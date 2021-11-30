Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога"

Москва в Доме кино простилась с выдающейся русской актрисой Ниной Руслановой. Печально, но попрощаться с артисткой пришло на удивление мало людей. Наверное, испугались холодов, московских пробок и ещё чего-то…

Троекуровское кладбище, похороны народной артистки РФ Нины Руслановой

У Нины Ивановны почти не было родственников, только родная дочь Олеся Рудакова и внук Костя. Траурная церемония закончилась очень быстро, немногочисленные коллеги по цеху возложили цветы и высказали последние тёплые слова. Актриса Людмила Зайцева сказала о своей подруге:

"Да, она не московская актриса. Она русская! Нина была очень тонкой, ранимой".

Нина Русланова, талантливейшая актриса современности, доказала своей жизнью, что, если есть цель и вера в себя, то можно всего добиться в жизни самостоятельно. Детдомовская девчонка, она стала известной актрисой, обладательницей множества кинопремий, получила по праву звание Народной артистки РФ и любовь миллионов зрителей.

В 25 лет Нина Русланова окончила училище им. Щукина и стала актрисой театра им. Вахтангова, где прослужила 15 лет. Она работала в театрах им. Маяковского и им. Рубена Симонова, в каждом театре была ведущей актрисой. Нина Ивановна сыграла в 186 фильмах.

Первая популярность пришла к Руслановой в начале 1970-х гг., когда на экраны вышла 7-серийная киносага "Тени исчезают в полдень". Нине Руслановой тут досталась одна из главных ролей — председателя таёжного колхоза Марьи Вороновой. Благодаря этой роли она стала народной любимицей. Русланова известна по десяткам российских и советских фильмов. Среди них:

"Возвращение Будулая";

"Завтра была война";

"Афоня";

"Будьте моим мужем";

"Мой друг Иван Лапшин";

"Хрусталев, машину!";

"Жила-была одна баба";

"Небеса обетованные".

Мне посчастливилось неоднократно общаться с известной актрисой. Продюсер сериала "Участковая" пригласил меня на "Мосфильм", чтобы осветить проект. Признаться, я очень волновалась перед встречей с актрисой. И на разговор я пришла с букетом белых роз. К счастью, розы оказались одними из любимых её цветов, она только почему-то терпеть не могла красные гвоздики. Нина Ивановна попросила ассистентку, чтобы нам во время перерыва в холодный павильон принесли горячего чаю, это была зима. И уделила мне достаточно времени, чтобы мы сделали большое интервью.

Русланова была душевным человеком, немного резковатой и не любила неискренности. Говорила в глаза то, что думала. Может, за это её не все жаловали, но по-другому Русланова не могла. Если человек ей не нравился и представления о порядочности не совпадали, она так прямо и заявляла. Это была актриса "без камней за пазухой". Она сама о себе говорила: "Я прямая, как прямая дорога. Не люблю петлять и раздваиваться…"

Похоронили Нину Русланову на Троекуровском кладбище. Как только мы, провожавшие Русланову в последний путь в непогожий ноябрьский день, кинули последние горстки земли, неожиданно начал падать пушистый снег. Словно сама природа прощалась с актрисой, укрывая её белоснежным полотном.

Интервью с Руслановой было сделано на "Мосфильме" в 2009 году

Народная артистка РФ Нина Русланова

— Нина Ивановна, детективы у нашего зрителя с каждым годом становятся всё популярнее. А вы как относитесь к детективным историям?

— Отношусь с интересом, особенно когда нет насилия, крови, жестокости. Убийства и в жизни хватает, людям надоела "чернуха", а тут в основном позитивные истории без всякого секса и пошлятины. И режиссёр хороший — Александр Касаткин, молодой, но способный. А сколько хороших актёров собрали: Михаил Козаков, Лев Прыгунов, Люба Толкалина, Володя Долинский.

— Ещё я видела вас в сериале "Путейцы", этой же кинокомпании. Вы в основном актриса полнометражного кино, как согласились сниматься в таком длинном сюжете, да ещё с продолжением?

— В "Путейцах" каждая серия — отдельное, хорошее кино. И я играю не просто проводницу, а женщину с судьбой! Проводницу поезда "Москва-Сочи", которая о жизни знает почти всё, но в романтику верит. Ей, конечно, в дороге некоторые пассажиры нервы треплют, но она справедливая женщина, когда надо и строгость покажет, и порядок потребует, и чистоту. Там, кстати, многое и от моего характера добавлено. Диалоги немного доработала, так чтобы мне было это близко и говорить проще. Здесь всё простое: и сама история, и люди, которые едут к морю отдохнуть, простые. Мне кажется, что сериал зрителя порадует, он лёгкий, интересный. И какую красивую песню в каждой серии поёт Лев Лещенко. Заслушаешься.

— Сниматься в полнометражном фильме огромная нагрузка, и случается так, что съёмки не на один год. А отдыхать когда? Играли в сюжете, в котором люди едут отдохнуть, а я слышала как-то в одном интервью, что вы не любите и боитесь отдыхать. С чем это связано?

