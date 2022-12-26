Победу России в СВО обеспечат строители и управленцы на новых территориях

СВО ведётся не только на поле боя с помощью танков, ракет и пушек, но и на новых территориях — за души людей. Победит тот, кто реально даст людям то, что обещает публично.

Кстати, Советы народных депутатов, возглавляемые большевиками, победили Белую гвардию только потому, что конкретно дали крестьянам землю, а рабочим — заводы.

В ДНР активно восстанавливают дороги, мосты, школы, дома

В этом плане Россия отлично себя показывает, активно восстанавливая жизнь на новых территориях. Вот выдержки о том, что сделано за прошедший год в Донецкой Народной Республике (ДНР) со слов председателя правительства Виталия Хоценко из его ТГ-канала.

Завершены ремонтно-строительные работы на 77 объектах, открыто автомобильное движение по семи мостам. Появилась возможность бесперебойного транспортного сообщения, в том числе с освобождёнными территориями. Оперативно восстановлено электроснабжение 411 социально-значимых объектов. А в Мариуполе восстановлено электроснабжение 68 котельных.

Отремонтировано 115 школ и 80 дошкольных учреждений, вышли в рейсы 135 новых школьных автобусов. Всем родителям выплачена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на школьника. Введено обеспечение детей в школах горячим питанием, нормативная стоимость которого была увеличена почти в три раза.

Более 5,5 тысяч жителей ДНР, утративших жильё и имущество в результате агрессии со стороны Украины, получили компенсацию за утраченное или повреждённое жильё и имущество. Они активно ремонтируют своё жильё. Сумма выплат составила почти 878 миллионов рублей.

Будет работать промышленность, будут рабочие места

Начал работать Кальчикский карьер, который запустили после долгого простоя. Здесь имеются балансовые запасы, которые составляют порядка 46 млн кубических метров очень качественного гранита. В Амвросиевском районе на полную мощность работает предприятие "ПИК Цемент" по производству цемента и гранитного щебня.

Модернизируются угольные шахты. На одной из шахт ГУП "Торезантрацит" ввели в эксплуатацию новый очистной забой длиной 200 метров и глубиной — 1400 метров. Эксперты отмечают, что запасы оцениваются в 1 млн. 435 тыс. тонн угля. Лава оснащена механизированным комплексом, комбайном и конвейером. Горняки планируют выдавать на-гора 1000 тонн угля марки "А", антрацита в сутки.

Мариуполь станет "витриной" новых территорий

Мариуполь, судя по намеченным планам, ждёт судьба Грозного — город станет одним из символов освоения Россией новых субъектов РФ. Это самая большая стройка страны: строятся новые дома, дороги, восстанавливаются объекты социальной сферы, открываются магазины. Создан Логистический центр строительных материалов для всех новых территорий. До конца года "Роскапстроем" будет зафрахтована баржа, которая будет осуществлять доставку строительных грузов по морю.

В Мариуполе появилась работа, сайты на ТГ-платформе приглашают рабочих всех специальностей, торговых представителей, врачей, учителей, работников IT сферы.

На "Азовмаше" будут созданы индустриальные парки. Большая часть помещений расчищена, порядка 80% оборудования удалось сохранить. Интерес к проекту уже проявила компания "КИП Мастер", являющаяся дочерним предприятием КАМАЗа, которая более 18 лет создает индустриальные парки по всей России.

Кураторы — это наш фирменный стиль

Помощь новым территориям осуществляется не только из федерального бюджета.

Кураторы из Нижегородской области восстанавливают "одно из крупных промышленных предприятий" ДНР. Нижний Новгород продолжит поддерживать Харцызск и в 2023 году. Регион-куратор запланировал масштабную программу благоустройства объектов социальной сферы. Центральная часть Харцызска уже преобразилась. Здесь отремонтировали площадь, установили новый современный фонтан, восстановили фасад Дворца культуры, создали прогулочные зоны. Работает модернизированный Харцызский трубный завод.

В Дебальцево трудятся хабаровчане, которые реконструировали бассейн. Всего же Хабаровский край в этом году взял под опеку в Дебальцево более 20 объектов — дороги, детский сад, библиотечный комплекс, а также Центр детского и юношеского творчества и 7 водных скважин.

Сахалинская область разработала трёхлетний план восстановления Шахтёрска. В этом году кураторы взяли в работу 123 объекта, на 110 из которых работы уже завершены. Большая поддержка оказана Сахалинской областью в подготовке территории к отопительному сезону.

У Новоазовска есть все шансы стать центром притяжения туристов, турзону восстанавливает Московская область. Инфраструктурные объекты не видели ремонта около 50 лет.

Волновахскому району оказывают Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Волновахе внедрён пилотный проект цифровой медицины, который планируется тиражировать и на другие территории ДНР. Там же заложили плодовый сад с помощью ведущего предприятия Юга России — "Сады Ставрополья".

На Украине обещанного три года ждут

Украина пока не может похвастаться даже толикой из того, что перечислено, хотя Киев, по мнению ТГ-канал "Легитимный", "легко мог выделить государственную землю и начать строить дома приблизительно в том же Хмельницком, который находится далеко до линии фронта, близко до энергоресурсов и границе для завоза необходимого оборудования".

Хотя, Зеленский обещал ещё весной людям новые квартиры и подъёмные деньги, но на Украине, как обычно, "обещанного три года ждут", пишет ТГ-канал "Легитимный".

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