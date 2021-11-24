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В Москве сегодня прощаются с актрисой Ниной Руслановой

Общество

В Москве в среду, 24 ноября, хоронят российскую актрису Нину Русланову. Она скончалась 21 ноября на 76-м году жизни.

Как сообщает tvcenter.ru, попрощаться с народной артисткой пришли многие знаменитые личности. С прощальными словами выступили Карина Мишулина, Людмила Зайцева, Борис Галкин и многие другие

"Доброе, проникновенное сердце. Утрата невосполнимая. Она очень многое сделала для кино, для своей семьи, для всех нас", — сказал Галкин.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что актриса перед смертью последние десять дней провела в больнице с коронавирусной инфекцией.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как:

  • "Короткие встречи",
  • "Тени исчезают в полдень",
  • "Мой друг Иван Лапшин",
  • "Кин-дза-дза!",
  • "Завтра была война",
  • "Собачье сердце" и другие.

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