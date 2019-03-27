Крымчане: "Наша власть обросла жирком"

16 марта исполнилось пять лет воссоединения Крыма с Россией. Как изменилось к этому отношение в мире? А главное — что в самом Крыму изменилось за это время? Как чувствуют себя жители? Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.



Пять лет Крыма в России: почему жизнь не очень?

— Владимир Кадымович, с вашей точки зрения, интерес к тому, что происходит в Крыму, сейчас несколько снизился или остается таким же высоким?

— Ну, конечно же, он снизился по целому ряду причин. Во-первых, невозможно долго удерживать внимание к одному и тому же событию на протяжении длительного времени. Оно снижается, и это вполне понятный процесс. Второй момент состоит в том, что мы перешли из региона, где происходили экстремальные исторические события, преобразования, в регион обычный — такой же, как и любые другие субъекты Российской Федерации.

У нас теперь такие же обычные заботы, как и в других регионах, поэтому и отношение к нам соответствующее. Таким образом, повседневные заботы плюс то, что Крым, кажется, уже отыграл свою исключительную роль, и есть причины того, что интерес к этой тематике в другой части России и мире снизился, хотя и сохранился. Как мы понимаем, воссоединение Крыма с Россией — это была высшая точка возрождения России после кризиса 1990-х и надежда на то, что это еще не конец.

— Какие сейчас настроения в регионе? С каким настроением люди празднуют пятилетие?

— Целая смесь чувств. Во-первых, события 2014 года я и все мои друзья расцениваем как лучшее событие из того, что было в нашей жизни, для нас это, конечно же, ярчайшие воспоминания, которыми мы делимся, которые всегда храним в себе и которые для нас остаются неизменными всегда.

Точно так же, как и для множества людей, которые проживают в Крыму, воспоминания о тех днях — это одно из самых светлых воспоминаний. На протяжении всех этих пяти лет еще была радость от преобразований. Такого, что происходило и происходит в Крыму, никогда на протяжении всего времени пребывания в составе Украины не было.

Это самые различные преобразования во всех сферах в лучшую сторону. Кроме этого, все-таки играет существенную роль и личный фактор: уровень доходов многих граждан вырос. И, конечно же, почувствовать себя состоятельным человеком тоже было и есть очень интересно и важно.

Кроме того, чрезвычайно волновали события, которые происходили на Украине и происходят сейчас. Все это тоже еще активно обсуждается. Но примерно два года назад настроения стали немного иными, потому что украинские события перешли в другую категорию. Украинская страница для нас перевернута окончательно. Украина — это уже другое государство, которое мы не знаем и которое настроено к нам враждебно.

Украинская история закончилась, и нас теперь волнует то, что происходит в России. Нас волнует, какое место мы занимаем в России, какими мы будем в России, каким будет наше дальнейшее развитие в составе этого государства. И здесь, скорее, вопросы возникают к нашим местным властям, чем такого глобального плана.

Для нас повседневные заботы, а также стремление найти ответ, как себя поставить в России, какое место будет занимать крымский регион среди других регионов России, важнейшие. Поэтому настроения здесь, с одной стороны, ностальгическо-радостные, а с другой стороны, теперь достаточно сильна критическая волна.

Она направлена против местных властей, так как нас интересует нынешнее состояние и дальнейшее развитие. Вопросов у нас множество… Мы, что называется, соскучились по диалогу с властью. Слава Богу, у нас намечаются выборы. Поэтому, естественно, в этот период власти всегда идут на наиболее активный диалог.

— Два года назад в Крыму тоже были выборы в местные органы власти. Люди говорили: вот мы сейчас окончательно сменим эту старую украинскую элиту, и все будет хорошо. Какие-то положительные изменения все-таки произошли?

— Я отвечу на примере соседнего региона — Севастополя. Там длительное время наблюдалось противостояние между законодательной властью и исполнительной. Но в этом году произошло серьезное кадровое изменение: был направлен для работы по партийной линии Дмитрий Саблин, депутат Госдумы, один из активных и влиятельных деятелей в партии "Единая Россия".

Его появление в Севастополе сразу же благотворно сказалось на общей обстановке. Резко снизился градус противостояния, начались достаточно серьезные подвижки в различных направлениях… Дмитрий Овсянников показал себя неплохим управленцем. Однако проблема Севастополя вовсе не в управлении и не в материальных причинах, а в политических.

А он как раз, будучи хорошим управленцем, оказался слабым политиком. Он не идет на диалог в тех случаях, где это необходимо. Иногда чувствуется, что есть какие-то личностные противостояния между законодательным собранием, общественниками Севастополя и исполнительной властью.

Я бы не сказал, что это вина только Овсянникова. Здесь чувствуется достаточно критический подход и со стороны самих общественников. Но в целом вот эта атмосфера соперничества, атмосфера определенного спора и конкуренции благотворно сказывается на развитии города.

А в Крыму, к сожалению, атмосфера несколько иная. У нас здесь слишком все тихо, спокойно, гладко. Поэтому в результате получается, что власть занята собой, а люди не чувствуют того, что власть заинтересована и их проблемами. Главная проблема Крыма — у нас наблюдается определенная апатия и отсутствие политической конкуренции.

Потому что фактически существует только одна политическая сила — "Единая Россия", которая представлена нашими крымчанами, теми прежними, которых мы знаем еще с тех украинских времен. Многие из них, конечно же, проявили себя неплохо в период исторических перемен в 2014 году.

Но в настоящее время мы оцениваем их как обычных управленцев, которые ничем не отличаются от других. Поэтому отсутствие политической конкуренции привело к тому, что власть обзавелась-обросла жирком, затянулась. Многие чиновники стали слишком самодовольные, корона уже где-то даже не на голове, а просто на уши сползает.

И в связи с этим возникает определенное отчуждение между людьми и властью. Отсюда идут эти вот критические настроения и определенная апатия, которая наблюдается у многих простых людей. Поэтому все острее встают вопросы, которые уже давно весьма актуальны: можно ли это изменить, и какие у нас инструменты для воздействия на власть в этом случае.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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