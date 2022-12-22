Открытое письмо Владимира Киселёва о работе АП РФ с шоу-бизнесом

Советский и российский бизнесмен, музыкант, музыкальный продюсер, барабанщик и создатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв опубликовал на сайте группы открытое письмо, касающееся работы АП РФ со звездами шоу-бизнеса. Публикуем этот документ без купюр.

Доброволец… — чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл этого слова — "доброволец", то есть человек, который делает что-то очень полезное для других по доброй воле.

В.В. Путин. Президент Российской Федерации



Мне 70 лет, терять мне нечего, но я ради молодых моих последователей: продюсеров, промоутеров, артистов хочу высказаться. Тем более, в силу и возраста, наверное, я могу уже ничего не бояться и говорить смело.

Я понимаю, в какое время мы живем — как верно Президент В. В. Путин сказал, "сейчас непростое, но значимое время".

Я не антисоветчик, не антигосударственник и не диссидент. Просто констатирую факты, которые без всякого оценочного суждения жестоки по своей сути — о ком-то я говорю прямо, а кого-то не называю. Но они себя узнают. Есть все материалы, подтверждающие каждый мой тезис. Для меня события Донецка и Крыма — не эпизод. Все эти годы мы помогали строить храмы, восстанавливали цирки и дома культуры, за что были награждены государственными наградами. За это, безусловно, мы благодарим Родину и Президента В. В. Путина. Но мы также были подвергнуты жесточайшему хейту. Я имею в виду награду Юрия Киселёва, которая вызвала просто желчь и ненависть у нашей либеральной тусовки: что говорит только лишь перечень фамилий, которые являлись основными оппонентами — имеются в виду Собчак, "Эхо Москвы", "Дождь", Потупчик и вся та свара, которая писала это в своих блогах. И что же получилось? Где сегодня эти критиканы, подвергавшие нас остракизму?

Доказательство абсолютно бесполезной работы управлений АП по внутренней политике и по общественным проектам в том, что они не создали новую творческую элиту, что не умеют находить общий язык с, конечно, ершистыми, колючими, но самодостаточными звездами, в отличие от тех ручных "звездулек", которые за государственные деньги являются "патриотами", выступая вдали от СВО, но при этом не забывая выбивать и вытребовать себе гонорары.

Признание абсолютной беспомощности управлений АП также в том, что они оплачивают выступления артистов, дискредитируя саму идею патриотизма, оплачивают их выход на сцену в поддержку СВО, доказывая самим себе и окружающим, что не имеют никакого влияния на звезд. Но самое страшное, что в организуемых управлениями АП концертах все эти года отсутствуют артисты, которые ездят на Донбасс, в Херсон и Мелитополь по велению души — это и есть успех в работе управлений?

Продолжая эту тему, считаю абсолютной профанацией проведение каких-то немыслимых концертов в городах за тысячу километров от фронта, к которым привлекаются абсолютно не звездные и неизвестные артисты, отличающиеся только тем, что с ними есть специальные договоренности. Эти так называемые артисты-патриоты из категории "ручных" выступают на концертах, получают безумные гонорары и отчисляют … Не для этого ли такие мероприятия проводят? Подобные предложения приходили и нам неоднократно.

При этом удивительно, что господин Кириенко, проявляя мужество, организовывает мероприятие у Саур-Могилы, сам едет туда, но при этом опекаемого и патронируемого им здоровенного бугая Шамана оставляет в Москве, не имея влияния элементарно убедить его показать мужскую доблесть и приехать с концертом на Донбасс даже несмотря на то, что концерт проводился под охраной самых современных систем ПВО, чуть ли не С-300.

Я понимаю, что охранять начальников — это важное дело, но, как мы знаем, любая человеческая жизнь важна. Для Родины каждый человек на счету. Юлия Чичерина, Лариса Долина, Юлия Барановская, Ольга Кормухина, Елена Север и девушки-поэтессы бесстрашно выступали в самых горячих точках, некоторые даже умудрились побывать в Херсоне, выступая на концертах при подготовке к референдуму, что по нынешним временам не просто на линии фронта, а за линией фронта. Во время выездов своими жизнями рисковали освещающие боевые действия телеведущий Владимир Соловьев и военкор Семен Пегов, подорвавшийся на противопехотной мине.

