Кто качает деньги из петербургского мусора

Почему в городе не смогли провести мусорную реформу так же хорошо, как и в других регионах и кто из ближайшего окружения губернатора Александра Беглова неплохо заработает на едином региональном операторе, разбиралась наша редакция.

С 1 январе в Петербурге настало время не только нечищеного снега, но и мусорных завалов. Контейнеры Петербурга переполнены, дворы постепенно превращаются в ад отходов. "Невский экологический оператор" ставший с 1 января единственным оператором по вывозу мусора винит в коллапсе, то предыдущих операторов, то автомобилистов блокирующих контейнеры, то неубранный снег. Короче, всех вокруг. Кроме себя и чиновников. А надо бы как раз начинать с последних.

Как выбирали уборщиков снега

Одними из первых о возможном мусорном коллапсе весьма обоснованно заявили журналисты издания "Бумага".

В их материале подробно рассказано, как в октябре 2021 года действующий петербургский региональный оператор "Невский экологический оператор" объявил несколько аукционов на вывоз отходов в Петербурге на официальный полигон. Один конкурс, сроком на год, касается севера и центра города, второй, но на три года, — тоже центра, а также юга. До конца 2021 года управляющие компании сами заключают контракты с перевозчиками.

Второй тендер выиграл "Автопарк № 1 "Спецтранс"", первый — "Эко Лэнд". Эта компания существует шесть лет и занимается вывозом отходов, сортировкой и продажей вторсырья, ежегодная выручка — 457 миллионов рублей. "Эко Лэнд" получила действующую лицензию на вывоз отходов только 16 ноября 2021 года — спустя три недели после объявления тендера. Компания снизила стоимость работ на 53 миллиона рублей от стартовой цены.

Результаты конкурсов пыталось оспорить одно из старейших предприятий Петербурга АО "Автопарк № 6 "Спецтранс"", их текущая доля рынка — 42 %. Компания работает с 1974 года и, как указано на ее сайте, ежегодно вывозит из Петербурга до 500 тысяч тонн отходов, ежегодная выручка — 2,5 миллиарда рублей в год.

"Автопарк № 6 "Спецтранс"" до участия в конкурсе не допустили. Как рассказала представительница компании Анастасия Иванова, причина — отсутствие в заявке решения общего собрания акционеров по одобрению крупной сделки. Она говорит, что с учетом сроков процедуры и нерабочих дней в ноябре, созвать внеочередное собрание акционеров было невозможно.

Результаты конкурса "Автопарк № 6" попытался оспорить в ФАС, но доводы предприятия не убедили антимонопольную службу. В пресс-службе "НЭО", отвечая на вопрос издания "Бумага" о выборе перевозчика, сослались на решение ФАС и добавили, что такую крупную сделку должны заверить все акционеры компании: в противном случае позднее несогласные могут отменить ее и сорвать процесс выбора перевозчика. В "НЭО" также сообщили, что "Автопарк № 6" может стать субподрядчиком, но пока, по данным регионального оператора, компания не высказала такого желания. В "Эко Лэнде" "Бумаге" ситуацию не прокомментировали.

А теперь объясним по-человечески что это означает.

Самого опытного оператора по вывозу мусора в городе АО "Автопарк № 6 "Спецтранс"", решили просто не допускать до конкурса по надуманному предлогу. Зато на его место назначили компанию-новичка, у которой даже изначально отсутствовали необходимые мощности. Как утверждают наши источники, причина в том, что "Автопарк № 6 "Спецтранс"" отказался продавать свои акции заинтересованному в них "Невскому экологическому оператору". "Автопарк" расценивает такие действия как полноценный рейдерский захват их организации с попустительства властей Петербурга.

Подтверждается эта информация и тем, что в июне этого года "Невский экологический оператор" заказал оценку акций "Автопарк №6 "Спецтранс", то означает планировал покупку компании для "укрепления позиций на рынке", писала "Фонтанка".

Кроме того, как сообщил нам один из сотрудников "Автопарка", компании предложили пойти на договор субподряда, но только на три четверти от суммы контракта.

"Это фактически ультиматум, поскольку компании придется работать в ноль, а "НЭО" будет получать по полмиллиарда прибыли просто так. Потому что они существует", — рассказал сотрудник.

Картель Невского экологического оператора

Но только ли в неподготовленности и жадности можно обвинить руководство "НЭО"? Увы нет. Обвинить их можно и в коррупции, а также в создании одного из самых крупных картелей в России.

Основными владельцами АО "Автопарк №1 "Спецтранс — Инвест" являются Константин Язев (40,54%), его отец Анатолий Язев (8,59%), Николай Колычев (4,37%) и Владимир Белицкий (4,01%). Константин Язев — руководитель ООО "Ст1-Инж", ООО "Новый Свет. Эко", АО "Спецтранс Инвест" и бенефициар еще 11 компания, включая ООО "Парк 16", также участвовавшего в аукционе по тендерам НЭО.

По данным "Руспрофайл", компания АО "Автопарк №1 "Спецтранс" имеет разветвлённую сеть "дочек".

