Крым: в России можно жить, при Украине пришлось бы умирать

Что изменилось за пять лет Крыма в составе России в обычной жизни простых людей? Самое главное — наступили мир и безопасность. Но есть и другие важные достижения — в больших проектах и повседневных малых делах. Очень улучшилось здравоохранение. Об этом "Правде.Ру" рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.
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— Что вы считаете самыми важными достижениями за пять лет? Что отразилось на жизни обычных людей?
— Главное достижение (и это без всякого пафоса и вне каких-либо вещей) — это мир. Благодаря русской армии, благодаря тому, что мы находимся под защитой настоящего государства, нас не постигла судьба других регионов Украины, в первую очередь таких как Одесса, Мариуполь и, в конечном итоге, Донбасс.
Если бы не произошло того, что произошло пять лет назад, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я был бы в числе тех, кто был бы жертвой этого режима. И все мы подвергались реальной опасности. Поэтому мир — главное достижение для нас, это главная точка отсчета для всего, для того чтобы оценивать любые другие события.
В политическом и социальном плане, конечно же, важно исчезновение межнационального напряжения. Дело в том, что на протяжении всех лет независимости Украины главной межнациональной проблемой в Крыму была проблема русских. Все проблемы, которые здесь возникали, спорные вопросы решались за счет русского населения, в ущерб русским и в угоду Киеву.
А с возвращением Крыма в Россию эта проблема исчезла, и теперь мы оказались в составе настоящего федеративного государства, когда местные власти обладают очень широким инструментом, чтобы решать многие вопросы в национальном отношении. Но они этим инструментом, к сожалению, пользуются весьма слабо или не пользуются совсем.
В материальном плане, который всегда очень легко подсчитать, конечно же, первые три года шел ощутимый рост уровня жизни. Хотя уровень доходов крымчан по сравнению с другими регионами, даже с соседними, Краснодаром, Ростовом, выглядит не очень высоким, для нас это было весьма заметно.
В столице Крыма Симферополе около 500 тысяч населения. На это число людей с 2014 года зарегистрировано 438 тысяч автомобилей. В результате город стоит в пробках. Это свидетельство того, что выросшие доходы люди немедленно стали вкладывать именно в потребление.
Далее мы видим перед собой, конечно же, главный успех — это федеральные проекты. Фантастический Крымский мост. Его яркое и настолько эффектное открытие является для нас как раз символом того, что Россия выполняет все свои обязательства и показывает удивительную эффективность несмотря на постоянную критику по поводу бюрократии, неэффективности и т. п.
Далее, такие инфраструктурные проекты, как строящаяся трасса "Таврида", поражают качеством и масштабами. Аэропорт, который долгое время был для нас единственной регулярной точкой связи с материком, который сейчас тоже стал предметом восхищения и гордости. Таким образом, мы видим, что в отношении того, что относится к федеральному уровню, все идет успешно.
И поэтому, на мой взгляд, история Крыма, его интеграция в состав России (а мы можем с вами говорить уже о полной интеграции нашего полуострова) — это история успеха России, того, что российская система управления способна работать в экстремальных условиях весьма и весьма эффективно. Важная цель заставляет всех максимально собраться и найти решение возникающих проблем.
— А как у вас обстоят дела с медициной? Вы довольны медицинским обслуживанием? Оно у вас доступное? Каково оснащение поликлиник? На месте властей я бы направила максимальные ресурсы именно в сферу здравоохранения, чтобы людям реально стало лучше жить. Какие ощущения лично у вас как пациента поликлиники?
— У вас абсолютно верное понимание того, какой должна быть настоящая социальная политика и центра, и регионов. Если говорить о медицинском обслуживании региона, то я приведу пример опять-таки на контрасте.
Обычные знакомые мне люди в возрасте обсуждают различные темы. Заходит разговор о политике. Один из собеседников начинает говорить: "Вот при Украине это было хорошо…" На самом деле он не столько проукраински настроенный, просто появилось желание покритиковать. Сидящий рядом с ним мой родственник послушал, а затем ехидно заметил: "Вот ты недавно в больницу обращался, было очень серьезное заболевание?" Он отвечает, что да. — "Ну и сколько заплатил?" — "Да нисколько. Как и положено, все по страхованию оплатили". И тогда мой родственник задает следующий вопрос: "А при Украине что?" Его собеседник грустно засмеялся и заметил: "Если б это было при Украине, то нужно было бы или умирать, или семью разорить".
Таким образом, как раз медицинское обслуживание и то, что связано с ним, действительно сделали фантастический рывок.
Сейчас с этим практически никаких проблем… Пациент с этим сталкивается, только когда заболеет. Но люди, естественно, жалуются. Прежде всего "доступность медицинского обслуживания всегда уравновешивается проблемами его получения". Эта фраза была произнесена английскими депутатами в парламенте, который как раз рассматривал ту же самую систему. Медицинская система очень хорошая, обслуживание высокое, но попасть на прием бывает достаточно проблематично. То есть уровень поликлиник весьма хорош, но проблематично пробиться и получить помощь. Но, опять-таки, когда пробиваешься (это я говорю из личного опыта), то оказывается помощь на самом высоком уровне, сразу же оказывается всяческая поддержка.
Далее, та же самая "скорая помощь" всегда вовремя приедет и выполняет роль диспетчера. Она распределяет пациентов оптимально, чтобы не нагружать больницы, чтобы минимально стремиться к госпитализации. Это вызывает у людей, конечно, разное отношение. Но, опять-таки, ничего особенно критического во всем этом нет.
То есть мы видим перед собой обычные проблемы, которые могут решаться в рабочем порядке, что, собственно говоря, и происходит. Поэтому медицинское обслуживание, его доступность, — это, пожалуй, один из тех наиболее ярких примеров того, насколько у нас все изменилось в лучшую сторону по сравнению с тем, что было.
Источник фото: nais-russia.com
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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