Звон и смех Витебска, или Мои васильки

Фестиваль "Славянский базар" в белорусском Витебске давно уже стал не только визитной карточкой Белоруссии, но и ожидаемым событием для музыкантов всего мира. Наш ежегодный отчет об этом мероприятии.

Вместо вступления

Летняя жизнь — особая жизнь. Ее ритм, ее драматургия в корне отличаются от зимней, осенней, весенней. Людьми летом овладевает комплекс Колумба. Будто вволю напиваются энергетическими напитками. Они летом куда-то едут, влекутся в новые места, примеряют экзотику, проходят неведанными тропами, пробуют незнакомую пищу.

Крупный фестиваль — новый континент. Вся эта поэзия, энергия, жар споров, синих вечеров с музыкой, встречи и наблюдения, стихия большого праздника искусств в другой стране в этом смысле уникальная возможность прожить невероятное лето. Хотя бы его часть. Вулкан впечатлений оживает, выбрасывает горячую лаву. И ты уже не прежний. Ты новый. И твоя душа обретает новые струны.

Я летом еду в Витебск. На "Славянский базар". Уже многократно. Сижу на парапете Двины. Фотографируюсь на мосту, на фоне Успенского собора, разливающего городу и его людям приветливый, душевный, мистически-золотой звон. Собор — как собеседник, как отметка на сердце. От его стройного лика прочь бежит тоска. Мысли текут свободнее. В кафе "Славянское" нас радушно встречают милые и открытые сотрудницы. Таких нигде в мире нет — это я уже точно знаю, годами их вижу и говорю "спасибо", потому что они не сервис — сердце, душа…

В дирекции — тоже море удовольствия. Пролетает вечно занятой, властный, искрометный, дивный Аркадий Шульман. Глава пресс-центра. Человек-фестиваль. И еще один человек-фестиваль, умница-философ Леонид Богорад встречает в своем кабинете, где Шагал, и какие-то авторские цветы, и покой, и все вещи на своих местах, будто ночами из любви к хозяину строятся по рангу и размеру.

И большой, серьезный Александр Сидоренко, генеральный директор, обаятельный, совсем не формалист, думающий, теплый, за всем приглядывает…

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" прошел в нынешнем июле в 28-й раз. Город Шагала, город, в котором словно и сегодня летят над крышами безумные и нежные влюбленные, рисует свои смутные загадки-догадки Казимир Малевич, снова празднует и цветет всеми флагами. Более 5000 участников, почти 400 представителей мировых СМИ, нарядные концертные залы и музеи, "город мастеров" и его уникальные умельцы, уличные игрища и спектакли…

Кукольный квартал (для меня лично именно это сказочное и щедрое на дивную энергетику место и есть сердце "Базара"!). Здесь всегда происходит много умного, здесь). Лица, улыбки, лики…

Витебск в июле живет в особом режиме. Всегда. Каждый год. Это не просто большой и нарядный белорусский город — это фестивальный ковер-самолет… Чтобы о нем рассказать, нужно писать книгу. Триллер с призраками оперы, эстрады, с видениями сказок в камне. Со слепящими наплывами выставок. С чудесными лицами конкурсантов, взрослых и маленьких. То победными, то печальными. С палитрой.

А пока — мои заметки, отрывки, немного о пережитом… Чтобы его хотя бы чисто символически зафиксировать…

Песня без звука, куклы и "золотые" скульптуры

Вопрос использования "фанеры", "плюсовки" в концертных программах превратился в некую категорию веры. Публика любит своих кумиров без высоколобых размышлений на тему "поет ли он вживую, или нет". Ирина Аллегрова вживую в Витебске почти не пела. И какая разница? Люди в витебском "Амфитеатре" были счастливы. А это важнее всего.

Телевизионный редактор из Белоруссии, почти классик, опытная и уважаемая Людмила Полковникова сказала мне, вздохнув, что ее больше радует фонограмма ("Знаю, что все будет чисто и гладко"). Николай Басков рассказывал залу интимные подробности о суммарной стоимости своих стразов, а зал благоговейно внимал, и залу было не до мелочных придирок. Так всегда в большой любви…

Наталия Орейро, актриса, звезда долгих уругвайских мелодрам, вылетела из автомобиля, попала под прицелы камер мобильных телефонов, прокричала: "Привет! Как дела?" А потом на своем "Звездном часе" рассказывала о семейных ценностях. Видимо, мир на самом деле маленький, если мы так интересны друг другу. И так близки бывают наши вкусы и взгляды.

В масштабном концерте-открытии в "Амфитеатре" была речь президента. Темно-винные васильки (они, почему-то были темнее, чем обычно, на всех афишах и постерах цвели васильки-монстры, драматичные, фантазийные). Эффекты режиссуры. Огромный зал, приподнятое настроение. И сам воздух казалось пел, когда пели Зара, Илья Сильчуков, Рафаэль…

Было много красивых номеров. Виртуозные танцовщики славного ансамбля "Гжель", блистательный балет Большого театра Республики Беларусь. Песни… Море песен. Актер Олег Меньшиков, который всегда необыкновенный. Концерт был большой. Огромный. Немного казенно? Чересчур узнаваемо? Совсем нет новой музыки? Возможно. Но безоговорочно празднично. И — это главное! — был фестивальный климат, который Витебску удается сохранить, который не меняется, не изменяет всем нам.