На фоне награждения В. В. Путиным посмертно депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой, погибшей при обстреле Донецка, а также волонтеров, работающих в зоне боевых действий, дико выглядело выступление Шамана, категорически отказывавшегося посетить Донбасс и пожелавшего выступить в уюте и тепле на Поклонной горе, а Кириенко вдобавок вручил этому бегунку, "испуганному патриоту" специальный приз премии Russian Creative Awards.

Когда экономика страны переходит на военные рельсы, точно так же должны перейти на военные рейсы идеология и культура для всесторонней поддержки решений Президента В. В. Путина. Важно собрать все разрозненные движения в единый процесс, а не заниматься раздраем в культурных кругах. Для этого в столь сложное время, по аналогии со Ставкой Верховного главнокомандующего, должен быть создан чрезвычайный орган высшего управления в сфере культуры и идеологии.

Указанные управления АП вообще живут в безвоздушном пространстве, в отторжении от реальности, в прострации. Где Чичерина? Где Джанго? Где Машков, Кормухина, Долина, Лепс, Алехно, ЮрКисс, Елена Север, "Земляне"? Люди, которые каждый день на фронте, каждый день с нашими бойцами. А те, кто реально собирает стадионы — Баста, группы, "Ленинград", "Руки Вверх", "Земляне" вообще не являются артистами, с которыми сотрудничают АП и Министерство культуры. Конечно, это не те "ручные", которых за безумные гранты можно прокатывать по стране. И если эти артисты так вожделенны для денежного оприходования и освоение грантов, работая по городам очень далеким от регионов проведения специальной операции, почему тогда эти артисты не выступают на сугубо коммерческих концертах VK-Fest, организуемых абсолютно аффилированной государственной структурой ВКонтакте. Почему такая избирательность? То есть там, где нужны реальные звезды, которые привлекают армию поклонников — там выступают одни, а там, где можно заработать за счет госбюджета — совершенно другие.

Что только стоит недопущение наших артистов ни на одно мероприятие в Лужниках, на Красной площади, а если мы вдруг творчески туда попадаем в силу смелости редактуры, руководство каналов и организаторы концертов осмеливаются иметь свое мнение: ночные звонки, уведомление за сутки об отмене наших артистов, и открыто сообщается, что это месть за то, что мы имели смелость писать письма руководству и требовать от Администрации Президента РФ разрешение на выступление.

В текущей ситуации у идеологических управлений АП цугцванг. Многие наши звёзды, которые воспитаны не соответствующими управлениями АП, а Отделом культуры ЦК Партии, ушли — Магомаев, Кобзон, Сенчина, Пахоменко. А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но её поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару — украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу. Алла Борисовна Пугачева — я с ней не согласен и не оправдываю её последующие действия. С позволения сказать, её муж, ему Бог судья, но Алла? Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. Но вместо того, чтобы пригласить ее, поставить ее, образно говоря, в строй, её потеряли, а она ведь могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долиной и Григория Лепса фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну. Сегодня великое изречение "не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую" можно перефразировать как "не хочешь кормить своих артистов, будешь кормить чужих".

Сегодня даже страшно себе представить, что вследствие нашего православного всепрощения, нашей русской ментальной жалостливости, сбежавшие за границу будут возвращаться. Да, конечно, были прецеденты возвращения обитателей "литературных пароходов" — Вертинский, Горький, Мандельштам, посмотрите, какие это были имена. А сегодня мы кого будет возвращать? Галкина, Милохина, Little Big, Макаревича, Гребенщикова? Или объявленного в розыск уехавшего за рубеж иноагента Гельмана, чьи "перфомансы" обошлись государственному бюджету в два миллиарда рублей?

Мы неоднократно брали на себя смелость предложить помощь тем, кто в ней нуждается. Под руководством Юрия Киселева в 2021 году была собрана гуманитарная помощь для Росгвардии и представителей российского правопорядка, но все трейлеры с необходимыми вещами были отвергнуты под различными предлогами, были выпущены директивы, что не следует оказывать такую поддержку, потому что мы, тем самым, как бы дискредитируем власть, показывая, что она, якобы, не имеет возможности поддерживать силы правопорядка.

