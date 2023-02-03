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Александр Приходько

Стариков осудил решение мэра Екатеринбурга доверить День города "русофобу" Пушкареву

Россия » Урал » Екатеринбург

Политик и публицист Николай Стариков назвал странным решение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова назначить журналиста Игоря Пушкарева (фигурант дела о дискредитации армии РФ) ответственным за подготовку города к празднованию 300-летия. По его словам, человеку с такой репутацией не стоило поручать столь важное для города мероприятие.

Стариков осудил решение мэра Екатеринбурга доверить День города "русофобу" Пушкареву

Пушкарев известен своими антироссийскими высказываниями. Ранее его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, однако общественность призвала уволить его с должности. Соответствующее обращение было направлено мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, однако глава города "не увидел" причин для увольнения журналиста.

"Если человек имеет какие-то взгляды, стоит ли ему поручать то, что этим взглядами противоречит, будет ли он это делать хорошо, с огоньком, выкладываясь на все 150 процентов? Большой вопрос. Людей, которые дискредитируют армию, держать в государственных органах странно. Зачем искать сложные пути? Пусть патриотические праздники готовят патриоты", — сказал Стариков в беседе с Pravda.Ru.

Ранее в СМИ появилась версия, что кураторство музейщика Пушкарева над празднованием юбилея Екатеринбурга связано с лоббированием строительного бизнеса, связанного со свердловскими миллиардерами.

Отдельного внимания заслуживают и некоторые другие сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Например, Вячеслав Печняк в одном из интервью называл россиян "колонизаторами", сравнивал своих соотечественников с американцами, которые воевали с коренными индейцами в период освоения земель Северной Америки. В целом, антироссийские настроения процветают среди сотрудников учреждения, рассказывал портал LIVE24. По информации СМИ, Пушкарев пытался "покрывать" Печняка. В своих социальных сетях мужчина публично выступал против специальной военной операции, в связи с чем на него было заведено уголовное дело. Суд постановил оштрафовать его на 30 тысяч, поскольку в публикуемых материалах были выявлены признаки дискредитации ВС РФ.

При мэре Алексее Орлове Екатеринбург сотрясают и другие, уже менее идеологические, но серьезные скандалы. Так, в интервью РБК Орлов заявил, что строительная сфера является драйвером развития экономики города. Он подчеркнул, что застройщики работают "согласно джентльменским соглашениям" и стараются учитывать мнения горожан при принятии решения о сносе того или иного объекта. Однако сами жители Екатеринбурга с градоначальником в корне не согласны.

Так, в начале января 2023 года усадьба Александра Волкова в Екатеринбурге лишилась исторических флигелей. Не помогли спасти их протесты и возмущение со стороны градозащитников. Девелопер настоял на том, чтобы флигели были утрачены. Активисты считают, что причиной стала недостоверная экспертиза.

Также горожане высказывались против стремления девелопера застроить лес в микрорайоне Широкая речка. Изначально застройщик обещал, что на территории построят малоэтажный квартал, а деревья и экосистему максимально сохранят. Однако, как выяснилось, скорее всего вместо леса территория будет застроена обычными многоэтажками.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы екатеринбург николай стариков
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