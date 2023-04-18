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Александр Приходько

Суд отказал петербуржцу в компенсации от коммунальщиков за повреждение автомобиля упавшей с крыши льдиной

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Житель Северной столицы не смог добиться компенсации за поврежденный льдом автомобиль от коммунальщиков. Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска владельца разбитого транспортного средства Сергея Журалева из-за падения наледи с кровли жилого дома, сообщает издание "ЗАКС.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Суд отказал петербуржцу в компенсации от коммунальщиков за повреждение автомобиля упавшей с крыши льдиной

Как отмечает источник, речь идет о поврежденном на Краснопутиловской улице автомобиле Opel Astra, который был припаркован вблизи жилого дома и получил достаточно серьезные дефекты в результате падения глыбы льда. Инцидент произошел еще в 2021 году, и владелец машины требовал взыскания с "ЖКС № 3 Московского района" более 170 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что петербуржец оставил транспортное средство слишком близко к дому.

Кроме того, в суде отметили, что жильцы дома самовольно переустроили балконы на последнем этаже. В связи с этими обстоятельствами судебная инстанция указала на то, что "балкон и его козырек в перечень общего имущества не входит", поэтому его очистка от снежных масс и надели якобы не входит в обязанности управляющей компании, а отвечать за это должен собственник.

Стоит отметить, что владелец поврежденной "иномарки" хотел разобраться с коммунальным предприятием в досудебном порядке, но не согласился на предложенную мизерную компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Впоследствии он обратился в суд с соответствующим иском, однако взыскать заявленную сумму ему не удалось. За последние несколько лет в Петербурге зафиксировано достаточно много фактов повреждения имущества горожан вследствие падения льда с нерасчищенных кровель жилых домов, в том числе в ходе проведения работ коммунальщиками с нарушением техники безопасности.

Так, СМИ сообщали, что 14 января текущего года во дворе дома № 58 по улице Некрасова в Центральном районе Санкт-Петербурга один из местных жителей снял на камеру, как работники сбрасывали с кровли снег и лед на припаркованные неподалеку от здания автомобили. Очевидец пожаловался на вмятины на кузове транспортного средства, появившиеся в результате такой деятельности. Более того, коммунальщики предварительно не оградили потенциально опасный участок, из-за чего горожане вполне могли получить травму.

Аналогичный инцидент произошел в декабре 2022 года — жительница дома № 20в на набережной реки Карповки в Петроградском районе зафиксировала на видео факт сброса наледи на ее автомобиль работниками управляющей компании. В ходе уборки крыши дома они не только повредили имущество петербурженки, но также не оградили заранее место проведения работ, и тем самым пренебрегли требованиями безопасности.

В целом качество уборки кровель жилых домов в Северной столице в последние несколько лет оставляет желать лучшего. Как отмечали неоднократно в экспертном сообществе, во многом ставшая уже системной проблема обусловлена острой нехваткой специалистов-верхолазов, как и дворников, которую губернатор города Александр Беглов и его команда долгое время не могут решить. Результатом бездействия местных чиновников становится не только повреждение имущества, но и большое количество травм среди граждан вследствие падения глыб льда с неубранных крыш.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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