении Пригожине. В них бизнесмена обвиняли, среди прочего, и в проблемах Конюшенного ведомства. Тот факт, что объект за бесценок и без реальной конкуренции достался азербайджанскому миллиардеру Году Нисанову предсказуемо не сообщался.

Полезные родственники

И хотя официально точка в судебных исках к Смольному еще не поставлена, перспектив у компаний в судах Северо-Западного округа мало. Это связано с тем, что они находятся под неформальным контролем Александра Беглова. В этом ему помогает бывшая подчиненная губернатора Елена Малинина.

С 2017-го по 2018 год Александр Беглов являлся полпредом Президента по СЗФО. В это время его заместителем по работе с судами была Елена Малинина. Среди прочего Малинина входит в комиссию по назначению и снятию судей. Как писал экс-сотрудник прокуратуры и общественный активист Александр Скуркис, Малинина охотно пользуется служебным положением в интересах третьих лиц.

Малинину и Беглова связывает не только работа. Как сообщали СМИ, Елена Малинина является родственницей доцента ГАСУ Ксении Малининой. Беглов не только закончил этот университет, но и преподавал в нем в 1997–1999 годах. В 1999 году у Ксении Малининой родилась дочь, которую записали как Александра Александровна Беглова. В последующем на скромного доцента ГАСУ, ее родителей и дочь оказалось оформлено дорогостоящее имущество. Например, будучи студенткой Александра получила в собственность 252-метровую квартиру в ЖК "Новый Арбат" стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Часть переписанных семье Малининой квартир до этого принадлежала Беглову и его родственникам.

Таким образом, Елена Малинина ранее не просто работала с Бегловым, но связана с ним хоть и не официальными, но все же родственными узами. В такой ситуации не удивительно, что суды Северо-Западного округа готовы менять мнение на противоположное, когда речь заходит об интересах губернатора Александра Беглова и его азербайджанских друзей.