А на самом деле наш зову сердца мешал любителям распределять государственные гранты и тендеры. Мы ведь то же самое предлагали, но выяснилось, что когда предлагаем мы — то этого делать нельзя, это дискредитация государства. Нам не дали добро, а об акции Народного фронта "Все для Победы", в рамках которой для наших военных на передовой привезли экипировку, приборы ночного видения, прицелы и многое другое, сообщали на федеральном Первом канале — и никакой дискредитации армии.

Играя на всевозможных ток-шоу красивыми и умными словами, мы забываем о том, что нам не нужна никакая угроза, мы сами себя развалим. Играя в игру с фактами, не называя вещи своими именами, мы делаем своему государству большую медвежью услугу. Если вы выходите, чего вы боитесь, кто вам закроет рот? Я исхожу из того, что несколько моих попыток заявиться на эти ток-шоу натыкались на словосочетания, о которых я уже говорил- "Ой, не время!", "Может не надо". Чего не надо? Сегодня происходят тектонические сдвиги, над нами нависла экзистенциальная угроза. Пока будем прятаться, закончится тем, что закончится возможность. Родину потеряем. Чего мы боимся? От кого мы прячемся? Неужели мы не понимаем, что мы дурную службу служим своим потомкам, оставляя им эти нерешенные вопросы?

Меня вычеркивали из телепрограмм, говорили, что я затрагиваю табуированные темы, а снятые программы были забанены, как например, даже на YouTube, не на телевидении, программа "Алена, блин!", подчиняющаяся большому пригосударственному холдингу. И не выходит в эфир с абсолютно идиотскими формулировками — "завтра", "послезавтра", "через неделю". Если сейчас не время, то когда время? Ведь только через очищение, только через правду можно изменить что-либо, только называя вещи своими именами можно получить возможность пережить это, смириться с этим, утереть слезы и сопли и пойти на новые свершения. Мы ведь знаем телепрограммы, где были выкинуты спикеры, которые посмели сказать правду. Тех, кого нет уже в эфире, очень легко сопоставить, почему они перестали быть основными спикерами в больших телепрограммах. Мое неприглашение этому лучшее доказательство, а я ведь хотел сказать только то, что я написал. Поэтому очень важный момент — я всегда считал, что нарыв надо вскрывать, пока он весь организм у тебя не уничтожит. Что же за вершитель судеб, из какой высоты кабинета мог скомандовать Габриэляну — непреклонному создателю самого свободолюбивого медиахолдинга, не подчиняющегося цензуре и окрикам из Кремля, как он сам заявлял во все периоды своей жизни, чтобы заткнули мне рот? Перед кем он так прогнулся и после уже снятой программы остановил её выход в эфир, не высказав напрямую, с открытым забралом, никаких претензий.

Неоднократно я заявлял, что проведение каких-то автопробегов в Новосибирске и Екатеринбурге — это нелепица. Как это помогает участникам специальной операции, объясните мне? То же самое, что лечить ОРВИ мазью для ног. Какая в этом польза? Зачем это делать? Если автолюбители так хотят помочь СВО, пусть поработают лучше неделю таксистами и на эти деньги купят медикаменты и бронежилеты.

Для нас дико получить госфинансирование на мероприятия, которые мы проводим. Юлия Чичерина, Григорий Лепс, Юлия Барановская, Джанго, Лариса Долина, Роман Архипов, Маша Вебер, группы "Земляне", "Русские", ЮрКисс, Елена Север работая в непосредственной близости от линии соприкосновения даже и думать не могут, чтобы им заплатили так, как этим "артистам-патриотам за деньги". Мы привозим медицинские препараты, бронежилеты, отдаем свои гонорары в счет помощи воинам и тем, кто в ней остро нуждается. Мы вынуждены преодолевать двойные препятствия для прибытия в Луганск, Донецк и Херсон, для организации проезда наших трейлеров. Мало того, что это вообще связано с большим риском ¬- известны факты попыток украинцев расправиться с нами на Херсонском направлении и взрывы неподалеку от проведения наших акций на территории Луганска.

