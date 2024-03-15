90-летняя актриса Мария Кнушевицкая стала "Замужней невестой" в Театре имени Моссовета

Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста"

7:51 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

В театре Моссовета опять интересная премьера. Новую постановку можно назвать настоящим весенним подарком для зрителя. Спектакль, который наполнен комическими ситуациями и яркими характерами, похож на свежий весенний ветер.

Фото: Пресс-служба Театра им. Моссовета

Поставил спектакль главный режиссер театра Евгений Марчелли. И пьеса, которая была написана в 1817 году под названием "Своя семья, или Замужняя невеста", спустя два с лишним столетия заиграла на сцене Моссовета новыми, неожиданными красками.

Смотреть на артистов, исполняющих свои роли, настоящее удовольствие:

Александр Бобровский,

Олег Кузнецов,

Валентина Карева,

Татьяна Родионова,

Лариса Наумкина,

Марина Кондратьева,

Андрей Рапопорт, Сергей Зотов,

Екатерина Девкина,

Евгения Лях -

это блестящий актерский ансамбль. Но одним из важных поводов поработать над этой постановкой был юбилей Заслуженной артистки РФ Марии Святославовны Кнушевицкой, отметившей свое 90-летие.

Актриса служит в театре Моссовета более 67 лет. И именно она является той самой яркой театральной "краской", ради, которой стоит пойти на этот спектакль.

У Марии Кнушевицкой в кино не так много ролей, но в театре она переиграла обширный репертуар, послужной список внушителен, не каждый актер может похвастаться таким широким диапазоном ролей.

И сейчас она занята во многих постановках, кроме "Замужней невесты", Кнушевицкая играет: "8 любящих женщин", "Морское путешествие 1933 года". "Горе от ума", "Опасные связи". Скажем, неплохо для девяностолетней женщины….

Секрет такого активного долголетия очень прост: Мария Святославовна не мыслит себя без работы в театре. Любимая сцена Моссовета — это ее кислород, смысл ее жизни.

Про себя она говорит: "Одни родители, один муж, один театр, вот так я живу довольно длительное время". Фанатичной преданности театру можно только восхититься, а ее образованности, манерам, умению поддерживать беседу, остроумно отвечать на вопросы стоит без сомнения подражать. Это настоящий чистейший образец интеллигентности. Актриса прекрасно владеет французским языком, даже некоторое время работала переводчиком-ассистентом у французского режиссера. Много раз ездила на гастроли во Францию, удивляя французов своим знанием языка и аристократическими манерами.

Также можно позавидовать крепкой, цепкой памяти и безупречной логике актрисы, дожившей до столь прекрасных лет. Она точно помнит все даты, города, фамилии, имена, отчества, и ничего не путает, когда рассказывает о своей интересной жизни, и вспоминает события далеких лет с живостью, словно это случилось вчера. Мария Станиславовна любит рассказывать о своих талантливых и неординарных родителях: отец — виолончелист Святослав Николаевич Кнушевицкий, мама — оперная певица Наталья Дмитриевна Шпиллер. Кстати, мама Наталья Дмитриевна преподавала до 95 лет в Музыкальном училище им. Гнесиных и поражала всех своей осведомлённостью, интересуясь политикой и всем, что происходило вокруг. Гены долголетия, конечно, можно назвать подарком Божьим, но и сама обладательница столь щедрого природного семейного дара оказалась его достойна. Актриса — обаятельный человек, она искренне интересуется окружающей жизнью и открыта для всего нового. Коллеги в театре говорят, что Кнушевицкая — постоянная участница всех театральных капустников, и что она с удовольствием откликается на все авантюры. Вот и от заманчивого предложения сыграть Матрену Карповну Звонкину в постановке "Замужняя невеста" не смогла отказаться. А уж что актеры получили настоящее наслаждение, разыгрывая эту комедию, сомневаться не приходиться. Флюиды озорной радости, бесшабашного веселья так и плывут в зал…

В спектакле разыгрывается житейская история, которая отсылает нас в прошлое, на целых двести лет назад. Благодаря этой пьесе зритель понимает, как представители дворянского сословия строго и даже порой чересчур строго чтили семейственность и традиции. И как трудно было молодому поколению, выходцам из привилегированного класса бороться с застарелыми, архаичными предрассудками, осложняющими жизнь. Казалось бы, по роли наглядный образец архаичности и домостроя достанется Матрене Карповне, которую играет Мария Кнушевицкая, но ничуть, именно эта бабушка из всего почтенного семейства окажется самой прогрессивной. И мудрой, и даже немного хитрой… Есть чему молодым поучиться. И надо видеть с каким изяществом актриса носит дворянский наряд, элегантно шествуя по сцене. На вопрос, сложно ли носить такой объемный маскарад, Мария Святославовна отвечает с легкостью:

"По этой сцене я хожу 67 лет, и все эти платья были освоены много десятилетий назад. Мне очень нравятся эти наряды, не говоря о том, что каждая ленточка, каждый бантик подобран с огромным вкусом. Я приятно поражена идеальным вкусом художника, что не всегда случается на сцене".

Надо отдать должное художнику по костюмам Андрею Климову, который давно проявил себя как настоящий мастер в области исторического костюма. В "Замужней невесте" цветовая палитра нарядов выполнена в едином гармоничном стиле, костюмы выглядят очень подробно, в них нет условности, все аутентично настолько, что они точно передают эпоху того далекого времени. Как же хороши были русские дворянки в длинных, ниспадающих платьях с корсетами, кружевами, воланами, белоснежно-жемчужными воротничками! Как жаль, что современные женщины не способны облачиться в подобные одеяния.

"Мне не так давно исполнилось 90 лет, — рассуждает на эту тему известная актриса, — цифра серьёзная, но я не из нафталина. И поэтому сказать, что сейчас прелестным барышням надо надеть длинные кринолины и пойти по Тверской, да упаси Боже! Вы представляете, что это будет? Публика с ума может сойти! Безусловно, женщины должны быть женщинами, но надо понимать, в каком времени мы живем. Сегодня барышни носят джинсы, кроссовки, футболки, и это вполне симпатично и уместно. Но если разобраться, то хорошо бы было одеваться в разумном сочетании и того, и другого. Иногда нужно и надеть красивое платье, потому что это очень женственно. Я за то, чтобы женщины все-таки были женственными!"

Как хочется пожелать обаятельной актрисе долгих лет жизни и интересной насыщенной творчеством работы. Кнушевицкую не зря называют "Ангелом-хранителем" сцены театра Моссовета, ей заслуженно вручают медали "В память 850-летия Москвы", "Ветеран труда", "За честь и достоинство". Но дело даже не в наградах, хотя приятно, когда отмечают, а дело в том, что в большом и сложном коллективе обязательно должен быть такой замечательный пример для подражания. Чтобы молодым актерам и театральным людям было к кому прислушаться… Взять на вооружение такие качества, как жизнелюбие, доброжелательность, любовь к театру и зрителям. Служение искусству в самом прямом смысле слова. Еще стойкость и страсть к жизни. Не все в её судьбе было гладко, как может показаться на первый взгляд…

"Когда приходишь в актерскую профессию, то надо понимать, что это не букеты и аплодисменты, а это ежедневный труд", — говорит актриса.

А вот на вопрос о секретах долголетия Кнушевицкая отмахивается: "Мне еще не сто лет. Об этом пока рано говорить…"

Фото предоставлены пресс-службой Театра им. Моссовета