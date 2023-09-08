Юрий Чернов: "Зрителю надо аплодировать!"

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Юрий Чернов с детства мечтал стать артистом, выступать перед зрителями и дарить им радостные эмоции. Определив своё призвание с ранних лет, он не изменяет ему по сей день.

Фото: Пресс-служба Открытого Российского кинофестиваля Волгоградский факел

Актёр сыграл более ста ролей в кино, играет главные роли в театре "Школа современной пьесы", устраивает творческие вечера, выступает в концертных программах, и каждое выступление Юрия Чернова — яркий и позитивный праздник. Потому что девиз его творчества: "Все жанры хороши, кроме скучного".

И в этот раз народный артист не изменил своему девизу, он побывал в качестве почетного гостя на Открытом Российском кинофестивале "Волгоградский факел" и устроил для зрителей интересную встречу.

Фестиваль проводился при поддержке администрации Волгоградской области. Президент фестиваля — продюсер Сергей Новожилов.

— Юрий Николаевич, волгоградцам повезло, не так часто вы даете большие творческие вечера. Как вас принимала публика?

— Принимали замечательно. Я выступил на открытии фестиваля, на творческой встрече, посетил Мамаев курган, с удовольствием погулял по городу. Каждый раз, когда приезжаю в город на Волге, испытываю радость от того, что зрители меня помнят, любят и ждут. А после концерта подарили такой большой арбуз, что его невозможно было поднять. И какой сладкий!

— Скоро состоится открытие нового театрального сезона в театре "Школа современной пьесы". Какие у вас планы на этот сезон? И сработались ли вы с новым худруком Дмитрием Астраханом?

— Когда пришёл Дмитрий Хананович, у театра как будто появилось новое дыхание, он забурлил, закипел, пошла одна премьера, другая, третья. Какие-то новые актёры приходят, пробуются, театр прямо не узнать. При Иосифе Райхельгаузе был устоявшийся репертуар, всё было тихо-спокойно. А здесь все собрались-встрепенулись, потому что поняли, что можно не попасть в обойму. Сейчас в театре и много молодых актёров, и режиссёр даёт нам, старожилам, возможность играть что-то новое.

В октябре у меня замечательный спектакль с Еленой Прокловой "Семейный шкаф". Лена — очень хорошая партнёрша, мы прекрасно сработались. Приходите на спектакль, вам очень понравится.

— Вы много лет работали на одной сцене с Альбертом Филозовым. Как вам с ним работалось?

— Алик был очень тонкий, тактичный, порядочный человек. Он был предан театру до конца, иногда говорил, что хотел бы умереть на сцене. Филозов был настоящий трудяга, он вникал во все тексты, был дотошным, попробуй "похалтурь" рядом с ним. Он этого не любил, если что-то не так, мог жёстко поставить на место при всей своей интеллигентности. Никогда сам не играл "левой ногой" и другим не давал. Мы играли с ним спектакли: "А чой-то ты во фраке?", "Медведь", "На Трубе".

— "На Трубе" — потрясающий спектакль, на него всегда приходит много людей. В чём секрет этого зрелища?

— Мы его давно играем, и действительно каждый раз полно народу, это называется "сарафанное радио". Но тут ещё играет немаловажную роль уникальное здание на Трубной, где расположен наш театр. Мы все любим "На Трубе", там столько интересных ходов. И самое главное, что зрители в восторге от того, что их актёры провожают аплодисментами, это их очень подкупает. В конце представления я начинаю аплодировать и кричать: "Браво! Спасибо, что пришли! Молодцы!". Публика просто счастлива от подобного единения, поэтому некоторые приходят и во второй раз. Когда был ковид, в театре были полупустые залы, и артисты поняли, что зритель — это всё! Если не будет зрителя, кому мы нужны? Зрителю надо аплодировать!

— По поводу второго раза, вы правы, потому что я сама с удовольствием его бы посмотрела ещё раз.

— Мы с Татьяной Веденеевой перед спектаклем пили кофе в нашем театральном буфете, к нам подошла девушка и так благодарила нас за спектакль. Она сама уже была не один раз, рассказала всем своим друзьям и привела ещё раз своих знакомых. Помимо спектакля, интересна сама история здания, люди благодаря сюжету знакомятся с историей Москвы. В этом и есть интрига. Я, например, веду локацию "Суворин", это издатель Чехова, и, слушая мой рассказ, зритель сочувствует писателю, идёт мощное взаимопроникновение и получение интересной информации. У нас в театре спектакли не только развлекательного жанра, но на них ещё можно просвещаться.