Нам препятствуют проведению акций звонками на эти территории, создают трудности для проезда, вплоть до отмены мероприятий. Чего только стоит эпопея с Мариупольским театром: дважды руководству Комитета культуры Санкт-Петербурга под любыми предлогами создавались препоны для проведения концерта в поддержку Мариупольского театра, который патронирует и к которому проявляет внимание В. В. Путин. Сверху озвучивались любые предлоги для препятствования нашему приезду в Мариуполь с формулировкой "отменить праздничные мероприятия в связи с введением военного положения", при этом Комитет культуры заявил нам, что такие указания поступали из АП.

Квинтэссенция порочности и доказательство несостоятельности политики вышеупомянутых начальников — практика своза со всех деревень, окрестных сел и предприятий людей на выступление главы государства, подставляя под это каких-то немыслимых артистов-переростков на сцене. Не имея влияния на людей, не привлекая действительно популярных артистов, управления используют административно-принудительный ресурс, который должен прикрыть их провалы в идеологической работе.

И немаловажный момент: те артисты, которые выступают на подобных мероприятиях, должны подтверждать, что творческая элита и звезды ¬- вместе с В. В. Путиным, а по факту неизвестные артисты просто приходят погреться в лучах его славы. Выступая вместе с ним перед Лужниками, на Красной площади, а потом внаглую выставляют смонтированные фотографии, как певец Шаман, что, якобы, "мы пели гимн вместе с Президентом", при этом находясь от него в 20 метрах. Начальники управлений не отказывают себе в удовольствии светиться в первых рядах, а то и на сцене, в организованных ими же административно-бюджетных акциях, хотя это их рабочая обязанность.

Ну а чего стоит мероприятие, которое организовал Фонд "Федерация", благотворительная акция, которая вызвала такой шквал воя, критики, желчи. А первопричина этого только лишь в одном -взорвали устои, которые создали себе определенные структуры, пожиная ренту с благотворительности, вынимая на свое содержание до 30% средств при этом. Что самое главное, им встали костью в горле, отвергли этот атавизм, не брали ни копейки из собранных средств и подтверждение тому — все эти критические статьи, которые были опровергнуты в судах. Где сегодня армия ждунов: Чулпан Хаматова, Макаревич, главные критиканы Фонда "Федерация" — Минкин, Троицкий, Ганапольский, Ксения Собчак, "Эхо Москвы", телеканал "Дождь", посмотрите перечень всех структур. Где вы сегодня? Абсолютный отряд наперсточников. Все абсолютно антигосударственники. Я даже не хочу их называть диссидентами, ибо Сахаров, Буковский, Солженицын — великие люди, у которых были свои позиции, можно было их принимать или не принимать, но это были искренние люди, которые бились за свои идеалы. А эти сегодня при первом звуке набата "Вставай страна огромная!" тут же кинулись за кордон.

И доказательство никчёмности работы управления по внутренней политике в том, что не только творческие люди которых они содержали, побежали за границу, но и, как доложил министр Шадаев на правительственном часе в Госдуме, разбежались и хорошо оплачиваемые сотрудники IT-сферы: "Сейчас вне России находятся порядка 100 тысяч российских айтишников, что составляет примерно 10 процентов от общего количества".

Дело Зубатова из полицейского департамента царской охранки по созданию контролируемой, ручной оппозиции живёт, но поп Гапон, видимо, никого ничему не научил. Кто приводил на встречи с В. В. Путиным Собчак, Ярмольника, Хаматову, которая, как я уже говорил, была известна по нападкам на Фонд "Федерация", музыканта Шевчука, которому бы сидеть и молчать в трубочку? Риторический вопрос. Какое подразделение АП собирало эту либеральную, свободолюбивую творческую элиту, коллективных "попов гапонов" — бегунков и апологетов ЛГБТ, на встречи с Президентом В. В. Путиным? Вопрос повисает в воздухе.

Не в моих правилах воевать с женщинами, фамилии которых, я надеюсь, без меня все знают. Кто эти хозяйки оппозиционных телеграмм-каналов, получавшие обязательное право задать вопросы на встречах с В. В. Путиным, получавшие информацию из первых рук раньше других для поднятия рейтингов, так называемая регулируемая, ручная оппозиция. Что, кто-то не знал, что при абсолютном дополнительном государственном финансировании они возвели в ранг рэкета миллионные платежи за информационное сопровождение с отсутствием негатива и, конкретно, миллионный платеж за, так называемый в их кругах, блог.

