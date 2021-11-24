В Москве в среду, 24 ноября, хоронят российскую актрису Нину Русланову. Она скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.
Как сообщает tvcenter.ru, попрощаться с народной артисткой пришли многие знаменитые личности. С прощальными словами выступили Карина Мишулина, Людмила Зайцева, Борис Галкин и многие другие
"Доброе, проникновенное сердце. Утрата невосполнимая. Она очень многое сделала для кино, для своей семьи, для всех нас", — сказал Галкин.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с коронавирусной инфекцией.
Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как:
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