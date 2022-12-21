Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

В Театре сатиры откроют Детскую сцену

Культура

В Театре сатиры стартует новогодний марафон детских спектаклей. В рамках марафона Театр откроет новую площадку — Детскую сцену на Спортивной, первая премьерная постановка "Щелкунчик и Мышиный король" пройдет 24 декабря.

В канун Нового года в Театре сатиры стартует большое событие — "Сказочный марафон детских спектаклей" — это уникальная коллекция новогодних сказок для детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков, настоящий праздник для всей семьи.

Марафон будет проходить на трех площадках — Основной сцене, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной. Спектакли в рамках марафона будут идти с 24 декабря по 8 января 2023 года. В эти дни детей и родителей ждут увлекательные, музыкальные, смешные и добрые постановки. Зрителей ждут любимые герои, которые совершат захватывающие подвиги, удивят неожиданными сюрпризами, подарят тепло, любовь и море улыбок.

Гости театра от души пошалят вместе с Малышом и Карлсоном, помогут Щелкунчику сразиться с мышиным королем, поводят хороводы с Двенадцатью месяцами, отыщут невероятные клады на Острове Сокровищ, от души похулиганят с Вождем Краснокожих и, конечно, встретят Деда Мороза и Снегурочку.

Начало спектаклей в рамках "Сказочного марафона" — 11 утра.

В рамках новогоднего марафона, Театр сатиры представляет следующие спектакли.

 

"Малыш и Карлсон, который живет на крыше" — Основная сцена Театра сатиры
0+

Легендарная детская постановка на сцене Театра сатиры уже более 50 лет собирает аншлаги! Спектакль-праздник по знаменитой сказке Астрид Линдгрен о Малыше и его необычном друге — лучшем в мире укротителе домомучительниц смотрится на одном дыхании. В новой версии спектакля, который уже стал визитной карточкой театра, режиссер Наталья Фекленко вводит новых молодых исполнителей главных ролей. Но главная тема остается прежней — это история о дружбе, приключениях и добрых шалостях. Основная сцена Театра сатиры по адресу метро Маяковская, Триумфальная пл., 2

"Щелкунчик и Мышиный король" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной
0+

Предновогодняя премьера на Детской сцене на Спортивной. Спектакль по сказке Гофмана — настоящее волшебное шоу для самых маленьких зрителей. Он рассказывает детям о важных вещах: что нужно любить своих близких, заботиться о них, защищать, идти с ними до конца и главное — ничего не бояться, потому что вокруг всегда есть люди, которые тебе помогут. И только тогда случится настоящее волшебство.

 

"Двенадцать месяцев" — Прогресс-сцена на Ломоносовском проспекте
0+

Любимая всеми с детства сказка Самуила Маршака о юной сиротке, которую злая мачеха послала в мороз искать в лесу подснежники, чтобы потом самой принести их в королевский дворец и в награду получить корзину золота. Спектакль идет на "Прогресс-сцене А. Джигарханяна" по адресу Ломоносовский проспект, 17.

"Остров Сокровищ" — Прогресс-сцена на Ломоносовском проспекте
6+

Это бессмертная история захватывающих приключений и поиска сокровищ легендарного капитана Флинта на шхуне "Испаньола" с настоящими пиратами. Приготовьтесь к соленым брызгам, попутному ветру и путешествию, полному неожиданностей. Маленьким зрителям вместе с актерами Театра сатиры предстоит преодолеть множество препятствий, раскрыть заговор и в конце концов добраться до заветного Острова сокровищ. Спектакль идет на "Прогресс-сцене А. Джигарханяна" по адресу Ломоносовский проспект, 17.

"Вождь краснокожих" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной
6+

Захватывающий вестерн для самых маленьких. В основе знаменитый рассказ О`Генри, который известен своим неповторимым юмором. Искрометные шутки, атмосфера Дикого Запада, индейцы и разбойники — в этом спектакле есть все, что так нравится детям.

"Восточная сказка" — Детская сцена Театра сатиры на Спортивной
6+

Ходжа Насреддин — известный по всему миру персонаж восточных легенд. Он путешествует вместе со своим верным ослом и попадает в самые разные приключения. Неизменным остаётся одно: Ходжа всегда помогает бедным, наказывает алчных богачей и дарит радость простым людям. Маленьких зрителей ждёт погружение в настоящую восточную сказку и знакомство с неповторимыми персонажами

Проведите зимние каникулы с любимыми героями! Билеты можно приобрести по ссылке.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы москва
Новости
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Военный эксперт Сивков: России может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Военный эксперт Сивков: России может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для анализа данных с поля боя и выбора целей
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников