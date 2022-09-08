Отставание в полвека: наглядное отличие комбинатов школьного питания Москвы и Петербурга

В июле на примере государственного "Комбината социального питания Василеостровского района" мы рассказали о плачевном состоянии сектора школьного питания в Санкт-Петербурге. За лето на предприятии сменилось сразу двое гендиректоров, но к позитивным изменениям это не привело. К 1 сентября ремонт комбината и его переоборудование проведены так и не были, новых госконтрактов предприятие не получило. Мы решили наглядно продемонстрировать, как сегодня выглядит один из последних комбинатов соцпита Смольного и как аналогичные предприятия обустроены в Москве. Тем более, что с 1 января тарифы на школьное питание в двух мегаполисах сравняются.

Организация процесса школьного питания в Москве считается самой прогрессивной в России. Система работала еще до принятия в 2020 году закона о бесплатном школьном питании для учеников начальных классов и по факту беспрерывно развивалась на основе еще советского соцпита. Сегодня от устаревшей системы 90-х годов не осталось и следа. Старые районные комбинаты еще в 2015 году сменила система современных производственно-логистических комплексов.

Повышение производственных мощностей позволило внедрить в московских школах вариативные меню, благодаря которым школьники и их родители получили возможность самостоятельно выбирать состав обедов на основе разрешенных СанПиН продуктов и блюд.

Надежные и проработанные логистические цепочки, а также долговременные контракты позволяют Москве поддерживать рост тарифов на питание на минимальном уровне. Так, с 1 января цены поднимутся лишь на 3%, при том что прогнозы правительства на годовую инфляцию составляют 12%. Для сравнения, в Петербурге рост тарифов с 1 января составит от 60% до 140%, в зависимости от категории. Комплексный обед для старшеклассника кадетской школы обойдется его родителям почти в 500 рублей.

После принятия закона о школьном питании в 2020 году многие российские регионы начали развивать этот сектор практически с нуля, но не Петербург. Как и Москва, Северная столица сохранила советское наследие в сфере соцпита и продолжала кормить школьников, но развития этот сектор так и не получил. Основой системы все еще остаются предприятия, построенные полвека назад с соответствующим оборудованием.

Основой петербургского соцпита стали советские районные комбинаты, большинство которых к сегодняшнему дню обанкротились. Появление частных компаний соцпита на общую ситуацию повлияли слабо. По факту бизнесмены просто открывали юрлица, получали на них госконтракты, а далее по субподряду передавали выполнение всей работы все тем же городским комбинатам. Так, например, произошло и с рассматриваемым "КСП Василеостровского района".

В 2019 году Федеральная антимонопольная служба открыла дело о картельном сговоре между частными компаниями "Фирма Флоридан" и "Воскресенье" городским "КСП Василеостровского района". Владелицей "Фирмы Флоридан" оказалась Екатерина Чернышова, дочь экс-главы Управления соцпитания Натальи Петровой. Учредителем "Воскресенья" оказалась Ася Крижевская, внучка Петровой. Обе компании получали госконтракты на обслуживание школ Приморского и Василеостровского районов Петербурга, а выполнялись они на "КСП Василеостровского района". В 2021 году, после раскрытия сговора, гендиректор городского комбината Ольга Костенюк уволилась и была принята на аналогичную должность в "Фирму Флоридан".

В 2022 году руководство комбината успело смениться дважды. Сперва гендиректором назначили некоего Сергея Филиппова. Ранее к соцпиту он никакого отношения не имел, вместе с отцом новый руководитель владел двумя транспортными компаниями, о деятельности которых ничего не известно. СМИ связывают Филиппова с замдиректора Управления соцпитания Ольгой Гапоновой, на которую записана недвижимость, предназначенная для деятельности транспортных компаний.

В августе Филиппова сменила Юлия Щербакова, ее пресса считает возможной родственницей экс-депутата Заксобрания Петербурга Марии Щербаковой. Последняя является давней подругой и покровительницей Натальи Петровой, еще одной замглавы Управления соцпита. Также в августе подруга Петровой Елена Мищенко получила должность гендиректора крупнейшего госкомбината "КСП Красносельского района".

На фотографиях наглядно видна разница между подходом двух столиц. Пока чиновники Москвы занимаются строительством новых производственно-логистических комплексов и развитием существующих, их петербургские коллеги сконцентрированы на раздаче должностей своим родственникам и знакомым. Петербургский подход явно неудачен, так как городские комбинаты в 2022 году больше напоминают музеи с экспонатами полувековой давности. И тенденций к улучшению ситуации не наблюдается — по итогам социологического исследования Russian Field петербургская система школьного питания названа худшей в России.