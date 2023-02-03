Стариков осудил решение мэра Екатеринбурга доверить День города "русофобу" Пушкареву

Политик и публицист Николай Стариков назвал странным решение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова назначить журналиста Игоря Пушкарева (фигурант дела о дискредитации армии РФ) ответственным за подготовку города к празднованию 300-летия. По его словам, человеку с такой репутацией не стоило поручать столь важное для города мероприятие.

Пушкарев известен своими антироссийскими высказываниями. Ранее его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, однако общественность призвала уволить его с должности. Соответствующее обращение было направлено мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, однако глава города "не увидел" причин для увольнения журналиста.

"Если человек имеет какие-то взгляды, стоит ли ему поручать то, что этим взглядами противоречит, будет ли он это делать хорошо, с огоньком, выкладываясь на все 150 процентов? Большой вопрос. Людей, которые дискредитируют армию, держать в государственных органах странно. Зачем искать сложные пути? Пусть патриотические праздники готовят патриоты", — сказал Стариков в беседе с Pravda.Ru.

Ранее в СМИ появилась версия, что кураторство музейщика Пушкарева над празднованием юбилея Екатеринбурга связано с лоббированием строительного бизнеса, связанного со свердловскими миллиардерами.

Отдельного внимания заслуживают и некоторые другие сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Например, Вячеслав Печняк в одном из интервью называл россиян "колонизаторами", сравнивал своих соотечественников с американцами, которые воевали с коренными индейцами в период освоения земель Северной Америки. В целом, антироссийские настроения процветают среди сотрудников учреждения, рассказывал портал LIVE24. По информации СМИ, Пушкарев пытался "покрывать" Печняка. В своих социальных сетях мужчина публично выступал против специальной военной операции, в связи с чем на него было заведено уголовное дело. Суд постановил оштрафовать его на 30 тысяч, поскольку в публикуемых материалах были выявлены признаки дискредитации ВС РФ.

При мэре Алексее Орлове Екатеринбург сотрясают и другие, уже менее идеологические, но серьезные скандалы. Так, в интервью РБК Орлов заявил, что строительная сфера является драйвером развития экономики города. Он подчеркнул, что застройщики работают "согласно джентльменским соглашениям" и стараются учитывать мнения горожан при принятии решения о сносе того или иного объекта. Однако сами жители Екатеринбурга с градоначальником в корне не согласны.

Так, в начале января 2023 года усадьба Александра Волкова в Екатеринбурге лишилась исторических флигелей. Не помогли спасти их протесты и возмущение со стороны градозащитников. Девелопер настоял на том, чтобы флигели были утрачены. Активисты считают, что причиной стала недостоверная экспертиза.

Также горожане высказывались против стремления девелопера застроить лес в микрорайоне Широкая речка. Изначально застройщик обещал, что на территории построят малоэтажный квартал, а деревья и экосистему максимально сохранят. Однако, как выяснилось, скорее всего вместо леса территория будет застроена обычными многоэтажками.