— Это связано с тем, что, когда отдыхаешь, всё время думаешь: ну вот отдохну, а что потом? Я попробовала несколько раз, и мне это показалось тяжело. Такой отдых не для меня. Сама понимаю, что здоровье надо поддерживать, куда-то в санатории определяться. Говорят, хорошо лечат в лечебницах за границей, но туда не могу поехать, особых средств нет.

А в Сочи, во время съёмок "Путейцев" пошла в перерыве на пляж позагорать, так ничего из этого путного не вышло. Очень много народу подходило. Задают вопросы, с ними надо общаться, беседовать, кто-то хочет выпить со мной, кто-то поговорить о жизни. А я же не хамка какая-то, чтобы с людьми не разговаривать, приходиться слушать, на вопросы отвечать, о себе рассказывать. А иногда попадаются чересчур любопытные, навязчивые, несут какую-то глупость. Никакого удовольствия я от такого отдыха не получила.

Правда, по городу погуляла с наслаждением: солнце, пальмы, красота. И на кинофестивали мне нравится ездить, там можно сделать передышку. Мне нравится, когда сочетается и работа и отдых, и, простите, о деньгах не надо думать.

— А ещё говорят, что вы не любите праздновать свой день рождения?

— Я никого не приглашаю в этот день. Ни для кого не секрет, что своего настоящего дня рождения я не знаю. Мне в детском доме разрешили самой выбрать день рождения, я выбрала подходящую дату, её и считают за день рождения. Во время съёмок как раз эта дата и выпала. Меня съёмочная группа поздравила, цветы красивые подарили, шампанское. Я растрогалась. Очень приятно. Вот и вы мне цветы принесли, это всегда очень располагает к человеку.

— Нина Ивановна, вы снимались у таких великих режиссёров, как Кира Муратова, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Алексей Герман. Как считаете: вырастут ли молодые, современные режиссёры до такого уровня? Или время таких режиссёров прошло?

— Что я могу сказать? На режиссёров мне везло. Я с такими режиссёрами за свою жизнь поработала, не каждой актрисе выпадает такое счастье. Это подарок судьбы. А по поводу молодых не скажу, не знаю. Молодые как-то прошли мимо меня. А вот о мэтрах могу сказать. Как-то снялась у режиссёра Андрея Смирнова. Картина "Жила-была одна баба". Он работал над сценарием пятнадцать лет. Снимали под Тамбовом. Он тридцать лет не снимал. Мне казалось, что он начнёт мандражировать. Ничего подобного. Он не только не потерял профессию, он с годами приобрёл мудрость, глубину. Показал всю драму русской деревни. Нет, профессионализм не пропьешь (смеётся).

— Думаете, зрителю будет интересна такая тяжёлая тема?

— Кому арбуз, а кому свиной хрящик. Кто любит "клубничку", а кто серьёзное кино. Это начало XX века. Революция. И такое кино зрителя найдёт.

— В училище имени Щукина вы учились на одном курсе с Леонидом Филатовым, с Александром Кайдановским. Вы все очень талантливые актёры. Не было у вас между собой соперничества?

— Мы не спортсмены, чтобы бежать наперегонки и прыгать кто выше… Мы актёры! У каждого своя судьба, своя стезя. Наоборот, каждый старался друг другу помочь, подсказать. Мы были единый коллектив, в котором никто никого не выживает, не выпихивает, а выручает партнёра. Хороший партнёр — это очень важно.

С Сашей Кайдановским мы играли отрывок из Гамлета. Я играла Гертруду, а он Гамлета. С Лёней Филатовым играли в спектакле "На дне". Я играла Настеньку, он — Актёра. И сколько я потом не смотрела постановок в других театрах, так как играл Лёня, так никто не играл. Жаль, что это была студенческая курсовая работа, и её мало кто видел. Её поставил Володя Этуш.

А Лёня действительно был актёр от Бога. И актёр, и поэт. Он внешне был всегда очень спокоен, но внутри у него будто что-то горело. И ещё он очень много курил. Просто беспрерывно.

— Вы тоже много курите. Бросать не собираетесь?

— Курю много. Бросать не собираюсь. Не хочу отказывать себе в удовольствии.

— А с бывшими однокурсниками поддерживаете отношения?

— Нет, мы как-то все потерялись. Каждый был занят собой, своими делами, своим театром. Со мной на курсе учились ещё Боря Галкин, Володя Качан, Ян Арлазоров. А я так была занята в театре, что совсем на однокурсников не было времени. У меня предложения сниматься были постоянные. Сейчас, конечно, жалею об этом, что растерялись по жизни, мало общались. А когда учились, дружили душевно. Мы все только начинали становиться известными и звёздности между нами не было.

— Вы пятнадцать лет проработали в театре имени Евгения Вахтангова, восемь лет в театре имени Маяковского, где было лучше?

