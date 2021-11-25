Почему смерть Руслановой особенно страшна для её дочери: придётся выживать

Кончина Нины Руслановой стала страшным потрясением для дочери артистки. Актриса незадолго до смерти просила знакомых не оставлять её наследницу, которая сидит без работы

У 45-летней дочери Руслановой Олеси Рудаковой подкашивались ноги рядом с гробом матери. Женщину, которая просто убита потерей близкого человека, поддерживал за руку её 12-летний сын. Тревог Рудаковой добавляет то, что она не представляет, как будет жить без матери.

Провожавший Русланову в последний путь актёр Михаил Васьков сказал, что Рудакова осталась почти без всего. Он объяснил, что последняя воля покойной касалась именно Олеси.

"Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для неё подыскать в кино или театре", — цитирует слова Васькова "Комсомольская правда".

Актёрская карьера у Рудаковой не сложилась. Женщина получила дополнительную специальность — кастинг-директора кино, однако реализовать себя в новом деле женщина ещё не успела. Есть мнение, что Олесе придётся не жить, а выживать. На иждивении у Рудаковой находится несовершеннолетний сын. Наследница актрисы — мать-одиночка.

Наследство Русланова оставила скромное — однокомнатную квартиру в Москве.

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