— С Еленой Санаевой у вас очень смешной спектакль "Подслушанное, подсмотренное, записанное". У вас есть желание что-то ещё совместно сыграть?

— Когда был главным режиссёром Иосиф Райхельгауз, я говорил: "Иосиф Леонидович, пожалуйста поставьте нам с Леной на двоих что-нибудь", Лена тоже эту идею воспринимала с энтузиазмом. Публика её обожает. В октябре прошлого года у неё был шикарный творческий вечер, я там участвовал. И мы по-прежнему планируем что-нибудь сделать совместное. Хотя Санаевой сейчас постановок хватает, скоро премьера спектакля "Красавец мужчина", в котором она играет.

— А может у вас есть желание поработать как режиссёру и что-то поставить?

— Вы знаете, я сейчас преподаю и планирую сделать спектакль со своими учениками. Пока у нас второй курс, но это кажется, что далеко, на самом деле осталось совсем немного. Уже скоро начнём с выпускниками работать. Да, и сейчас в театре меня загрузили по полной программе, просто ни на что не хватает времени.

— Не могу не задать вам вопрос по поводу фильма "Приключения Электроника", в котором вы сыграли папу Сыроежкина. Часть картины снимали в Литве, в Вильнюсе, что добавило истории своеобразный колорит. Вам понравилась Прибалтика, что удалось увидеть во время съёмок?

— Как раз мои сцены снимались в Одессе, съёмочную группу разделили на две части, и вторая половина уехала в Вильнюс. В эту половину по сюжету я не попал. Но Прибалтику посещал в советское время от Бюро пропаганды советского киноискусства. У меня были творческие встречи с литовским зрителем, им выдавали абонементы на год, и я впервые попал в зимнюю Литву. Помню, в Вильнюсе от бюро меня принимала литовская сотрудница, она хорошо говорила на русском. Её звали Мария, она меня везде возила и сопровождала. Я выступал в Каунасе, были концерты в кинотеатре, потом Мария повезла меня в санаторий на берегу Балтийского моря, в Палангу. После выступления Мария сказала: "Юра, ты можешь ходить с высоко поднятой головой, потому что публика здесь очень сложная, и как тебя принимали, можешь считать, что ты одержал победу".

В Паланге была замечательная погода, помню зимнее Балтийское море, тепло, и падали огромные снежные хлопья. Это была такая красота! А потом я поехал в Вильнюс, много гулял по старинному городу, посетил башню Гедиминаса. Мне вообще очень нравится Прибалтика, и Рига, и Таллин, и Вильнюс, обожаю прибалтийскую кухню. Блюда со сложными названиями, но всё очень вкусно.

Мы с Марией сдружились, она меня опекала, много интересного рассказала. Она была начальником от кино, но вела себя очень дружелюбно и скромно. Я её вспоминаю с большой теплотой.

— А когда вы были в последний раз в Прибалтике?

— Я давно туда не приезжал. В санатории в Паланге во время творческого вечера из зала задавали вопросы, я отвечал. И вдруг одна зрительница сказала: "Юра, я учительница в школе. Извини, что у меня нет подарка, но у меня есть яблоко". Она достаёт большое красное яблоко и дарит мне. Я всю жизнь вспоминаю эти огромные снежные хлопья за окном и подаренное от школьной учительницы яблоко. Мы так дружно жили. Просто всем сейчас вывихнули мозги, мы настроены друг против друга. Как жалко, что мы не можем туда сейчас ездить. Я испытываю боль.

— В этот раз на фестивале вы выступили не только с отдельными концертными номерами, но и с большим творческим вечером. А когда же в Москве будет нечто подобное?

— В январе будущего года в связи с предстоящим юбилеем в театре у меня начнутся творческие встречи. И, кстати, Елена Санаева будет участвовать, как участвовал я в её вечере. А ещё обещали быть "электроники", Юра и Володя Торсуевы. Мы когда периодически видимся, я их спрашиваю: "Кто ваш папа?" Они смеются, говорят: "Вы, конечно". Я планирую пригласить их на вечер, и мы будем вспоминать, как снимались в "Электронике". Обо всём поговорим. Надеюсь, что зрителю это будет интересно.