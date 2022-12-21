В Театре сатиры откроют Детскую сцену

В Театре сатиры стартует новогодний марафон детских спектаклей. В рамках марафона Театр откроет новую площадку — Детскую сцену на Спортивной, первая премьерная постановка "Щелкунчик и Мышиный король" пройдет 24 декабря.

В канун Нового года в Театре сатиры стартует большое событие — "Сказочный марафон детских спектаклей" — это уникальная коллекция новогодних сказок для детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков, настоящий праздник для всей семьи.

Марафон будет проходить на трех площадках — Основной сцене, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной. Спектакли в рамках марафона будут идти с 24 декабря по 8 января 2023 года. В эти дни детей и родителей ждут увлекательные, музыкальные, смешные и добрые постановки. Зрителей ждут любимые герои, которые совершат захватывающие подвиги, удивят неожиданными сюрпризами, подарят тепло, любовь и море улыбок.

Гости театра от души пошалят вместе с Малышом и Карлсоном, помогут Щелкунчику сразиться с мышиным королем, поводят хороводы с Двенадцатью месяцами, отыщут невероятные клады на Острове Сокровищ, от души похулиганят с Вождем Краснокожих и, конечно, встретят Деда Мороза и Снегурочку.

Начало спектаклей в рамках "Сказочного марафона" — 11 утра.

В рамках новогоднего марафона, Театр сатиры представляет следующие спектакли.

"Малыш и Карлсон, который живет на крыше" — Основная сцена Театра сатиры

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Легендарная детская постановка на сцене Театра сатиры уже более 50 лет собирает аншлаги! Спектакль-праздник по знаменитой сказке Астрид Линдгрен о Малыше и его необычном друге — лучшем в мире укротителе домомучительниц смотрится на одном дыхании. В новой версии спектакля, который уже стал визитной карточкой театра, режиссер Наталья Фекленко вводит новых молодых исполнителей главных ролей. Но главная тема остается прежней — это история о дружбе, приключениях и добрых шалостях. Основная сцена Театра сатиры по адресу метро Маяковская, Триумфальная пл., 2

"Щелкунчик и Мышиный король" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной

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Предновогодняя премьера на Детской сцене на Спортивной. Спектакль по сказке Гофмана — настоящее волшебное шоу для самых маленьких зрителей. Он рассказывает детям о важных вещах: что нужно любить своих близких, заботиться о них, защищать, идти с ними до конца и главное — ничего не бояться, потому что вокруг всегда есть люди, которые тебе помогут. И только тогда случится настоящее волшебство.

"Двенадцать месяцев" — Прогресс-сцена на Ломоносовском проспекте

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Любимая всеми с детства сказка Самуила Маршака о юной сиротке, которую злая мачеха послала в мороз искать в лесу подснежники, чтобы потом самой принести их в королевский дворец и в награду получить корзину золота. Спектакль идет на "Прогресс-сцене А. Джигарханяна" по адресу Ломоносовский проспект, 17.

"Остров Сокровищ" — Прогресс-сцена на Ломоносовском проспекте

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Это бессмертная история захватывающих приключений и поиска сокровищ легендарного капитана Флинта на шхуне "Испаньола" с настоящими пиратами. Приготовьтесь к соленым брызгам, попутному ветру и путешествию, полному неожиданностей. Маленьким зрителям вместе с актерами Театра сатиры предстоит преодолеть множество препятствий, раскрыть заговор и в конце концов добраться до заветного Острова сокровищ. Спектакль идет на "Прогресс-сцене А. Джигарханяна" по адресу Ломоносовский проспект, 17.

"Вождь краснокожих" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной

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Захватывающий вестерн для самых маленьких. В основе знаменитый рассказ О`Генри, который известен своим неповторимым юмором. Искрометные шутки, атмосфера Дикого Запада, индейцы и разбойники — в этом спектакле есть все, что так нравится детям.

"Восточная сказка" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной

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Ходжа Насреддин — известный по всему миру персонаж восточных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом и попадает в самые разные приключения. Неизменным остаётся одно: Ходжа всегда помогает бедным, наказывает алчных богачей и дарит радость простым людям. Маленьких зрителей ждёт погружение в настоящую восточную сказку и знакомство с неповторимыми персонажами

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