И здесь я бы хотел сказать несколько слов, не хочется быть занудой, но при всех моих возможностях, при том, что руководители телеканалов не чужие для меня люди, тем не менее мне приходится обзванивать и доказывать, что об этом надо информировать. А наша поездка вместе с Григорием Лепсом и Юлией Барановской в Луганск! Мне же приходится упрашивать, чтобы об этом прошла информация в СМИ. Да, конечно, благотворительность, доброе дело, помощь должны быть в тишине, это, безусловно, личное дело каждого. Но это же демагогия в чистом виде. Объясню почему: если мы не будем показывать людям, что их добрые дела будут известны и отмечены, своим примером мы не сможем привлечь и увлечь других к этой помощи, заставить следовать за нами. А как это сделать без информационного освещения? Мы же не просим указывать цифры того, что мы привозим и количество трейлеров.

Сегодня ведь я дождался и вынужден высказаться, потому что по прошествии всех этих лет менялись начальники управлений АП, менялись министры культуры, но ничего не изменилось. Министерство культуры финансирует Богомолова, Роднянского, Серебренникова, все эти немыслимые "голубые" театры с "голубыми" постановками. А Филипп Киркоров — народный артист России, здоровый, физически необремененный травмами, снизошел до раненых бойцов в Крыму и пригласил их на свое выступление: приезжайте сами на колясках, в кроватях, с капельницами. В госпиталь к больным ехать отказался. Хотя страшно представить себе, особенно в свете закона о запрете пропаганды ЛГБТ, Киркорова в лосинах в госпитале.

Вопиющие факты, если члены Совета при Президенте РФ по культуре — народные артисты Игорь Матвиенко и Игорь Крутой, до сих пор, на десятом месяце не заявили свою позицию по проведению специальной военной операции, а господин Крутой закрывает свой фестиваль только потому, что понимает, что должен его проводить в Крыму, как он обещал руководству государства, уходя из Прибалтики. Не только не проводит, а закрывает с мотивировкой, что сегодня не время. А какое время изменилось для проведения украденного у государства фестиваля "Песня года"? То есть времена можно растягивать как гармошку? Или просто причина в том, что его украинские активы будут тут же заморожены? А бизнес, который он делал на Украине, будет тут же обнародован? Вот вам и патриотизм. Как только замаячил бюджет госкомпании, тут же возникло желание провести "Песню года". А что, дорогие мои, что изменилось, что за время? А! Бюджет появился! Не Министерство культуры, а грозный отдел ЦК партии был предводителем в создании великих произведений в кино, живописи, музыке и так далее. А что сегодня мы имеем? Кучку интриганов в управлениях, сводящую счеты и занимающуюся раздраем, а тех, кто имеет право своего голоса, пытаются забанить.

С 2014–2015 года я бился во все кабинеты, доказывая, что мы в час "икс" не получим поддержки от артистов. Мы знаем, какое было разделение в Америке — Мерилин Монро и Нэнси Синатра поехали выступать на линию фронта перед солдатами, а Кассиус Клей и Билл Косби "откосили". Не мы первые, не мы последние. Сколько американская идеология работала через героев рок-н-ролла! На антивоенных митингах выступали Сантана, "Бич Бойз", Боб Дилан. Подобных примеров масса. Как сейчас получилось, что все украинские артисты, которых потчевали и пестовали наши телевидение и радио, сегодня стали самыми большими нашими оппонентами и, привлекая западных звезд, показывают отношение звездной тусовки к поддержке украинской армии. Надеюсь, начальники управлений, читая эти строки, помнят мои письма — как говорил классик, "рукописи не горят".

Нельзя не отдать должное работе управления Культуры ЦК Партии и Отдела идеологии после оттепели — как поддерживали боевой дух наших воинов в Чечне, Афганистане. Ну а сегодня работа наших идеологических управлений заканчивается тем, что главной деятельностью являются интерактивы с "тиктокерами" и блогерами. Что мы делаем? Мы потеряем и это поколение и это — самое страшное, что можно констатировать. Я представляю картину, как одна рука в АП россыпью золотой антилопы финансирует блогеров, будучи уверенной в их абсолютной лояльности и утверждая их контролируемость (вспоминается "Зубатовщина" и что из этого вышло). А вторая рука, одновременно, готовит закон в Госдуме о запрете Instagram и других соцсетей — вотчины тех же блогеров. Задаемся вопросом, а для чего тогда финансирование?

