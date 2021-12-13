Продюсер Олег Карлсон: "По щелчку ничего не бывает…"

Продюсер Олег Карлсон (да, вы не ослышались, именно такая волшебная фамилия у этого человека) три года назад создал в Москве новое театральное Пространство "Внутри".

Спектакли, которые идут в этом пространстве, поражают зрителя своей нетривиальностью и даже порой шокируют. Чего только стоит премьера "Я убил царя" по пьесе Олега Богаева в постановке режиссёра Владимира Мирзоева. Это изысканное театральное действие своим ярким прочтением темы не оставляет зрителя равнодушным. Кстати, подобное можно сказать обо всех спектаклях, которые идут в помещении Пространства "Внутри".

Также весьма любопытен выстроенный продюсером разнообразный творческий план, который развернётся в течение этого театрального сезона.

— Олег, Пространство "Внутри" — это ваш первый опыт в создании с нуля театральных площадок?

— Нет, не первый. Впервые я построил "Театр.Док". Он располагался на Трёхпрудном, потом мы переехали в Разгуляй — это на Басманной. Там были настоящие руины, мы превратили пространство в красивый театр, но он просуществовал всего четыре месяца. Его, к сожалению, закрыли после спектакля "Болотное дело" по пьесе Елены Гриминой. И третье пространство совместно с Ильёй Ромашко (актёр театра Гоголь-Центр) построили театр Пространство "Внутри"

— А как пришла идея такой драматически сложной постановки?

— Идея постановки принадлежит актёру Олегу Дуленину, уроженцу Екатеринбурга, который был знаком и с драматургом Олегом Богаевым, и со мной, и с Владимиром Мирзоевым. Решающую роль сыграло знакомство и плодотворное общение с режиссёром Мирзоевым. Я, кстати, был на его самом первом дипломном спектакле в Москве: совершенно невероятная постановка "Праздничный день" и второй спектакль "М. Маргарита". А во-вторых, меня потрясла чудовищная история убийства царской семьи.

Наш театр открылся три года назад фестивалем молодой драматургии "Любимовка", и там же состоялась читка пьесы Олега Богаева "Я убил царя". Я просто не смог равнодушно пройти мимо этого материала.

Так получилось, что тема болезненна для всей России, об этом чудовищном преступлении невозможно забыть. И я считаю, пока не произошло покаяния, у России не будет будущего. Это, конечно, моё личное мнение. Весь Екатеринбург смотрел, как над царской семьёй издевалась банда большевиков, и никто не попытался помочь. В Екатеринбурге на тот момент было американское и английское посольство, находилось двести боевых офицеров — полных кавалеров Георгиевского креста. Эти боевые офицеры учились в академии Генштаба, и они палец о палец не ударили, чтобы спасти царя, которому присягали. Лишь равнодушие и насмешки…

Кстати, это прекрасно сыграла в спектакле актриса Елена Коренева. Она играет сразу три образа, один из которых — официантка, обслуживающая царскую семью. Со смехом она рассказывает зрительскому залу, как издевались над императором, как унижали его перед смертью, и это происходило перед супругой, детьми и подданными. Последние часы своей жизни он провёл в страшном унижении. А потом обманом всю семью повели на расстрел.

Режиссёр, драматург и актёры поднимают перед зрителем вопрос покаяния. Буквально всем действием спектакля они вопрошают у зрителя: "Жалко ли вам царя?" И слышат в ответ: "Никому не жалко…"

Меня терзает вопрос: куда исчезли народная доброта, милосердие, православие? Я считаю, что зверство, которое случилось в ту памятную ночь с 16 на 17 июня, оно буквально как "чёрная дыра" поглощает нашу страну без остатка. Со смертью царской семьи образовалась некая воронка, которая засасывает всё наше прошлое, настоящее и будущее. И, простите за подобные слова, Россия всегда будет в этой дыре, пока не случится покаяния. Россияне должны покаяться в этом чудовищном преступлении.

— Игра Елены Кореневой одновременно в трёх образах действительно потрясла зрителей. Три совершенно разные ипостаси, которые открывают эту актрису с неожиданной стороны. Как вам работалось с Еленой Кореневой? И почему именно она?

— Это выбор режиссёра Владимира Мирзоева, по сути, здесь вся его команда, с которой он работает много лет. Я помню Елену Кореневу ещё студентом по фильму Андрея Кончаловского "Романс о влюблённых", мне очень нравилась её тонкая игра. А зритель, наверное, помнит её по ролям Людочки из "Покровских ворот", Марты из картины "Тот самый Мюнхгаузен". Но мне кажется, что Владимир Мирзоев открыл Кореневу как потрясающего дарования драматическую актрису. Яркого и сложного дарования.

