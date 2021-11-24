В Москве сегодня прощаются с актрисой Ниной Руслановой

В Москве в среду, 24 ноября, хоронят российскую актрису Нину Русланову. Она скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.

Как сообщает tvcenter.ru, попрощаться с народной артисткой пришли многие знаменитые личности. С прощальными словами выступили Карина Мишулина, Людмила Зайцева, Борис Галкин и многие другие

"Доброе, проникновенное сердце. Утрата невосполнимая. Она очень многое сделала для кино, для своей семьи, для всех нас", — сказал Галкин.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с коронавирусной инфекцией.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как:

"Короткие встречи",

"Тени исчезают в полдень",

"Мой друг Иван Лапшин",

"Кин-дза-дза!",

"Завтра была война",

"Собачье сердце" и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.