…В Художественном музее Витебска поблескивала слезным серебром вода под луной на картине Ильи Репина. Здравнево, усадьба художника, вдохновила на этот ночной монолог, на глубокую и торжественную грусть…

В залах музея паутиной повисла-раскинулась паутина вологодских кружев. И развернул свой многоголосый уютный ансамбль арт-проект Relax. "Человек читающий" — это стержень и сюжет, прекрасная формула. Книга — убежище, книга — университет. Крупица чистого счастья.

Валентин Серов и Паоло Трубецкой, мастера далекого прошлого и современники. Россияне и белорусские мастера. Мягкий призыв вглядываться, вслушиваться, вчитываться… Мечтать. Дышать глубже в водовороте суетных будней. Музей порадовал. Как всегда. А дождь полировал окна, асфальт, памятники. Пушкин у гранита реки застыл на бегу.

А рядом, за углом, в "Кукольном квартале" нам еще добавили чудес. Клоуны на ходулях философски рассматривали маленьких людей-гулливеров и их детей-гулливерчиков.

Экзотическая музыка в фойе несла аромат далеких стран, сюжетов, приемов.

"Поминальная молитва", которую представил Мытищинский театр кукол (Россия), словно колокольчиком ответила на зов большого колокола. Режиссер Олег Жюгжда перевел на кукольный емкий язык тексты Шолом-Алейхема и Григория Горина. Печаль и душа Анатовки оказались очень в формате театра кукол. Добавим: качественного, талантливого театра кукол. Еврейская тема подана тонко, деликатно, мудро, кажется, что эти люди и их страсти, порывы, горести взяты из космического, общечеловеческого пространства. Как и всякий хороший театр, Мытищинский кукольный открывает новые территории. Находок много. Актерские работы, куклы — праздник. Зал сопереживал, улыбался, шел в ногу с умными людьми и куклами. Слезы по людям Анатовки, по их времени и судьбам, были просветленными. Удача театра — бесспорная.

Театр, носящий задорное название "Карабаска" (этот — кукол из Перми), показал инсценировку рассказа Достоевского. Андрей Тетюрин и Наталья Красильникова сыграли экономический фарс "Скандальное происшествие в пассаже, или Крокодил". Режиссер — Олег Жюгжда. Юмор и виртуозность формы отличают эту работу. Интересные приемы, органика сочетания актеров-кукол и актеров-людей, их изящное содружество вместе с остротой сатиры, свежесть и цельность действия сделали спектакль событием…

Кукольные спектакли (жаль, что нельзя рассказать обо всех!) создали высоту, уровень. Задали тон. Это был прекрасный марафон, поистине парад открытий.

Драматические спектакли явно кукольным проиграли. Московская "Анна Каренина" оставила досаду и ощущение фальши. "Элегантные бульвары" типа "Калифорнийского танго" мне никогда не дают истинной театральной энергетики.

"Спектакль "Мужчины. Подслушанное" (поставленный по знаменитой пьесе француженки Ясмины Реза "ART") с участием Игоря Костолевского, Михаила Филиппова, Михаила Янушкевича странно повис между "мейстримом" и "артхаусом". Не ясно, чем название "ART", то есть "Искусство", помешало создателям. И почему так уж необходимо было вообще показывать на просторах международного фестиваля театральную историю, которой больше 20 лет. Так ли уж высок ее авторитет? Сохранила ли она остроту и актуальность? Пьеса — да, безусловно. Постановка — нет, однозначно. История о том, как друзья приняли покупку безумно дорогой картины, на которой ничего, кроме белого цвета, нельзя увидеть, обошла сцены мира.

Игорь Костолевский (он совсем недавно был у нас, на тель-авивском фестивале JаffaFest, участвовал в пресс-конференции как руководитель "Золотой маски") проявляет стремление быть закрытым на все задвижки, на все пуговицы. Не выплеснуть ни капли души, не проявить ни одной эмоции. Он будто просто подавал реплики. Михаил Филиппов сорвал несколько раз аплодисменты именно потому, что вдруг стал говорить просто, от сердца. Без позы и искусственности.

Вопрос о том, где же в спектакле рука режиссера, оставим в стороне. Как и напористо кассовое название. Явно данной пьесе чуждое. Зал академического драматического театра имени Якуба Коласа — по обычаю — встал после последней реплики. Хорошо, что публика ходит и верит. Похвально.

Конкурс молодых исполнителей — гвоздь программы фестиваля. Каждый год мы идем, слушаем — и надеемся. Что откроем новую звезду. Что узнаем нечто о путях движения музыки для всех, попсы в самом лучшем смысле слова. Лично я уже знаю, что не бывает такого, когда результатом доволны все. Справедливость — многоликий Янус. На этот раз тоже было шумно и драматично. Кого-то явно тянули, кому-то занижали.