Потом мне хочется отметить работу Александра Доронина, которого я увидел впервые в ТЮЗе. Блестящий и многогранный актёр. Он служит в ТЮЗе, а я увидел его этим летом в фильмах Владимира Мирзоева "Топи", отлично сыграна роль участкового, и в фильме "Этюды о свободе". Нельзя не упомянуть талантливую игру актёра Олега Дуленина, в этом спектакле он сыграл убийцу царя и самого Николая Второго. Пронзителен его диалог перед смертью, многие зрительницы плакали. Сегодня невероятно сложно вызвать у зрителей сочувствие, но его органичная и правдоподобная игра — это точное и мощное попадание в образ. А также восхитительно сыграли Юлия Салмина, Ирина Рындина.

— Почему у вас такая сильная тяга именно к театральной деятельности? Ведь вы как инвестор можете вложиться совершенно в разнообразные проекты.

— Этой осенью продюсировал пилот "Сантехник", я планирую вложиться в кинопроизводство. Посмотрим, что из этого получится. Сам я по образованию архитектор, у меня собственная проектно-строительная фирма, но считаю, что подобным формам театра надо помогать. У меня появилась эта возможность, я это делаю.

— Вы хотите спектакль куда-то повезти и показать?

— Сегодня театральную деятельность рассматривать как заработок невозможно. В постановку вкладываются большие средства, и вернуть их я не сильно планирую. Больше всего меня интересует, чтобы зрители увидели, я не побоюсь этих слов, гениальные режиссёрские работы и блестящую актёрскую игру. Поэтому заграничные гастроли планируем. Пока есть предложения из Питера и Екатеринбурга. Ждём, когда спадёт карантинная история, чтобы выехать на гастроли в Тель-Авив и Хайфу. Это достойные работы, их не стыдно везти за рубеж.

— Что в ближайших планах?

— Планов интересных много, планируем сделать фестиваль "Соль". Также творческие вечера, художественные выставки, это на заметку художникам, скульпторам и дизайнерам. У нас два прекрасных зала и комфортные гримёрки, хорошая профессиональная команда, которая заполняет лучшим интеллектуальным содержанием это пространство. У нас, кстати, симпатичный буфет и всё необходимое для того, чтобы получить заряд позитивного оптимизма.

Мы сделали ремонт и шаг за шагом облагораживаем театр. По щелчку ничего не бывает, предстоит ещё огромная работа.

Я планирую пригласить своих друзей, актёров и режиссёров: Женю Беркович, Игоря Стама, Талгата Баталова и Игоря Миркурбанова, чтобы они поставили здесь свои спектакли. Очень хочу пригласить Дарью Юрскую и Наталью Тенякову с творческими вечерами. Я с ними познакомился, когда делал программу "Идеальный ремонт" и мне удалось для Сергея Юрьевича Юрского сделать пребывание в его доме наиболее комфортным. Сделали на совесть ремонт. Сейчас для Дарьи и Натальи Максимовны продолжаем делать реконструкцию дома силами компании "Доктор Хаус". Это мой YouTube-канал, у меня востребованная проектно-строительная фирма, строим усадьбы, дворцы. И на своём канале мы лечим "больные" дома. Это неправильно спроектированные дома, из которых 80% предназначены под снос и под реконструкцию. Мы помогли многим людям. Зарабатываем мы на больших проектах, а этот проект — чисто социальная программа. Как сказал драматург Виктор Розов: "Театр — это баня души".

— А планируете ли вы провести ещё раз независимый фестиваль современной драматургии "Любимовка"?

— Безусловно. Потому что "Любимовка" даёт старт молодым драматургам, обязательно нужно, чтобы российские театры заинтересовались и покупали пьесы. Драматургам наша площадка отдаёт особое предпочтение. Здесь недавно читал лекции гений русской сцены Николай Коляда. Российский прозаик, поэт, сценарист Юрий Арабов проводил мастер-классы. Сюда бесплатно приходят студенты творческих вузов, у них есть уникальная возможность послушать мастеров. И когда будет очередная "Любимовка", хочу сделать здесь фестиваль спектаклей, которые были впервые показаны во время "Любимовки".

— Вы сказали, что хотите продолжить работу с режиссёром Владимиром Мирзоевым. Какие ещё спектакли Мирзоева пройдут на вашей сцене?

— Для поклонников творчества Владимира Мирзоева сообщаю радостную новость: в этом сезоне мне удалось собрать на одной сцене одновременно три спектакля! "Я убил царя", "Толстой — Столыпин. Частная переписка", "Две стрелы". И работа в этом направлении продолжается. Так что приходите на спектакли и приводите друзей.

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