Как выясняется некоторые из них поучаствовали в картельном сговоре и таким образом, выиграли тендер НЭО.

Учредителями "Спецтранс Инжиниринг 1″ — выступают АО "Спецтранс Инвест", АО "Автопарк №1 "Спецтранс", ООО "Новый Свет-Эко".

Выходит, что победителем тендера НЭО стали одни и те же бенефициары, стоящие за обеими компаниями: АО "Автопарк №1 Спецтранс" и ООО "Новый Свет-Эко". Учредителем "Новый Свет — ЭКО" являются все те же АО "Автопарк №1 "Спецтранс" во главе с гендиректором Анатолием Язевым, Виктор Лайков, Евгений Дегтярев и сам Анатолий Язев.

Компания теряла в выручке за прошлый год.

При этом портфель госзаказов исчисляется сотнями миллионов рублей.

В апреле этого года Комитет Ленинградской области по обращению с отходами приступил к подготовке закрытия полигона "Новый Свет-ЭКО", расположенного в Гатчинском районе. Проект корректировки предусматривает работы по подготовке полигона к рекультивации и включает в себя устройство армогрунтовой стены, формирование террас. После их завершения в 2023 году "Новый Свет-ЭКО" отходы принимать прекратит. Об этом пишет "Коммерсант".

В 2017 году против ООО "Новый Свет-ЭКО" Северо-Западное отделение надзорного ведомства подало судебный иск, потому что полигон в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти вышел за рамки своей лицензии. Полигон занимался сбором мусора, тогда как лицензия у него только на размещение и обезвреживание отходов. сбор, транспортирование, обработка и утилизация мусора стали лицензируемыми видами деятельности с 1 июля 2015 года.

Соответственно, и все операторы должны были получить новые лицензии, а их прежние разрешения на обезвреживание и размещение утратили силу. Был обозначен переходный период длиною в год. За это время ООО "Новый Свет-ЭКО" не смогло получить разрешение на сбор мусора, но, по данным надзорного ведомства, продолжило им заниматься.

Как пишет 47news, полигон аффилирован с семьёй владельца "Автопарка №1 Спецтранс" Анатолия Язева — бенефициара "Новый Свет-ЭКО" — несмотря на сопротивление надзорного ведомства, он смог увеличить заявленную и почти исчерпанную мощность в 7 млн тонн до 10,5 млн тонн отходов.

Несмотря на столь жесткие замечание со стороны надзорных органов, сейчас компания Язева и его сотоварищей заключает крупнейший контракт с НЭО, при этом вырисовываются очертания картельного сговора, поскольку участники торгов в частности "Автопарк №1 Спецтранс", связан с "Новый Свет — ЭКО" и "Новый Свет. ЭКО". Заинтересует ли это информация правоохранительные органы? А должна!

Выжить "старейшин"

"Автопарк №6 Спецтранс" проиграла и второй по величине контракт на вывоз в течение 2022 года 6 млн кубометров ТКО с территории Выборгского, Калининского, Красногвардейского, части Невского (МО Невский округ, МО №54, МО Народный, МО Оккервиль, МО Правобережный), Петроградского, Приморского и части Центрального (МО Дворцовый округ, МО Лиговка — Ямская, МО Смольнинское) районов. По тем же причинам ее заявка была отклонена, поэтому право заключения договора с НЭО получило ООО "Эко Лэнд", готовое выполнить работу за 3,537 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Эко Лэнд" создано в 2015 году. Совладельцами являются физические лица: Владислав Головатый (70%), Заур Рустамов (10%), Михаил Лобанов (10%) и Денис Зубехин (10%).

Комиссия предписывает НЭО заключить договор с ООО "Эко Лэнд". Это компания с выручкой за 2020 год менее полумиллиарда рублей, но со своим полигоном в Куньголово. Ее бенефициаром СПАРК видит Владислава Головатого, совладельца ООО "Эко Плант". Впрочем, господин Головатый выступает учредителем 15 организаций, в частности "Эко Лэнда", "Эко Планта" и руководителем 9 коммерческих организаций, включая "Спецавтотранс".

"Спецавтотранс" получает регулярно госконтракты в Ленинградской области. Финансы за прошлый год демонстрируют рост.

"Спецавтотранс" связана дочерними структурами с "Грин Лэнд".

Заметим, что когда Комитет по благоустройству подготовил новую редакцию территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, то компании "Автопарк №6 "Спецтранс" и "Новый Свет-ЭКО" рассчитывали стать частью системы, которая установится после вхождения Петербурга в мусорную реформу.

В новой схеме уже отсутствует деление города на север и юг, принятое ранее. Эти две зоны объединяют в одну и, соответственно, под одного исполнителя. Объединение двух зон делается в интересах НЭО. Об этом писал "Деловой Петербург". Однако по факту в новой конфигурации место нашлось только для "Новый Свет-ЭКО". Есть ли в этом определённый интерес НЭО? Вероятно, есть иначе тендеры бы не ушли в руки Язевых..

С "Автопарк №1 "Спецтранс" Язевых связана и "Гала-Форм".

