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Автор Игорь Буккер

"Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба?

Культура » Искусство и архитектура » Архитектура и городская скульпт

Поветрие переименования городов и сноса памятников — прерогатива революций. Происходящая сейчас борьба с мертвецами и исторической памятью — отрыжка политкорректности. В США борются с конфедератами, в Сибири — с казаком Ермаком, в Мезоамерике — с Христофором Колумбом. На этом фоне происходящее в Мексике имеет оригинальные особенности.

Мехико, Колумб
Мехико, Колумб

Причуды политкорректности в Мексике

День Колумба жители Северной и Южной Америки отмечают в первой декаде октября, но многих эта дата крайне раздражает. Началось отторжение не вчера и не завтра закончится, но с монументальной пропагандой (если воспользоваться определением, введённым в наш речевой обиход после октября 1917 года) в Латинской Америке, за небольшим исключением, особо не заморачивались.

Как заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум (Claudia Sheinbaum), на главном столичном проспекте Пасео-де-ла-Реформа (Paseo de la Reforma), на том месте, где ранее стояла статуя Христофора Колумба, отныне будет установлена статуя женщины из племени ольмеков, созданная известным мексиканским художником Педро Рейесом (Pedro Reyes). Мэр добавила, что основание статуи Колумба, на котором изображены четыре фигуры монахов-францисканцев, также будет удалено.

Почти 150 лет здесь простоял памятник Колумбу французского скульптора Шарля Кордье (Charles Cordier), который удалили в прошлом году за два дня до празднования Дня Колумба, которое здесь называют Днём Расы — Día de la Raza, из-за угроз свергнуть его. Монумент первооткрывателю планируют перенести в столичный парк, расположенный в престижном районе Поланко.

Градоначальница Мехико отвергла любые утверждения о том, что удаление статуи Колумба представляет собой попытку стереть историю прибытия европейцев в Мексику. Перенос статуи не связан с её "сокрытием", заявила Шейнбаум, признав Колумба "великим" и "универсальным" персонажем в истории. Цивилизация ольмеков известна как "материнская культура" Мезоамерики. Такую точку зрения разделяют большинство учёных, которые считают, что она была первой в регионе и повлияла на возникшие впоследствии.

"Некоторые люди думают, что испанцы принесли цивилизацию в Мексику, но это неправда, — подчеркнула Шейнбаум. У нас многовековая история, и то, что пришло извне, не лучшее. Мы мультикультурная нация".

У людей искусства свои приоритеты

В сообществе художников и скульпторов спорят не о том, кто должен стоять на постаменте, а о том, кому дать право его создавать. Пользователи Twitter утверждали, что выбор новой статуи должен быть решён путем общественного голосования, но именно выбор скульптора городским правительством вызвал самые жаркие споры. Для создания фигуры женщины, которую назвали Тлалли, был выбран Педро Рейес.

Мехико, Колумб
Мехико, Колумб

Сообщество художников Moccam высказалось против его кандидатуры:

"Отдавая дань 500-летнему сопротивлению женщин из числа коренных народов, скульптура должна быть создана женщиной-скульптором, которая отождествляет себя с этим самобытным народом. Хватит неоколониализма!"

Сам Рейес высоко оценивает оказанное ему доверие:

"Это ответственность, которую я беру на себя со всей серьёзностью и с глубоким чувством любви к нашей стране… если кто-то может научить нас, как заботиться об этой планете, так это наши коренные народы".

Главный куратор Музея современного искусства Куаутемок Медина (Cuauhtémoc Medina) высказался по поводу выбора следующим образом:

"На протяжении десятилетий художники, историки и критики выражали наше несогласие с произволом властей, которые используют художника в качестве идеологического слуги. Мне очень жаль, что такой выдающийся художник, как Педро Рейес, попал в ловушку, сделавшись официальным скульптором".

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ОЛЬМЕКИ- ТАЙНЫ ЦЕВИЛИЗАЦИИ
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
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