— Везде было плохо. В "Вахтангове" у меня были главные роли. Я вела весь репертуар. С режиссёрами у меня никаких конфликтов не было. Но с тем коллективом, который сложился в театре, я не могла найти все пятнадцать лет общего языка. Я не подходила коллективу своим характером. У меня было одно понятие о порядочности, у коллектива другое. Я долго ждала, что всё утрясётся, как-то исправится. А потом пришлось уйти, и я нисколько об этом не жалею.

— Ну как же так, пятнадцать лет терпели, почему?

— Вы знаете, это так давно было, что мне уже не хочется об этом вспоминать. Я не люблю зависти и лицемерия, но что было, то было. Кто старое помянет, тому глаз вон. Сейчас остановилась на театре Рубена Симонова, там и служу.

— Когда снимались в кинофильме "Зимняя Вишня", в каком театре работали и как коллектив отозвался о фильме?

— Я уже тогда нигде не служила, ушла в тот момент из "Вахтангова". Вообще хотела с актёрством распрощаться, стукнуло сорок лет, уже не юная девочка, и как-то всё повернулось ко мне неудачной стороной. Но тут меня Масленников позвал к себе на съёмки я расценила это как знак свыше. У меня, конечно, с героиней было не много общего, но с девочками Леной Сафоновой и Ларисой Удовиченко было очень хорошо работать. Даже подумать не могла, что картина станет такая популярная в народе. Потом, уже позже, пошли продолжения.

— Вы знаете, в фильме есть один эпизод, я хотела вас по этому поводу спросить. В эпизоде "муж" Ларисы Удовиченко ломится поздно вечером к вам домой, вы говорите ему, что не одна и не откроете ему дверь. И он с насмешкой отвечает: "Брось врать, с кем тебе быть?" Мне за вашу героиню было очень обидно. Такое пренебрежение со стороны мужчин. А вам не обидно, что мужчины не ценят женщин в возрасте и порой говорят разные гадости?

— (Смеётся). Да пусть говорят, что хотят, дураков поменьше надо слушать. Для женщины важнее дети. Если вы хорошо помните фильм, моя героиня как раз и говорит: "Есть мужики, пришёл, ушёл и не грусти, Малыш… А нам нужны мужчины, за которыми мы как за каменной стеной". Вот таких мужчин и надо искать и с ними простое женское счастье строить. Только нужно не проморгать и вовремя увидеть перспективу…

— А работая с режиссёром, вы можете определить, перспективный он или нет?

— Я по поводу перспектив в кино вообще ничего не могу говорить. Это всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога. В кино сейчас очень сложно что-то предсказывать. И всегда было сложно, очень трудно, и, честно говоря, вообще невозможно. Вот, например, у нас на курсе было столько талантливых ребят, и они прекрасно все играли в училище, но артистами не стали. Не сложилось. Была у меня сокурсница Надя Быкова, нас с ней принимали на курс одинаково. Но она, когда училась, была просто чудо. Она была невероятного темперамента и таланта. Все думали, что она будет блистать на сцене и в кино, говорили: "Это будет настоящая звезда!" А она вышла замуж и бросила актёрскую профессию.

— Ну, хотя бы о будущем фильме можете что-нибудь сказать, когда берёте в руки сценарий? Будет ли это хит или проходная картина?

— И о фильме не берусь судить. Можно единственно предположить, когда снимаешься у Муратовой (смеётся), что эту картину никто смотреть не будет. Она режиссёр не для всех, и кино у неё не для всех. Но не сниматься, когда она зовёт — это просто глупо. Она тебя совершенно в разных ракурсах вертит. И оказывается, что ты и на это способен, и на другое. Она так раскрывает актёра, как ни один другой режиссёр. Посмотрите, как у неё играют не актёры, а простые люди. Какая это школа! И пусть сейчас не смотрят это кино, придёт время, и его будут смотреть взахлёб!

— У Муратовой порой простые люди играют лучше профессиональных актёров. А вы всегда мечтали быть актрисой?

— Мне по молодости казалось, что в театральный поступить легче всего, а для других профессий надо много учиться. А я любила в детском доме выступать на сцене, танцевать, стихи читать. И в каждом доме так и выступала, я их сменила, кажется, пять или шесть. Потом поступила в Харьковское театральное училище, а потом в Москву учиться поехала. Это я уже рассказывала раз триста. Вообще не люблю вспоминать своё детство, не люблю, когда вопросы про молодость задают, про личную жизнь расспрашивают. Мне сейчас очень жалко детдомовских детей, войны нет, живём все в достатке, а детей в детские дома сдают. Это тема больная, не трогайте её. И журналистов, которые задают глупые вопросы, я с ними быстро прощаюсь.

— Нина Ивановна, хочу задать вам один вопрос, может он вам покажется глупым, вы уж простите, ради Бога. У вас было такое трудное, голодное детство, без родителей, очень сложная непростая жизнь, как вы думаете, у вас всё-таки счастливая судьба?

— Жаловаться на судьбу не могу. Гневить Бога не буду. Всё, что он мне дал, за всё спасибо. И за счастливые минуты, и за ошибки.

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