НЭО и дочки Язева

Как пишет "Фонтанка", лидер рынка — "Автопарк №6 "Спецтранс" мог выиграть второй аукцион и у него были на севере города все шансы. Однако в обоих случаях его заявка была признана не соответствующей требованиям, так как не было представлено решение общего собрания акционеров.

Как и почему лидер рынка остался за бортом? Наверняка потому, что к акциям "Автопарка №6 "Спецтранса" приценивался Невский экологический оператор, который, собственно, и объявлял аукционы. В июне этого года "Невский экологический оператор" заказал оценку акций "Автопарк №6 "Спецтранс", то означает планировал покупку компании для "укрепления позиций на рынке", писала "Фонтанка".

Выходит, что НЭО заинтересованное в установлении монополии на рынке, могло умышленно оставить "Автопарк №6 "Спецтранс" без контрактов, чтобы банально разорить и за бесценок скупить старейшее предприятие города? И не с этой ли целью тендер выиграли, аффилированные с НЭО игроки?

Дальше — больше. Оппоненты "Автопарк №6 Спецтранс" разыграли все до мелочей, поскольку в третьем аукционе тоже выиграла компания, связанная с "Автопарк №1 "Спецтранс" Язевых.

Третий аукцион касается Пушкинского, оставшейся части Невского (МО "Ивановский", МО "Невская застава", МО "Обуховский", МО "Рыбацкое") и Колпинского районов.

За него боролись три компании: ООО "Парк 16" — в совладельцах Константин Язев, он же соучредитель "Автопарка №1 "Спецтранса"; ООО "Эко Васт" — принадлежит крупному участнику рынка ПКФ "Петро-Васт"; ООО "Ресурс Атэ" — принадлежит семье Закурдаевых, работает в Петербурге и Ленобласти, имеет выручку за 2020 год в размере 170 млн. В итоге заявка "Парка 16" вообще была признана не соответствующей требованиям, а по ценовому предложению выиграл "Ресурс Атэ".

Учредителем ООО "Новый Свет. Эко" связанная с "Автопарк №1 "Спецтранс" выступает ООО "Ресурс Атэ" и Зебров Андрей Борисович, в свою очередь владельцами "Ресурс Атэ" являются Закурдаевы, связанные с Анатолием Язевым.

Ожидается по итогам аукциона, что именно ООО "Ресурс Атэ" должна получить контракт на 2022 год за 847 млн рублей.

Очевиден картельный сговор компаний.

Наименьший лот — это Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы. За тендер боролись "Ресурс Атэ" и "Эко Васт", и в итоге годичный контракт за 535 млн рублей достается последнему.

По всей видимости, ситуацией на рынке ТКО в Санкт-Петербурге и деятельностью НЭО, а также "Автопарк №1 "Спецтранс" и связанными с ним компаниями, в том числе господами Язевыми должны заинтересоваться правоохранительные органы и ФАС.

А при чем тут Смольный?

Согласно нашим источникам, и Язев и гендиректор "НЭО" Горшкова Екатерина дружат с одной небезызвестной в коридорах петербургской власти семьей — братьями Игорем и Андреем Захватовыми.

Братьев в администрации Петербурга называют не иначе как "кошельками Беглова" и "смольнинскими решалами". По информации журналистов они даже так записаны в некоторых телефонах. Этим и объясняется наличие у них огромного автопарка люксовых авто, а также недвижимости за рубежом.

Впрочем, нас интересует именно дружба Захватовых с Константином Язевым. А дружат братья с "мусорным королем" еще с 2014 года, когда их познакомил на одном из мероприятий тогдашний губернатор Георгий Полтавченко.

После этого Язева неоднократно видели то с одним, то с другим из братьев. А с приходом на пост губернатора Александра Беглова, советниками которого стали Захватовы, встречи стали регулярными. Тогда Язев и познакомил их с Екатериной Горшковой, которую уже в 19-ом году планировали назначить ответственной от города либо за полигоны ТБО вроде "Янино", где в итоге осели знакомые губернатора из полпредства.

Именно тогда журналисты обнаружили возможную причину игнорирования властями Санкт-Петербурга проблем, связанных с МПБО-2 в Янино. В руководящем составе скандального мусороперерабатывающего завода обнаружили родственника заместителя полномочного представителя по Северо-западному федеральному округу Вадима Потомского, который может защищать свои интересы в мусорном бизнесе.

После скандала, Горшковой было предположительно решено отдать другое направление — вывоз мусора. В итоге она и стала гендиром "Невского экологического оператора". Захватовы смогли уговорить губернатора довериться женщине.

Доверие судя по всему Горшкова не оправдала. Зато Захватовы и Язев получили возможность картелизировать рынок вывоза и утилизации мусора в Петербурге.

"НЭО" же стал прокладкой по распилу гигантских бюджетов. Компания, фактически оставляет себе огромную часть выделенных на уборку мусора денег, просто так. Остальное все держится на подрядных организациях, которые как мы видим, связанны вокруг одного и того же человека. Так что в схеме зарабатывают все. Только вот город утопает в мусоре. Но кого это волнует, когда речь идет о миллиардах?