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Автор Ольга Лазарева

89 станций за 28 лет. Как не построивший ни одной станции метро Беглов оказался профаном в математике

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о "грандиозных планах" по строительству подземки — 89 станций за 28 лет. Помимо того, что градоначальник запутался в простых числах примечательно еще и то, что обещания даны ровно через год после развала единственной компании, которая могла бы это сделать — в августе 2021 года "Метрострой" был искусственно обанкрочен.

89 станций за 28 лет. Как не построивший ни одной станции метро Беглов оказался профаном в математике

В минувшее воскресенье на странице "Вконтакте" действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появилось сообщение о том, что до 2050 года в городе должны построить как минимум два диаметра городской электрички, 39 пересадочных узлов для общественного транспорта и 89 новых станций метрополитена, 31 из которой в первую очередь. За прошедшие сутки пресс-служба Смольного не опровергала это сообщение и даже не делала объявлений о том, что страница Беглова, дескать, была взломана, так что можно считать, что все написанное там — реальное сообщение от градоначальника.

Таким образом простая арифметика говорит нам, что в среднем должны строиться 3 станции метро в год, а при цене каждой в 18-20 млрд рублей (без учета проектирования), стоимость такого строительства составит примерно 1,7 трлн рублей. Если же вспомнить про инфляцию, дорожающие материалы, отсутствие из-за санкций запчастей для работающих сегодня в Петербурге метропроходческих щитов и прочие факторы, то стоимость можно смело умножать на два, а то и на три, если учитывать этапы проектирования и согласования.

Для расчета нами брались "Беговая" и "Зенит", которые были открыты в 2018 году к Чемпионату Мира по Футболу — они обошлись бюджетам разных уровней в 36,5 млрд рублей. Здесь нужно учитывать и то, что обе станции после открытия пришлось дорабатывать и доделывать. Всего же за 5 лет были открыты 5 станций. Помимо упомянутых выше, в 2019 году, уже во времена правления Александра Беглова 3 октября 2019 года были открыты "Дунайская", "Шушары" и "Проспект Славы" на фиолетовой ветке. Несмотря на то, что формально они были открыты при Александре Беглове, проектировать их начали еще в нулевые годы, тогда же началось строительство. То есть заслуга действующего губернатора города на Неве только в том, что он торжественно перерезал ленточку.

Это обстоятельство не помешало Беглову периодами делать громкие заявления о скором открытии той или иной станции в Петербурге. Причем почти все строящиеся должны быть открыты не раньше 2024 года. Только, например, "Путиловскую" и "Юго-Западную" (не построенная еще шестая, "коричневая" линия метрополитена) начали строить еще в 2013 году, а "Народную" (сейчас ее называют "Кудрово") начали строить еще в прошлом веке. Впрочем, как утверждают специалисты, для "Кудрово" все равно нужен новый тоннель, так что метростроители до 2024 года никак не управятся. Еще один "долгострой" — запланированная еще в позапрошлом десятилетии "Театральная", должна появиться не раньше 2026 года.

Это при условии, если все эти станции будет кому строить. Дело в том, что в августе 2021 года, то есть почти ровно год назад, петербургский "Метрострой" был признан банкротом по суду. Несмотря на то, что предприятие до сих пор пытается оспорить это решение, действующие власти уже назвали "правопреемника" — "Метрострой Северной Столицы" и предложила переходить именно туда всех сотрудников разоренного собственными руками "Метростроя". Сегодня из одной структуры другой передается и оборудование.

Причем специалисты отмечают, что процесс передачи активов от одной организации другой, равно как и само банкротство были искусственно инициированы в Смольном. Начат процесс был еще при губернаторе Георгии Полтавченко, а окончательно и бесповоротно завершен именно при Александре Беглове. Как сообщают СМИ, главной целью властей Петербурга был контрольный пакет акций предприятия, но именно Беглов придумал схему при которой полностью разоряется старая, а на его место приходит новая, компания и вряд ли в ближайшие 28 лет она наберет столько же опыта, сколько ее предшественница "Метрострой" за 80 лет.

В итоге, за последние 5 лет в Петербурге было открыто 5 станций, строить которые начали еще 10 лет назад. В ближайшие два года планируется открыть еще то ли 3, то ли 4 станции (однако о "Кудрово" не слышно уже более полугода), однако это осложняется отсутствием нормального оборудования, финансов и компанией, которая смогла бы сдать объекты качественно и в срок. За оставшиеся 26 лет Смольный, видимо, планирует построить еще 86 станций метрополитена, что при текущей ситуации выглядит не только фантастикой, но и очередным очковтирательством.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов общественный транспорт
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