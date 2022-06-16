Подписание Бегловым "новых" петербургских проектов на ПМЭФ оказалось формальностью

Команда губернатора Александра Беглова практически не представила новых городских проектов на полях ПМЭФ-2022. Многие из заявленных Смольном инициатив — плановые, а значит, состоялись бы в любом случае. Другие соглашения не имеют юридических и финансовых оснований, либо не вносят весомых изменений в уже существующие взаимодействия. На все это указывает обширный спектр признаков вроде повторного подписания "старых" документов.

Наша редакция изучила пять таких проектов и пришла к выводу — вокруг целого ряда соглашений администрация Петербурга создает искусственный ажиотаж. Цель таких действий сводится к тому, чтобы создать видимость вовлеченности региональных властей в развитие города и сотрудничества с федеральным центром.

ОСК

Мы обратили внимание на несколько сомнительных проектов. Среди них — подписанное Объединенной судостроительной компанией (ОСК) соглашение с правительством Петербурга о сотрудничестве при выполнении инвестпроекта "Создание Центра серийного машиностроения и логистики Группы ОСК в Северо-Западном регионе".

Штаб-квартира ОСК располагается в Северной столице. Также известно, что в городе находятся четыре крупных судостроительных предприятия, из всех восьми в пределах Северо-Западного федерального округа. Логично, что центр машиностроения и логистики будет находиться в Петербурге, ведь город с точки зрения логистики расположен более выгодно, чем другие города с развитой судостроительной инфраструктурой (например, Архангельск или Калининград). Следует учитывать и то, что в Петербурге находится и производственно-научная база. В данной связи вызывает вопрос участие города: какой смысл заключать соглашение, если речь идет о внутреннем развитии государственной корпорации?

Информационное взаимодействие с госструктурами

Аналогично ситуация складывается с соглашением между правительством Петербурга и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Цель проекта, согласно официальным данным, — "организация информационного взаимодействия в целях обмена сведениями, содержащимися в информационных ресурсах сторон". Взаимодействие направлено на создание условий для эффективного управления госимуществом.

Можно предположить, что до сегодняшнего дня у федерального ведомства и правительства Петербурга не было информационного взаимодействия. Подобная ситуация, конечно, вызвала бы много новых вопросов. Однако это нет так. В действительности невозможно управлять регионом, когда отсутствует связь с собственниками территории, будь то частные лица или государство. Ни один проект, особенно если речь идет о мегаполисе, не обходится без взаимодействия с федеральными органами власти, под ведомством которых исторически находится множество территорий. Не говоря уже о вопросах эксплуатации и содержания, которые также невозможны без информационного обмена. Иначе говоря, федеральная, региональная и частная собственность беспроблемно сосуществуют друг с другом и встраивается в общий городской контекст, из чего следует, что взаимодействие между ними есть. Это означает, что еще одно подписанное в рамках ПМЭФ соглашение ключевым образом на положение дел не влияет.

Соглашение с "Агентством стратегических инициатив"

Также избыточным выглядит подписанное соглашение между Смольным и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).

Утверждается, что соглашение направлено на стабильное социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и улучшение его инвестиционного климата. В чем объективная ценность этого документа — неясно. Однако известно, что такое же соглашение было подписано на ПМЭФ в 2013 и 2017 годах.

Чем новое соглашение отличается от предыдущих двух — сказать сложно. Вероятно, Петербург по-прежнему позволяет себе игнорировать ранее утвержденные АСИ проекты, как это произошло с туристическим кластером "Горская" и компанией "Мегалайн". Подписание данного документа носит лишь формальный характер.

Вопросы реконструкции транспортного предприятия в Лисьем носу и дорогие автобусы

Еще одна вызывающая вопросы история — подписание соглашения о намерениях по реконструкции расположенного по адресу пос. Лисий нос, Приморское шоссе, участок 30, а также приобретении 500 автобусов высокого класса.

Одна из сторон-подписантов — АО "Третий парк", получивший контракты на перевозку пассажиров в рамках транспортной реформы. Данная ситуация сходится с историей, описанной в соглашении с Объединенной строительной корпорацией (ОСК) — в очередной раз речь идет о развитии частной компании, а именно реконструкции собственной базы. Какую роль тут играет город — неизвестно.

"Сотрудничество" Петербурга и "Росатома" по развитию промышленного потенциала

Очередным сомнительным шагом можно назвать подписание "соглашения о сотрудничестве" между Петербургом и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по вопросу развития промышленного потенциала Северной столицы для нужд атомной отрасли.

Документ подразумевает сотрудничество с региональными предприятиями в сфере импортозамещения и новых технологий. Возникает вопрос — почему в этом процессе должно участвовать правительство Петербурга? У "Росатома" имеются производственные площадки в черте города, представители компании входят во множество РСО и союзов. Какие-либо запреты на прямой диалог между двумя коммерческими структурами отсутствуют — у них имеется возможность разговора и без посредничества Смольного.

В пресс-службе администрации Петербурга уже сообщили, что соглашение позволит оказывать адресную поддержку промышленным предприятиям, входящим в контур госкорпорации "Росатом". Вероятно, речь идет о том, что Смольный будет помогать предприятиям федеральной организации. В данном случае логичным будет утверждение, что Смольный обеспечил финансовой помощью городские региональные предприятия в избытке настолько, что оставшиеся средства можно отправить на поддержку крупнейшей в стране государственной структуры.