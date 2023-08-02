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Инна Новикова

Владимир Киселёв: деньги от концертов артисты должны передать на СВО

3:22
Культура » История культуры » Личность в культуре

Почему в нашей стране многие молодые исполнители поют антироссийские песни и никто не запрещает их концерты, а также зачем Киев поощрял выступления украинских исполнителей в России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер, ударник и создатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв.

Владимир Киселёв: деньги от концертов артисты должны передать на СВО
Фото: tgstat.ru

— Владимир Владимирович, в Советском Союзе было много хороших и патриотичных песен. Те, кто их пел, говорят сейчас совсем другое либо просто молчат. Кто-то ждёт гранты, кто-то — зарубежные гастроли. Многие уехали, сжигая паспорта. И есть огромная толпа "ждунов" — они молча ждут.

— Вот именно поэтому нужно говорить правду о руководителях нашей культуры и идеологии. Когда Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян, Яков Кедми, Дмитрий Киселёв критиковали мобилизацию, министерство, эта критика:

  • очень помогла мобилизации,
  • вскрыла нарушения в оборонном комплексе.

В культуре очень удобно, будучи никем, получать гранты управления внутренней политики, получать гранты за концерты за тысячи километров от линии соприкосновения — и это называлось поддержкой своей армии. Важно, что артисты, которые выступают на Васильевском спуске, получают за это деньги. Не лучше ли отдать эти деньги на СВО? Кому нужны немыслимые гала-концерты на Красной площади и в "Лужниках"? Они помогают нашим солдатам? Эти концерты вызывают жутчайшее раздражение: мол, "барчуки, купчики в Москве гуляют". Лучше бы эти деньги потратить на патриотические лагеря, куда привезти молодёжь, научить их патриотизму, любви к своей Родине, а не на выступление артистов, которые даже не выразили свою гражданскую позицию. И никто даже их не заставляет это делать.

Ведь это же произошло не сегодня. Я в 2014 году написал письмо руководству страны о том, что давайте займёмся воспитанием патриотизма в российском шоу-бизнесе, потому что придут тяжёлые времена; у нас засилье украинских и других инородных артистов.

Украинцы, которые работают на нашей сцене, к сожалению, являются гораздо большими патриотами, чем наши "ждуны". Потому что они-то, получая здесь деньги, отдавали их на помощь ВСУ.

Политическое руководство на Украине не запрещало им здесь работать, отлично понимая, что они, как пылесос, сосут отсюда деньги. Это же огромный упрёк нашим руководителям внутренней политики, спецпроектов, министерства культуры, которые так воспитали нашу культурную среду, что когда наступил вот такой день, они "сожгли паспорта и уехали за границу".

Это во многом вина не только этих артистов, но и наших руководителей идеологических площадей. Мы все эти годы наплевательски относились к вопросу "С кем вы, деятели культуры?". Не было человека, который за это отвечает.

А теперь многие молодые артисты поют антигосударственные, антирусские, противовоенные песни, и им дают возможность выступать. В конце концов, пора уже запретить им это делать! Иначе это нас всех погубит.

Читайте также: Открытое письмо Владимира Киселёва о работе АП РФ с шоу-бизнесом

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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