Будучи всегда не в согласии с членами жюри, я о своих впечатлениях промолчу. Скажу так: хорошего, поистине талантливого много не бывает. Такие певцы, как победитель одного из конкурсов в Витебске Димаш Кудайберген, — всегда редкость.

Знаменитый и совершенно неангажированный музыкальный критик Сергей Соседов (в этом году он, наверное, стал чемпионом по количеству автографов и селфи, на которые претендовали его витебские поклонники) повторяет в интервью и статьях, что наша певица, израильтянка Анна Тимофей была реально лучшей на прошлогоднем конкурсе. Но не получила победные очки. Заняла третье место. Совершенно точно, это было явно несправедливо.

Что ж, истина всегда прячется за масками. И на этом конкурсе тоже. Чудеса редки. Но, к счастью, они встречаются. Вот и будем дальше ждать.

Уличные феерии, дворовые игры, "огонь танца", фотовыставки, школы национальных танцев, хэппенинги, ритмы мира… Искусство Кореи, Казахстана, исторические реконструкции. Надо быть многоглавым и многоногим, чтобы посетить хотя бы 30 процентов фестивальной программы. Надо не спать, не есть. Превратиться в слух и зрение. И лететь над Витебском с Шагалом и его возлюбленной. "Золотые люди", живые скульптуры на улицах Витебска создавали загадочный фон.

А журналисты все снимали, записывали, обсуждали.

День моей страны

День Израиля — уже традиция "Базара". Двадцать два года подряд с любовью, с нежностью, с теплом из страны — крошки, из великой страны приезжают представители израильской культуры. На этот раз концерт прошел в Витебской филармонии. Пианист из Швеции, уроженец Витебска Михаил Фрейдзон, гитарист, артист Витебской филармонии Виталий Бурнейко, ударник, тоже уроженец Витебска, израильтянин Даниэль Богорад играли вместе. Очень хорошо играли. Я слушала и думала: как же это хорошо, когда вместе. Как символично.

Ансамбль саксофонов из Бейт-Шемеша (дирижер, аранжировщик, педагог Яков Ерецки) покорил энергией и задором. Духовые инструменты — золото оркестра. Их голоса неповторимы, свежи, они сверкают солнечными лучами. Бейт-Шемеш. Название переводится как Дом солнца. Солнце несут эти светлые ребята. Не все музыканты-саксофонисты прекрасного Якова Ерецкго стали и станут профессионалами. Но играют они с душой, качественно играют. И руководитель готов им отдавать все свои силы. Очень трогательно в автобусе юные артисты пытались сделать жизнь Якова уютнее: то подушечку принесут, то конфетку, то пирожок какой…

Школа танца "Визави" — детище Галины и Виталия Вигаль. Есть в их империи танца и взрослые серьезные фестивальные бойцы. Есть начинающие. Но и эти уже с характером, артисты, истинные патриоты танца.

Галина Вигаль строит нечто вроде любимого коллектива "Тодес". И, кажется, многое неутомимому хореографу удается. Алон Вигаль — сын Галины и Виталия. Он поет, танцует, учится с удовольствием. И залу юный артист нравится. На концертах фестиваля "Визави" снискали одобрение и овации.

"Гефилте драйв" ("Gefilte Drive") — гибрид галутных песен-спектаклей бадхенов (бродячих еврейских артистов) и современных арт-новаций. Руководитель коллектива Саша Котлер претворяет в жизнь острые, шокирующие идеи. Идет от истоков к горизонту. Как соединить то, что по сути несоединимо? "Ямайку" и "Тум-балалайку". Джаз и псалом. Международное и типично-еврейское… Татьяна Гельман, отчаянная, ультимативная солистка, будто выходит на сцену в каждой песне-игре, песне-спектакле. И живет в ней. И подбрасывает залу драйв. И все артисты из "Гефилте драйв" живут, поют, играют с нервом. Очень азартно играют и живут.

Звездочка, юная певица Элис Бреннер была одной из фавориток детского конкурса этого фестиваля. И ее энергию оценили все.

Лидер команды, писатель, драматург, продюсер, организатор, динамичный Аркадий Крумер был сосредоточен и строг. Мы все же давно завоевали авторитет, билетов на концерт израильской делегации просто так не купить. Надо очень заранее… Оно и верно: уж очень свое лицо у этих концертов. Свой стиль. Израильский драйв. Может, поэтому Марк (российский певец Марк Тишман) захотел с нами выступить.

Мне выпало счастье вести этот концерт. Рассказать немного о стране, в которой всего одна минута отделяет самый печальный день (День памяти павших) от Дня независимости. И где матери учатся родному языку у своих детей. И где легче найти чертеж космического корабля, чем дождаться техника по стиральным машинам.

В этом году стране моей исполнилось 70 лет. По этому поводу чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алон Шохам сказал: "Мы только в начале пути, мы еще очень юные". Вот мы и привезли на фестиваль юных. Ярких, очень талантливых. Зал принял горячо. Даже очень. Спасибо, Витебск! До новых встреч. Спасибо людям, городу, василькам, мостам и зеленым кронам над Двиной. Мы еще приедем!

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