Не считать же, прости Господи, итогом работы управления по внутренней политике "молодые гвардии" и "нашистов", чье руководство сбежало за рубеж — спикер движения "Наши" Мария Дрокова эмигрировала в США, пресс-секретарь движения Роберт Шлегель уехал в Германию, а комиссар "Наших" и пресс-секретарь "Росмолодежи" Кристина Потупчик была уличена во владении виллой в Испании. Активист "Молодой Гвардии" Заур Гадзаров, призывавший голосовать за В. В. Путина, переехал в Сан-Франциско, так как был недоволен гонораром за "патриотическое выступление", а финансировавшийся этим движением блогер Юрий Хованский призывал "убивать побольше русских", за что стал фигурантом уголовного дело.

Сталин в своё время в 1920-е годы, создав рабочие институты культуры, музыки и литературы сформировал к 1930-м годам всю новую творческую элиту. При нынешних возможностях мы это можем сделать еще лучше, дайте только посыл для этого. Поэтому необходимо возродить систему рабфаков, которая активно использовалась в СССР. И открыть её при самых политизированных ВУЗах, в которых, как мы убедились, не всё благополучно. В МГУ, РАНХИГС и еще нескольких ВУЗах следует на пару лет вообще закрыть набор "золотой молодежи". Страна устала от династий артистов, дипломатов и чиновников. Для примера можно взять журфак МГУ — за несколько десятилетий тут подготовили плеяду хорошо известных "звёзд" — Жанна Агалакова, Евгения Альбац, Юрий Дудь, Дмитрий Быков, Глеб Пьяных… И не случайно, например, никто из самых успешных военкоров на журфаке не учился — ни Евгений Поддубный, ни Александр Сладков, ни Александр Коц. Министерство культуры сейчас ищет аналоги "Евровидения", мероприятия, абсолютно проповедующего ЛГБТ-культуру. Олег Газманов продвигает идею "Российской музыкальной ассоциации". Иосиф Пригожин собирается возглавить профсоюз артистов шоу-бизнеса. Зачем плодить новые, совершенно ненужные надстройки, когда в России уже всё есть? "Мосфильм" — это наш Голливуд. "Союзмультфильм" — это Дисней. "Евровидение" может быть заменено на фестиваль международного уровня "Белые Ночи Санкт-Петербурга", существующий 30 лет, сразу после основания ставший крупнейшим фестивалем популярной музыки не только в России, но и во всей Восточной Европе, неоднократно получавший приветствия, одобрения и высокую оценку от главы государства. Сегодня российские участники "Белых Ночей" проводят выездные мини-концерты в Луганске, Донецке, Херсоне, Мелитополе и других городах, не дожидаясь, как "Песня Года" благодатного времени, когда ситуация становится более определенной в теплой и сытой Москве провести свою очередную шабаш-акцию артистов вчерашнего дня. И, что самое печальное, министр культуры не находит время даже посетить "Белые Ночи Санкт-Петербурга" и хотя бы элементарно проявить знак уважения, зачитав приветствие В. В. Путина, который, в отличие от министра, находит время проявить знаки внимания и высказать своё уважение Фестивалю и его организаторам.

Мы ведь ничего нового не предложили, мы идем по дорожке, проторенной нашими отцами и нашими старшими товарищами, по абсолютно той же самой схеме фронтовых бригад. Наши предшественники: Райкин, Утесов, Шульженко, Твардовский, Симонов, Колмановский, Михалков Сергей Владимирович. Пункт номер два — Афганистан (Лев Лещенко, "Самоцветы", "Пламя", "Синяя Птица", Анне Вески и другие), Чернобыль (Алла Пугачева), Чечня (Иосиф Кобзон, Вика Цыганова, Александр Маршал и другие). Боевой дух поднимают песни, произведения. Мы ведь это помним. Мы ничего нового не предложили, но сегодня столкнулись с тем, что быть гражданином и быть патриотом — это совершенно не то, что орать на Красной площади и в тёплых зданиях о своем патриотизме, потому что есть поступок и есть действие. Есть действие, а есть поступок.

P.S. Жаль, мало места для моего письма. Но продолжение следует.

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