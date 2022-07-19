Реформа Беглова отбросила школьное питание Петербурга в 90-е

Федеральная служба судебных приставов начала процесс взыскания долгов с принадлежащего правительству Санкт-Петербурга "Комбината социального питания Василеостровского района". В настоящее время в процессе находятся два исполнительных производства на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Кроме того, с начала 2022 года к комбинату подано 13 исков на взыскание долгов на общую сумму 6,4 миллиона рублей.

Маловероятно, что предприятие сможет погасить возникшие задолженности, уже два года оно работает в убыток и не участвует в тендерах, работая по субподрядным договорам с частными операторами питания. Но даже если бы "КСП Василеостровского района" получил госконтракты, их исполнение оказалось бы под вопросом. Мы посетили цеха предприятия и возможность готовить в них качественное и безопасное питание для детей вызывает определенные сомнения. Получившиеся снимки словно сделаны в 90-х годах, но именно так выглядит некогда преуспевающее предприятие. Встреча с далеким прошлым уже при въезде на территорию комбината.

Сразу следует отметить, что чиновники Смольного знают о плачевном состоянии городских комбинатов и регулярно анонсируют меры по изменению ситуации. Так, в январе текущего года губернатор Александр Беглов дал обширное интервью, в котором заявил, что уже идет необходимая реформа.

"Мы начали банкротить государственные предприятия. Вместо того, чтобы вкладывать туда деньги, развивать, менять систему, улучшать эту систему, у нас она ухудшается. Это одна из реформ, которую сегодня проводит город", — заявил губернатор.

Спустя полгода после интервью мы посетили "КСП Василеостровского района" и признаков реформы обнаружить там не удалось. Практически невозможно догадаться, что именно в этом здании готовят питание для образовательных учреждений одного из центральных районов Петербурга.

Зато обнаружились факты, за которые надзорные органы обычно штрафуют предприятия соцпита. Например, за открытые окна без москитных сеток. Насекомые в обедах давно стали обыденностью для петербургских школьников.

Наличие немаркированных ведер на предприятии — еще одно распространенное нарушение. Даже без умысла такое ведро может быть случайно использовано как при приготовлении пищи, так и для мытья полов, чем, собственно, и обусловлено требование к маркировке.

Нарушения могут быть и вынужденными. СанПиН в обязательном порядке требует от персонала хранить раздельно повседневную одежду и рабочую. Нарушение этого правила чревато распространением инфекций. Однако сложно выполнять такое требование, если раздевалка для персонала оборудована лишь скамейкой, парой стульев да зеркалом.

Зато непосредственно в цехе приготовления, застрявшем в далеком прошлом, можно обнаружить уголок современной цивилизации. Там расположились расстоечная камера и хлебопекарная печь.

Но комната для мытья посуды отправляет нас обратно в петербургскую реальность. Необходимые для приготовления детской пищи приборы и раковины для их мытья расположились прямо под облупившимися стенами.

Налицо отсутствие у Смольного комплексного подхода к переоборудованию комбинатов. С одной стороны, приобретается современная техника, а с другой, она встраивается в разваливающиеся и давно устаревшие цеха. Да и само количество техники по факту оказывается незначительным, хотя она и закупается в достаточно крупных объемах.

Причина тому — все то же отсутствие комплексного подхода. Корень упадка некогда разветвленной сети городских комбинатов кроется в переносе производственных мощностей непосредственно в школьные пищеблоки. Этот процесс был запущен около 15 лет назад. Как результат, у каждой петербургской школы появился свой персональный цех, на котором работали сотрудники комбинатов. Роль самих центральных комбинатов резко снизилась.

Такой подход был отчасти эффективен, пока средняя численность учеников в школах не превышала 400-500 детей. Однако сегодня в Петербурге все чаще появляются целые образовательные комплексы, где одновременно учится до 1500 школьников и более. Так, осенью 2021 года в Приморском районе открылась школа №575, где только в первый класс пошло сразу 228 детей, а всего там планируется обучать до 1600 школьников.

Для организации питания такого количества детей по "стандартной" для Петербурга схеме требуется наличие в школе уже не просто пищеблока, а полноценного комбината. Питание такого количества детей требует и увеличения численности персонала, что чревато повышением рисков. Так и произошло, спустя всего два месяца после открытия в школе было зафиксировано первое массовое заболевание детей.

Роспотребнадзор выяснил, что один из сотрудников был заражен вирусной инфекцией, которая стремительно распространилась, так как в пищеблоке не соблюдалась технология приготовления блюд, а посуда не мылась по установленным требованиям — персонал просто не успевал организовывать питание столь большого количества детей.

Еще одна точка напряжения — школа №291 Красносельского района, также один из лидеров по количеству учеников. Там школьники массово отказывались от питания, рассказывая о плохо приготовленных блюдах и однообразном меню. После резонанса в СМИ руководство школы банально запретило детям фотографировать пищу.

Важно отметить, что с проблемой укрупнения школ и обеспечения учащихся питанием еще в конце 2000-х годов столкнулась Москва. Тогда столица провела принципиальную реформу сектора соцпита и почти полностью отказалась от системы школьных цехов полного цикла.

Вместо них была создана сеть производственно-логистических комплексов, на сегодняшний день насчитывается 16 ПЛК, оснащенных современным оборудованием. Мощности комплексов позволяют создавать нужные условия хранения для различных продуктов, готовить блюда разной степени готовности и вести всесторонний контроль за их качеством в лабораториях. Процесс максимально автоматизирован, а значит контакт продуктов с персоналом минимизирован.

Каждый комплекс обладает парком рефрижераторов, где контроль за температурой ведется в режиме реального времени. Они доставляют блюда в пищеблоки московских школ, где их доготавливают, при необходимости, и разогревают.

В 2021 году Агентство стратегических инициатив представило президенту Владимиру Путину концепцию дальнейшего развития ПЛК и создание их сети в рамках всей России. Озвучивалась острая необходимость их внедрения в первую очередь в крупных городах и мегаполисах, где питание школьников по прежним схемам стало затруднительным.

Что интересно, о необходимости провести принципиальную реформу системы соцпита в Петербурге неоднократно заявлял экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, он также прогнозировал появление в городе аналогов столичных ПЛК. Однако руководство города отказалось от этой идеи в пользу того, что сейчас из себя представляет "КСП Василеостровского района".