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Автор Михаил Закурдаев

В Америке сносят памятники: что побуждает американцев к вандализму

Мир

Все больше строк появляется в американском деле о противостоянии насилию, основанному, как считают его последователи, на извечном расизме. В Нью-Йорке ранее решили демонтировать памятник Рузвельту у входа в знаменитый Музей естественной истории. Монумент изображает политика сидящим на коне, возле которого стоят пешими индеец и африканец.

По словам президента музея Элен Фатер, решение связано не с фигурой самого Рузвельта, которого в музее чтят как пионера американского консерватизма, причина кроется в иерархической композиции памятника.

Руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН Надежда Шведова рассказала "Правде.Ру" о том, что побуждает американцев массово бороться с "расистскими" памятниками.

"Убийство афроамериканца Флойда стало факелом, который зажегся на фоне целого ряда факторов, — говорит Надежда Шведова. — Это было не первое нарушение прав человека. И везде гораздо больше погибает черных. А еще подлила масла в огонь пандемия, столько было смертей. Статистика показала, что черных погибало во время пандемии в три раза больше, чем белых. Это все было отражением социального неравенства".

По словам специалиста, все эти немалые проблемы "удачно" пришлись на время избирательной кампании. Многие считают, что Трамп подогревал расистские настроения.

"Американцы проводят политику позитивной дискриминации. Что это значит? Допустим, в профессорской среде вводили квоты для того, чтобы увеличить их представительство в профессорско-преподавательском составе. Развивали сеть высших учебных заведений, где широко приветствовали афроамериканцев. Хотя первым исторически чёрным университетом в 1871 году стал Алкорн в штате Миссисипи, тогда просто колледж, а ныне Университет штата имени Алкорна.

Многое изменилось в жизни афроамериканцев после активной борьбы за свои права в 1960-х годах. Если говорить о вузах, то государство оказывало и оказывает существенную поддержку чернокожим студентам. В Америке неслучайно выбрали чернокожего президента Барака Обаму. Это тоже был показатель того, что накал расистских взаимоотношений ушел в прошлое. Но эта вещь еще исторически себя не изжила. Поэтому когда сейчас американцы обращают внимание на то, что у пьедестала Рузвельта находится черный, они это воспринимают болезненно", — поясняет решение музея Шведова.

Желание избавиться до конца от расистских настроений, по ее мнению, говорит о здоровом обществе.

Физическое и психологическое насилие со стороны полиции — унизительное средство принуждения, которое в определенном смысле "переполнило чашу терпения" общества в США в целом. Надо подчеркнуть, что американскому обществу присуще чувство веры в себя и в достоинство человека. И эта высокая ценностная планка пользуется широким признанием, подчеркнула эксперт. Не случайно знаменем протеста стал человек с криминальным прошлым, что отражает дальнейшее развитие гуманизма. Убитый "не был нравственным человеком", хотя на момент своей гибели Джордж Флойд уже свое отсидел и был чист перед законом.

"Ясно, что разрушать памятники нельзя. Ведь так не исправишь историческую несправедливость. Это видимость борьбы, которая уводит от сути проблемы", — уточняет она.

Стоит заметить, что убийство Флойда привело к многочисленным бунтам, столкновениям с полицией и погромам магазинов разъяренной толпой.

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Темы расизм памятник надежда шведова
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